Kurz aber heftig: Unwetter treffen das Allgäu - Straßen überschwemmt, Bäume entwurzelt

Das Wetter in Bayern zeigt sich in dieser Woche nur kurz sommerlich - am Mittwochabend kam es zu Unwettern im Freistaat. Alle Entwicklungen im Ticker.

Das Wetter* in Bayern zeigt sich aktuell eher wechselhaft.

zeigt sich aktuell eher wechselhaft. Am Mittwochabend (1. Juli) kam es in Teilen des Freistaats zu Unwettern.

In unserem News-Ticker halten wir Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.

Update 2. Juli, 6.43 Uhr: Ein kurzes aber heftiges Gewitter hat im Landkreis Lindau am Mittwochabend für überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller und entwurzelte Bäume gesorgt.

Im Raum Scheidegg mussten Feuerwehrkräfte mehrere Bäume von der Bundesstraße 308 räumen, die nach heftigen Gewitterschauern und Hagel entwurzelt wurden.

+ Zu heftigen Unwettern kam es am Mittwochabend im Allgäu. © NEWS5 / NEWS5 / Knappmeyer

Ein Unglück in der Oberpfalz könnte auch durch die Wetterlage bedingt gewesen sein: Mehrere Fallschirmspringer haben sich bei einer Übung schwer verletzt. Ein Großaufgebot von Rettern rückte aus.

Update, 23.25 Uhr: In Bayern kam es teilweise zu heftigen Gewittern - der Deutsche Wetterdienst hatte davor gewarnt (siehe unten). In Bad Tölz schlug offenbar ein Blitz in einen Dachstuhl ein* - es kam zu einem Großeinsatz.

Zu kurzen, aber besonders starken Gewittern kam es außerdem im Allgäu:

Update von 19.01 Uhr: Die Unwetter-Gefahr im Freistaat ist nicht gebannt. Mittlerweile gelten für die Regionen Dachau, Fürstenfeldbruck, Aichach und Pfaffenhofen an der Ilm Unwetterwarnungen der Stufe 3, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Unwetterwarnungen gibt es außerdem für die Kreise Krumbach und Mindelheim. Wieder entspannt hat sich die Lage dagegen rund um Garmisch-Partenkirchen. Rund um München und Rosenheim gelten Warnungen vor „markantem Wetter“ der Stufe 2.

Update von 17.33 Uhr: Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Unwettern mit der Warnstufe 3 - betroffen sind die Gebiete rund um Rosenheim und Bad Reichenhall. Für andere Regionen Bayerns gelten weiterhin Warnungen der Stufe 2 vor „markantem Wetter“ (siehe unten). Der Abend könnte ungemütlich werden.

Update von 16.41 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel herausgegeben. Die Warnkarte leuchtet für Miesbach und Rosenheim rot. Die Warnung gilt noch bis 17.30 Uhr.

Der DWD schreibt dazu: „Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 35 l/m² pro Stunde sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) und Hagel.“

Update von 16.18 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor schwerem Gewitter. Betroffen ist der Süden Bayerns, unter anderem Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Rosenheim und Weilheim-Schongau. Die Warnung gilt bis 17.30 Uhr.

+ Der Deutsche Wetterdienst warnt im Süden Bayerns vor starkem Gewitter. © Deutscher Wetterdienst Nach wie vor liegt auch eine Warnung der Katwarn-App vor. Rund um Garmisch-Partenkirchen drohen schwere Gewitter mit heftigem Starkregen. Die Warnung gilt noch bis 16.30 Uhr.

Update, 16.11 Uhr: Inzwischen warnt der DWD vor Gewittern am gesamten Alpenrand, also vom Allgäu über Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Rosenheim - bis ins Berchtesgadener Land. Die konkrete Unwetterwarnung für Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz wurde aufgehoben.

Update von 15.33 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für zwei Landkreise in Bayern herausgegeben, und zwar Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz-Wolfratshausen. Die Warnung im Wortlaut:

„Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 40 l/m² pro Stunde sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) und 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) und Hagel mit Korngrößen um 2 cm.“

Auch die Warnapp Katwarn warnt aktuell vor schwerem Unwetter in den beiden Landkreisen.

+ Die Warnapp Katwarn warnt aktuell vor einem Unwetter in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen. © Katwarn/Screenhsot

Update von 13.40 Uhr: „Eine brisante Wetterlage", diagnostiziert Dominik Jung, Experte bei wetter.net für den Mittwoch. Denn es treffen herbstliche Temperaturen im Norden - bei teilweise nur etwa 18 Grad in Hamburg - auf Hochsommer im Süden - wo das Thermometer auf bis zu 32 Grad klettert. In einem schmalen Streifen zwischen Brandenburg und NRW steigt dadurch das Risiko für Tornados.

Doch auch im Süden wird es ungemütlich. Bereits heute Abend drohen einzelne starke Gewitter. „Eng begrenzt unwetterartige Entwicklungen mit heftigem Starkregen um 40 mm in kurzer Zeit, Hagel bis 3 cm und schweren Sturmböen um 100 km/h vor allem im Süden nicht ausgeschlossen“, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Erst zum Wochenende werden sich die Temperaturunterschiede zwischen Nord und Süd wieder angleichen - auf Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad.

