Bayern-Wetter: Schnee an Weihnachten? Temperatursprung, dann ist an den Feiertagen alles möglich

Eine Kaltfront rollt auf Bayern zu und hat auch Schnee im Gepäck. Doch zuvor kann es in einigen Teilen Bayerns zu Dauerregen kommen. Der DWD warnt.

Das Wetter* in Bayern in den kommenden Tagen wird sehr wechselhaft.

Erst wird es ungewöhnlich warm, stürmisch und regnerisch.

Dann fallen die Temperaturen und es schneit fast im gesamten Freistaat.

München - Gibt es in diesem Jahr weiße Weihnachten? Das ist die Frage, die sich drei Tage vor dem Fest wohl jeder stellt. Und so viel sei verraten, die Wahrscheinlichkeit, dass es zumindest um Weihnachten herum schneit, ist hoch. Doch zuvor wird es in Bayern größtenteils ungemütlich. Es wird warm und regnerisch. In manchen Teilen des Freistaats drohen sogar extreme Wetterlagen, vor denen der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt.

Wetter in Bayern: Temperatursprung am Dienstag

Der Wochenstart fiel in weiten Teilen Bayerns wolkenverhangen und regnerisch aus. Dabei stiegen die Temperaturen vielerorts nicht über die Fünf-Grad-Marke. Nur im Nord- und Südwesten wurde es ein paar Grad wärmer. Aber schon am Dienstag ändert sich das Wetter in Bayern gewaltig. Ein Temperatursprung von bis zu zehn Grad plus ist drin. Mit den höheren Temperaturen kommt auch der Sturm* und der Regen in den Freistaat.

Zunächst wird es sehr mild und auch häufig nass ☔. Ab den Weihnachtsfeiertagen wird es dann deutlich kälter ❄️.

Mehr dazu im neuen 14-Tage-Wetter:https://t.co/8A90d8qyWD pic.twitter.com/OznwbMnrlb — wetteronline.de (@WetterOnline) December 21, 2020

Von Westen her zieht ein Regenband über das Land und bringt ergiebigen Niederschlag. Dazu kann der Wind* in den Mittelgebirgen und den Alpen stürmisch bis orkanartig wehen. Bis zu 90 Kilometer pro Stunde sind so möglich. Dazu warnt der DWD vor Dauerregen vor allem in den Mittelgebirgen. Dort können bis Weihnachten bis zu 50 Liter runterkommen.

Wetter in Bayern: Schnee zum ersten Weihnachtsfeiertag

An Weihnachten selbst sieht es wohl für große Teile Bayerns schlecht mit dem Schnee* aus. Nur in den Hochlagen kann es weiß werden. Es bleibt auch weiterhin warm mit Höchstwerten um die zehn Grad in Würzburg, berichtet wetteronline.de. Bereits in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag sinken die Temperaturen wieder kräftig ab und streifen den Gefrierpunkt. Aus dem Regen wird bis in die Tieflagen Schnee.

Am 25. Dezember bleibt es dann in ganz Bayern kalt. Höchstwerte in Passau bei plus vier Grad. Absoluter Kälte-Hotspot ist die Zugspitze* mit minus 15 Grad. Dazu schneit es fast im ganzen Freistaat. Nur im äußersten Osten kommt Schneeregen runter. Am zweiten Weihnachtsfeiertag bleibt es dann bayernweit kalt. Dafür hört der Schneefall in fast allen Regionen auf. Nur in Passau können noch vereinzelt ein paar Flocken vom Himmel fallen. (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © Karl-Josef Hildenbrand/dpa