Wetter in Bayern überrascht mit kurzem Wechsel für den 1. Mai - dann wird es bitterkalt

Wetter in Bayern: Die Schneefallgrenze sinkt zum Wochenende auf bis zu 400 Meter. Was heißt das für den 1. Mai? Hier könnten viele positiv überrascht werden.

Das Wetter in Bayern wird immer kälter.

Ein kurzes Hoch um den 1. Mai wird von Schneefall in weiten Teilen Bayerns abgelöst.

Achtung: Frostgefahr und Neuschnee.

Update, 30. April, 10.52 Uhr: In ganz Bayern wachsen morgen wieder die Maibäume in die Höhe. Dem ein oder anderen wird allerdings bei einem aktuellen Blick aus dem Fenster nicht gerade warm ums Herz.

Die Befürchtung ist groß, dass der Maibaum oben gleich weiß wird, wenn sobald er aufgerichtet ist, während dem Blasorchester die Mundstücke an den Lippen festfrieren. Aber auch wenn es zum Wochenende auf deutlich unter 0 Grad bei Schneefall gehen wird, hat das Bayern-Wetter für den 1. und 2. Mai eine kleine Überraschung parat.

Wetter in Bayern am 1. Mai: Könnte deutlich milder und sonnig werden

Es könnte nämlich tatsächlich vielerorts in Bayern - wenn auch nicht mehr sommerlich warm - so doch ganz angenehm werden.

Schon heute schiebt sich ein Hoch von Norden über Bayern. Im Norden Bayerns klart deshalb jetzt schon das Wetter deutlich aus, während im Süden noch dicke Wolken vor den Alpen hängen.

Doch das Hoch sollte die morgen auch dort vertreiben. Der Deutsche Wetterdienst rechnet gerade im Süden Bayerns mit „einiges an Sonnenschein“. Im Norden könnte die Wolkendecke zwar dichter werden, aber auch da sollte es laut DWD weitgehend trocken bleiben - und das bei 15 bis 20 Grad!

Den Maifeiern steht also nichts im Weg. Auch wenn es nach einem noch milderen Donnerstag am Wochenende bitterkalt wird (siehe Update vom 29. April eins weiter unten).

Wetter in Bayern: Schneefallgrenze sinkt deutlich - bis zu 40 cm Neuschnee erwartet

Update 29. April, 11.01 Uhr: Die warmen Ostertage sind nur noch dumpfe Erinnerung. Es ist kalt - und es wird noch kälter. Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass die Schneefallgrenze weiter sinkt. Heute und morgen auf rund 1000 Meter. Danach gibt es möglicherweise zwei kurze Sonnentage.

Doch das Zwischenhoch ist nur von kurzer Dauer. Am kommenden Wochenende, so die Langzeitprognose des DWD, sinkt die Schneefallgrenze auf unter 400 Meter im Süden von Bayern. Und das über zwei Tage. Soviel zum Wonnemonat Mai. Der DWD rechnet bis mit bis zu 40 Zentimeter Neuschnee in den Bergen. Aber auch weiter unten könnte einiges liegenbleiben. Wer also noch nicht die Winterreifen gewechselt hat, hat alles richtig gemacht. Dabei sollte man es vorerst auch belassen.

Update 19. April, 20.55 Uhr: Das warme Osterwetter in Bayern bereitet vielen Menschen Freude - doch es zeigt auch erste negative Konsequenzen: Es kommt zu Waldbränden.

So hat es im Landkreis Nürnberger Land auf einer Waldfläche von rund Tausend Quadratmetern gebrannt. 150 Einsatzkräfte konnten den Brand nach rund vier Stunden löschen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag mitteilte. Das Feuer war in der Nähe eines Wanderweges bei Schwarzenbruck ausgebrochen.

Die Feuerwehr vermutete, dass Wanderer das Feuer durch Unachtsamkeit verursacht haben könnten. Wegen der anhaltenden Trockenheit in Bayern haben mehrere Regierungsbezirke Waldspaziergänger zur Vorsicht gemahnt.

Update 18. April, 15.56 Uhr: Die Trockenheit bereitet Landwirten im Freistaat Sorgen. In den vergangenen Wochen hat es kaum geregnet und dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ist auch kein Regen absehbar. Bis kommenden Dienstag soll es bayernweit sonnig und trocken bleiben, sagte ein DWD-Sprecher am Donnerstag. Seine vorsichtige Prognose: Lediglich am Alpenrand bestehe bis Samstag die Wahrscheinlichkeit, dass es Schauer oder Gewitter geben könnte.

