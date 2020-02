Nach Sturmtief Petra droht nächstes Ungemach: Wetterdienst warnt - vor fünf Dingen gleichzeitig

Anfang Februar zog Sturmtief Petra durch Teile Bayerns und sorgte für Chaos. Jetzt warnt der Deutsche Wetterdienst erneut - vor fünf Dingen gleichzeitig.

Sturmtief Petra fegte Anfang Februar über Bayern hinweg.

Der Sturm sorgte für umgestützte Bäume und steigende Pegel der Flüsse.

Der Deutsche Wetterdienst hat jetzt erneut Warnungen herausgegeben.

München - Anfang der Woche hielt Sturmtief Petra Bayern in Atem. In der Nacht auf Dienstag (4. Februar) zog das Tief mit Orkanböen und Starkregen über Teile des Freistaats. Sogar die Warnapp Katwarn löste aus. Grund: Extremwetter.

Bayern-Wetter: Sturmtief Petra bescherte dem Freistaat eine unruhige Nacht

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) schlug Alarm. Besonders in Schwaben, Oberbayern, Niederbayern und der Oberpfalz drohten Orkanböen bis 120 km/h. Bäume wurden in der Nacht entwurzelt, einer stürzte im Landkreis Traunstein sogar auf ein fahrendes Auto. Auch die Pegel der Flüsse stiegen aufgrund des Starkregens an.

Die Sturmnacht sorgte auch für Chaos bei der Bahn. Es kam zu Störungen im Zug- und Bahnverkehr. Besonders die S-Bahn München war betroffen. Mittlerweile hat sich die Situation wieder beruhigt. Doch der DWD hat bereits neue Warnungen herausgegeben.

Wetter in Bayern: Nach Sturmtief - Deutscher Wetterdienst warnt erneut

Im Süden Bayerns gelten für manche Kreise sogar fünf Warnungen gleichzeitig. Betroffen sind die Kreise Berchtesgadener Land, Traunstein, Rosenheim, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen. Dort wird gleichzeitig vor leichtem Schneefall (über 600 Metern), Windböen, Sturmböen (über 1500 Metern), Schneeverwehungen (über 1000 Metern) und Schneefall (über 1000 Metern) gewarnt. Die Warnungen gelten bis Mittwochabend.

Auch in Weilheim-Schongau, Ostallgäu, Oberallgäu und zwischen Passau und Regensburg drohen unter anderem Schneeverwehungen, Sturmböen und leichter Schneefall.

Alle Nachrichten rund um Bayern lesen Sie immer bei uns.

kam