Orkan kommt nach Bayern - und weckt Erinnerungen an Jahrhundertsturm: „Es sieht nicht gut aus“

Sturmtief Petra sorgte Anfang Februar in Bayern für Chaos. Nach ein paar sonnigen Tagen könnte es nun schon wieder sehr unruhig werden. Orkanartige Böen werden erwartet.

Sturmtief Petra zog Anfang des Monates durch Bayern und sorgte für Chaos.

Den Freistaat erwartet zunächst Sonne am Wochenende.

Doch ein Sturmtief naht, es droht ein Chaos-Montag.

Update, 8. Februar, 8.55 Uhr: Das Wochenende startet im Freistaat zunächst sonnig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, werden im südlichen Alpenvorland Temperaturen bis zu acht Grad erreicht. Am Samstag (8.2.) und Sonntag (9.2.) scheint vormittags die Sonne - erst am Nachmittag ziehen jeweils Wolken auf.

Aus den Wolken wird im Laufe des Sonntags allerdings ein Sturm. In ganz Deutschland wird mittlerweile vor Sturmtief Sabine gewarnt - und auch Bayern könnten die orkanartigen Böen hart treffen. Laut Prognose des DWD trifft der Sturm am Sonntagabend zunächst Nordbayern, ab der zweiten Nachthälfte treffen die Böen auch Südbayern.

Bayern-Wetter: Gefahr durch Sturmtief Sabine - Deutsche Bahn mit Warnung

Pendler sollten darauf vorbereitet zu sein, dass es deshalb in den Morgenstunden am Montag (10.2.) zu Beeinträchtigungen kommt. Durch den Sturm entwurzelte Bäume und Äste könnten Straßen und Schienen blockieren. Die Orkanböen könnten auch Schäden an Häusern verursachen.

Die Deutsche Bahn warnt bereits vor Beeinträchtigungen im Regional- und Fernverkehr ab Sonntagabend. „Wir empfehlen unseren Reisenden von Sonntag, 09.02.2020 bis Dienstag, 11.02.2020 ihre geplante Reise auf einen anderen Tag zu verschieben“, heißt es auf der DB-Internetseite.

#Unwetter: Es wird erwartet, dass der #Bahnverkehr in Deutschland ab Sonntagabend beeinträchtigt ist. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf https://t.co/7JYo1TPRbH bzw. im DB Navigator über Ihre Verbindung und auf https://t.co/1RQL3VwEeg über die aktuelle Lage. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) February 7, 2020

Warnung vor Sturm in Bayern: Nach Sturmtief Petra droht nächste Gefahr

Anfang Februar zog Sturmtief Petra durch Bayern und sorgte vielerorts für Chaos. Die Pegel der Flüsse stiegen an und Bäume stürzten um - einer fiel sogar auf ein fahrendes Auto. Die Feuerwehren rückten zu zahlreichen Einsätzen aus. Der Sturm sorgte auch für Chaos im Bahnverkehr, Züge fielen aus oder hatten Verspätung.

Wetter in Bayern: Freistaat steht ein sonniges Wochenende bevor

Kurz darauf warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut - für manche Landkreise galten sogar fünf Warnungen gleichzeitig. So drohten beispielsweise Schneefall, Sturmböen und Schneeverwehungen.

In das Wochenende startet der Freistaat jetzt aber sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen null Grad im bayerischen Vogtland und acht Grad im südlichen Alpenvorland. Auch am Samstag und Sonntag scheint die Sonne, erst zum Nachmittag kommen jeweils Wolken auf.

Bayern-Wetter: Meteorologe warnt vor „gefährlicher Wetterlage“

Im Laufe des Sonntags zieht dann allerdings ein Sturmtief heran. Dieses trifft in der Nacht zum Montag auf den Freistaat. Zunächst gibt es dann in Nordbayern teils orkanartige Böen, ab der zweiten Nachthälfte trifft Orkantief Sabine auch Südbayern.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnt gegenüber dem Wetterportal wetter.net: „Da steht uns wirklich eine gefährliche Wetterlage ins Haus. So einen flächigen Sturm hatten wir in Deutschland schon länger nicht mehr. Da werden unter anderem Erinnerungen an den Orkan Kyrill aus dem Jahr 2007 wach“. Ob es wirklich genauso schlimm wird wie vor 13 Jahren lässt sich jetzt allerdings noch nicht sagen, „doch es sieht nicht gut aus“, heißt es weiter.

Sturmtief trifft am Wochenende auf Bayern: Chaos-Montag droht

Das Sturmtief droht am Montag für Chaos zu sorgen, denn der Berufsverkehr könnte gestört werden. Es sei mit entwurzelten Bäumen oder abgebrochenen Ästen auf Straßen und Schienen zu rechnen. Auch größere Schäden an Häusern können demnach auftreten. „Auf dem Weg zur Arbeit sollte man am Montagmorgen viel Zeit einplanen“, empfiehlt der Experte.

Alle Nachrichten rund um Bayern lesen Sie immer bei uns.

Rubriklistenbild: © dpa / Julian Stratenschulte