Der Bayerische Bauernverband rechnet mit einem ähnlich schwierigen Jahr wie 2018. „Die Bauern haben ein Déjà-vu“, sagt der Getreide-Referent des Verbandes, Anton Huber. Nach der Trockenheit vom vergangenen Jahr sei nach wie vor keine Feuchtigkeit im Unterboden. Derzeit sehe es nur in Schwaben etwas besser aus.

Wetter in Bayern: „Pink Moon“ im April 2019

Update vom 18. April, 12.47 Uhr: Kurz vor Ostern gibt es in Deutschland den nächsten Vollmond zu bestaunen.

Wetter in Bayern: Sonne satt und bis zu 25 Grad

Update vom 18. April, 10.03 Uhr: Schon heute zeigt sich vielerorts in Bayern die Sonne - ein Vorgeschmack auf das Wetter der kommenden Tage. Denn pünktlich zu Ostern zeigt sich in Bayern der Frühling von seiner besten Seite: Bis zu 25 Grad und viel Sonne erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in München ab Karfreitag konstant bis zum Ostermontag.

So sind am Sonntag in Regensburg bis zu 22 Grad, in München 20 und in Nürnberg bis zu 23 Grad.

Wolken soll es demnach spätestens ab Samstag kaum geben, am wärmsten wird es wohl in den Gebieten am Untermain in Unterfranken und in der Oberpfalz rund um Regensburg.

Nördlich der Donau und im Alpenraum besteht bis Dienstag Waldbrandgefahr, wie der DWD mitteilte. Wer nachts unterwegs ist, für den lohnt sich noch der Griff zur Winterjacke: Dann werden die Temperaturen voraussichtlich auf bis zu null Grad sinken, in den Alpentälern und außerhalb von Städten könnte es Bodenfrost geben.

Update vom 16. April, 12.15 Uhr: Temperaturrekorde am Osterwochenende beim Bayern-Wetter

Schnee an Ostern? Das ist sowas von 2017. Auch weil das Osterwochenende so spät wie selten stattfindet, hat es alle Chancen, so warm wie nie zu werden. Dazu kommt eine ungewöhnlich stabile und milde Wetterlage für April. Meteorologe Dominik Jung von wetter.net träumt sogar schon vom Reißen der 30-Grad-Marke im April. Allerdings nicht in Bayern. Trotzdem ist auch beim Bayern-Wetter von deutlich über 20 Grad auszugehen. Zu Karsamstag und Ostersonntag könnte es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gar 24 Grad in einigen Teilen Bayerns geben. Zwar eher in den traditionell wärmeren Ecken am Untermain.

Allerdings rechnen verschiedene Wetterprognosen auch für bis zu 22 Grad am Alpenrand bis zum Ostermontag. Tagsüber können wir also überall in Bayern ein bisschen Frühsommer genießen.

Allerdings Achtung an alle Gartenfreunde: Nachts wird es auch trotz der Rekordtemperaturen noch empfindlich kalt. In höheren Lagen kann es dank sternenklarem Himmel auch noch Bodenfrost geben.

Update vom 15. April, 10.43 Uhr: Pünktlich zum Beginn der Osterferien kann sich Bayern über viel Sonnenschein freuen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München sagte am Montag milde Temperaturen zwischen 11 und 17 Grad voraus. Während in Franken und Niederbayern schon am Vormittag die Sonne scheint, bleibt es im Süden Bayerns zunächst stark bewölkt und windig. Die teils großen Wolkenfelder sollen sich jedoch bis zum Nachmittag auflösen.

Bis Gründonnerstag rechnen die Meteorologen weiterhin mit viel Sonne und frühlingshaften Temperaturen von bis zu 20 Grad. Den Angaben zufolge stehen damit auch die Chancen auf ein warmes und sonniges Osterfest gut.

