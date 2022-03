Wetterwechsel in Bayern: Vor der Abkühlung kommt der Sahara-Staub zurück

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Sonne, Trockenheit und Sahara-Staub prägten das Wetter in Bayern im März. Daran wird sich auch in den letzten Tagen des Monats nicht viel ändern.

München – Wird Bayern bald zur Wüste? Diese Frage kann man sich fast schon berechtigt nach dem März 2022 stellen. Führen wir einmal Bilanz und lassen den Monat noch einmal Revue passieren.

So verlief der März 2022 in Bayern

Sonne, check: So sonnig wie in diesem März war es in ganz Deutschland seit dem Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1951 noch nicht. Der bisherige Rekord wurde 1953* aufgestellt. Ganze 195,2 Sonnenstunden gab es damals. Bereits am Samstag, 26. März, wurde dieser Wert laut wetteronline.de gebrochen – um ganze sechs Stunden. Der sonnigste Ort Bayerns war dabei die Zugspitze* mit 238 Stunden. Aber auch der Wert für München kann sich sehen lassen. 219 Sonnenstunden in der Isarmetropole und das fünf Tage vor Ende des Monats.

Trockenheit, check: Weil schon seit Wochen ein Hoch dem anderen die Klinke in die Hand drückt, fiel so gut wie kein Tropfen Regen. „Sollte es bis Ende des Monats nicht mehr regnen, ist es der trockenste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen* – also seit 1880“, sagt Guido Wolz, Leiter des Deutschen Wetterdienstes in München. Es ist zwar für Ende der Woche Regen angekündigt worden, aber ob dieser wirklich kommt und wie viel dabei vom Himmel fällt, ist noch unklar.

Sand, check: Am 15. März begann sich der Himmel über dem Freistaat rötlich zu verfärben. Tagelang lag über Bayern*, wie ein Foto-Filter, ein Schleier aus feinstem Sahara-Staub. Gebietsweise regnete es zwar, was die Situation aber nicht besser machte. Im Gegenteil. Die rote Soße setzte sich überall fest. Besonders auf den Autos. Immerhin gab es dadurch für die Autowaschanlagen-Betreiber viel zu tun. Und als hätte der März nicht schon genug Rekorde aufgestellt, schob er mit der Sahara-Staub-Invasion gleich noch einen hinterher. Es war das stärkste Saharastaub-Ereignis seit 2008*, bestätigten Forscher in ganz Deutschland.