Wetter in Bayern: Amtliche Warnung für einige Teile des Freistaats

Update vom 14. April, 6.24 Uhr: Die Temperaturen rutschten bereits in den Keller - und nun kommt auch noch der Schnee zurück. Für Sonntag gilt in einigen Teilen Bayerns eine amtliche Warnung vor leichtem Schneefall. Betroffen sind die Landkreise Ostallgäu, Oberallgäu, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Berchtesgadener Land. Zwar sollen hier nur zwischen einem und fünf Zentimeter Schnee fallen - doch der kann für richtig glatte Straßen sorgen. Die Warnung gilt zunächst bis 10 Uhr am Sonntag.

Außerdem besteht in besagten Landkreisen sowie in Rosenheim und Traunstein noch eine amtliche Warnung vor Frost. Sie gilt bis etwa 8 Uhr.

Wetter in Bayern: Achtung, glatte Straßen!

Update, 12. April, 7.26 Uhr:

Eine Woche vor den Osterfeiertagen steht den Menschen in Bayern ein trübes und nasses Wochenende bevor. „Örtlich Regen, in den Mittelgebirgen und am Alpenrand Schnee“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Die Temperaturen bleiben am Samstag bei zwei Grad im Frankenwald und bis zu neun Grad am Inn eher frisch. An den Alpen in Garmisch-Partenkirchen können die Temperaturen auf bis zu -1 Grad sinken, in München am Wochenende auf 1 Grad. In der Nacht zum Sonntag müssen Autofahrer in Unterfranken mit glatten Straßen rechnen.

Den Angaben zufolge bleibt auch der Sonntag grau und wenig frühlingshaft. Zeitweise soll es regnen. Dazu weht ein frischer Nordostwind. Die neue Woche wird milder: Von Montag an sind bis zu 15 Grad drin. Allerdings lässt sich die Sonne nur im Norden des Freistaates blicken. Im Süden bleibt es laut DWD bis zum Nachmittag zunächst noch trüb.

Wetter in Bayern: Der Frühling ist vorbei - Schnee in den Bergen und kalter Regen über München

Update, 8. April, 16.03 Uhr: Das Wetter in Bayern verschlechtert sich ab Montag deutlich. Im Süden Bayerns regnet in der Nacht auf Montag. Die Schneefallgrenze fällt laut Deutschem Wetterdienst teils auf 1200 Meter. Nasskalt bleibt es auch tagsüber im Süden Bayerns.

Nur in Franken kommt nochmal die Sonne raus. Aber damit ist es zum Montagabend auch vorbei. Die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 2 Grad. Tagsüber am Dienstag reichen die Temperaturen immerhin von 12 bis 18 Grad am oberen Ende. In der Nacht kühlt es auf 7 bis 1 Grad ab. Am Donnerstag könnte es wieder Frost geben.

Update vom 7. April, 18.45 Uhr: Warnung vor schwerem Gewitter am Alpenrand

In den meisten Teilen Bayerns herrscht auch zum Sonntagabend noch richtig schönes Frühlingswetter. Doch kaum gehen die Temperaturen nach oben, folgt auch schon ein ungewöhnliches Wetter-Spektakel für diese Jahreszeit. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor schweren Gewittern am Alpenrand. Besonders die Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau sind betroffen.

Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h und kleinkörnigen Hagel.

Update vom 7. April, 9.39 Uhr: Blauer Himmel in München, bis zu 17 Grad in Nürnberg und vielerorts strahlender Sonnenschein. In weiten Teilen Bayerns gibt der Frühling heute noch einmal alles. Zumindest bis zum Nachmittag, dann ziehen Wolken und Schauer auf. Gerade zum Wochenstart heißt es dann: Sonnenbrille gegen Jacke und Schirm tauschen, denn die neue Woche startet in Bayern ungemütlich.

„Ab Montag örtlich Regen, vereinzelt auch Blitz und Donner“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Nach den frühsommerlichen Temperaturen vom Wochenende wird es frischer. 19 Grad, wie sie für Sonntag in Bamberg vorhergesagt waren, sind zunächst nicht mehr drin. Am Dienstag kann es noch bis zu 15 Grad warm werden, am Mittwoch sind es 14 Grad.

Nachts sinken die Temperaturen örtlich auf bis zu einen Grad. In den Nächten zu Mittwoch und Donnerstag soll es weiter regnen, dazu weht ein teils kräftiger Nordwind

Wetter in Bayern: Schnee, Regen oder Sonne? April startet wechselhaft

Update vom 5. April, 8.31 Uhr: Kommt er nun wieder, der Schnee? Anfang der Woche hätte diese Vorstellung kaum abwegiger sein können: Bei Temperaturen bis zu 20 Grad in einigen Teilen Bayerns waren Frühlingsgefühle quasi schon vorprogrammiert.

Doch am Donnerstag war das Wetter auf einmal gar nicht mehr so rosig, auch am Freitag ist der Blick aus dem Fenster trüb. Am Wochenende könnte es sogar schneien. In weiten Teilen Deutschlands erwarten Experten Schnee. Und auch in Bayern könnte es deswegen noch einmal weiß werden.

Während es am Freitagvormittag von Unterfranken bis Oberbayern gebietsweise etwas regnen kann, ist an den Alpen „geringfügiger Schneefall und lokal Glätte“ möglich, so die Vorhersage des DWD. Gegen Mittag lassen die Niederschläge dann nach. Die Temperaturen liegen zwischen 6 Grad im Allgäu und 15 Grad am Oberpfälzer sowie Bayerischen Wald. In der Nacht zum Samstag vereinzelte Niederschläge, sonst teils locker bis stark bewölkt.

Wetterumschwung in Bayern: Experte warnt vor Schneechaos in den Alpen

Update vom 3. April, 12.36 Uhr: Noch herrscht in Oberbayern - dank Föhn - Sonnenschein. Doch schon ab Mittwochabend könnte es stürmisch werden, zum Ende der Woche kehrt womöglich der Winter für ein kurzes Stelldichein in den Freistaat zurück. Am Donnerstag kommen dichte Wolken und Regen auf. Für die Nacht auf Freitag prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar Schneefall im Allgäu und im bayerischen Oberland. Laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net droht bis Freitagabend in den Alpen ein Schneechaos.

Für das Wochenende sind die Aussichten dann schon wieder etwas freundlicher. Der Wetterbericht verspricht Sonnenschein mit Temperaturen um 15 Grad.

Wetter in Bayern: Bleibt der Frühling?

Update vom 1. April 2019: Das Wetter in Bayern hat uns am Wochenende ziemlich verwöhnt. Zum Glück bleibt es zum Start in die Woche weiter frühlingshaft, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Temperaturen liegen heute zwischen zehn und 18 Grad. Nur an den Alpen besteht ein leichtes Schauerrisiko.

Am Dienstag ziehen dann immer dichtere Wolkenfelder auf, die im Lauf des Nachmittags bayernweit für Schauer und einzelne Gewitter sorgen können. Nach Prognose des DWD bleibt es aber trotzdem weiterhin mild.

Wetter in Bayern: Traumhaftes Wochenende

München - Nichts wie raus - und dann noch den Grill anwerfen: Am Wochenende küsst die Sonne Bayern. Hoch Irmelin liegt über Deutschland und bringt auch dem Freistaat viel Sonne. Nach minimalem Frost am Morgen lässt sich das Thermometer am Samstag und Sonntag nicht lumpen und steigt auf bis zu 20 Grad! Laut Deutschem Wetterdienst kann es hier und da ein paar Schleierwolken geben - aber das war es dann schon.

„Tiefs wirbeln über Deutschland herum“

Doch spätestens Mitte nächster Woche wird es dann verrückt. Denn dann gibt es krasse Unterschiede zwischen dem Osten und dem Südwesten Deutschlands. Bayern ist dann mittendrin. „Der April, der macht, was er will, trifft in der kommenden Woche voll zu“, warnt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Während in Ostdeutschland Temperaturen bis 21 Grad erwartet werden, kann es im Süden und Südwesten heftig regnen und in höheren Lagen sogar schneien! Wetter-Experte Jung: „Ein oder sogar zwei Tiefs wirbeln über Deutschland herum und bringen ein echtes Durcheinander. Auf der einen Seite bringen sie sehr warme Luft, auf der anderen Seite wird es sehr frisch bis kühl werden.“ Für Freitag kommender Woche prognostiziert Jung im Südwesten nur noch 4 bis 5 Grad.

Auch die Zentralanstalt für Meteorolgie im benachbarten Tirol rechnet am Mittwoch mit einem Temperatursturz. Die Schneefallgrenze soll dann auf 600 Meter sinken - die Wintersportler wird es freuen, denn einige Skigebiete wollen bis über Ostern geöffnet bleiben.