Guten Morgen. In der Nordhälfte sind viele Wolken unterwegs, im Westen regnet es auch, teils kräftiger. Im Süden dominiert noch die Sonne, gegen Abend kann es dort kräftige Gewitter geben. Zahlen = Lufttemperatur Warnungen: https://t.co/YyavIu81Zw und WarnWetter App. /V pic.twitter.com/meNiUeFmci — DWD (@DWD_presse) July 1, 2020

Bayern-Wetter: Juli startet mit viel Sonne

Update vom 1. Juli, 10.57 Uhr: Der Juli startet in Bayern mit viel Sonne - mit einer südwestlichen Strömung gelangt zunehmend wärmere und feuchtere Luft nach Bayern. Mit bis zu 31 Grad in Regensburg dürfte am Mittwochnachmittag der Spitzenwert erreicht sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München mitteilte. Im restlichen Freistaat pendeln sich die Werte voraussichtlich zwischen 26 Grad in Oberfranken und 29 Grad in Unter- und Mittelfranken, der Oberpfalz und Schwaben ein.

Bereits am Mittwochnachmittag kann es laut DWD an den Alpen aber zu einzelnen Gewittern mit starkem Regen und stürmischen Böen kommen. Ab dem Abend dann auch im Alpenvorland und Franken. Vor allem im südlichen Bayern könnte es vereinzelt Unwetter mit heftigem Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel geben.

Am Donnerstag rückt dann eine Kaltfront von Nordwesten kommend an: Der DWD erwartet Wolken und vor allem im südlichen und östlichen Bayern Regen sowie Gewitter bei Temperaturen zwischen 22 Grad in Hof und 26 Grad in Regensburg.

Wetter in Bayern: Erste Juli-Tage werden wechselhaft

Update, 30. Juni, 10.08 Uhr:Nach einem regnerischen Start in die Woche können die Menschen in Bayern ihre Regenschirme am Dienstag getrost zu Hause lassen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es trocken bei Temperaturen bis zu 20 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und 27 Grad im Chiemgau. Während sich die Menschen im Süden des Freistaats über mehr Sonne freuen dürfen, überwiegen im Norden Wolken. In der Nacht erwarten die Meteorologen in Franken etwas Regen.

Vielfach sonnig soll der Mittwoch werden, nur im Norden des Freistaats und an den Alpen bleibt es bewölkt. In den Alpen erwartet der DWD Schauer und teils kräftige Gewitter, die im Laufe des Nachmittags auch in Schwaben und Unterfranken ankommen. Die Höchstwerte erreichen zwischen 24 und 30 Grad.

Bayern-Wetter: Juni 2020 regnerisch

Update von 19.07 Uhr: In Bayern gibt es einen passenden Abschluss für Juni 2020, der im Freistaat so regnerisch war, wie seit 30 Jahren nicht. Das südlichste Bundesland war jenes mit den niedrigsten Temperaturen und dem wenigsten Sonnenschein. Durchschnittlich 15,8 Grad wurden gemessen, die Sonne schien gerade mal 190 Stunden, wie tz.de* schildert. Zudem fielen pro Quadratmeter rund 150 Liter Regen, auf den Bergen auch Schnee.

Wetter-Prognose für Bayern: Experte erklärt die Siebenschläferzeit

Und das könnte bis Mitte August so bleiben. Andreas Friedrich, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes: „Zwischen 27. Juni und 8. Juli ist die Siebenschläferzeit.“ Zu 60 bis 70 Prozent sei in diesen Tagen die Tendenz für die Zeit bis Mitte August festzustellen. Laut Prognose bleibt das Wetter wohl so: „Kurze Hitzephasen, die von einer Kaltfront beendet werden, die mit Gewittern einhergeht“, sagt der Experte weiter. Also ein Donnersommer? Friedrich: „Solche Sommer sind für Mitteleuropa ganz normal, nur sind wir das wegen der vergangenen beiden durch Hitze und Dürre geprägten Rekordsommer nicht mehr gewohnt.

Update von 18.50 Uhr: Am gestrigen Sonntag gab es ein schweres Unwetter am Chiemsee, die Feuerwehr rückte 160 Mal aus. Auch für die Autofahrer war der Regen eine Herausforderung. Ein Autofahrer war dabei besonders mutig, wie ein Facebook-Post zeigt. Entstanden ist das Video in Prien am Chiemsee. „Nennen wir es mal ‚mutig‘“, schreiben die OVB-Heimatzeitungen dazu, die den Post geteilt haben.

Unwetter-Chaos in Bayern! DWD warnt vor markantem Wetter-Umschwung und heftigem Temperatursturz

Erstmeldung vom 29. Juni, 9.26 Uhr

München - Im Freistaat startet die neue Woche überwiegend regnerisch - statt Sonnenschein und sommerlicher Temperaturen bleibt es grau und kühl. Vereinzelt hat der Montag (29. Juni) mit Gewittern begonnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt vor allem für den Süden Bayerns weiterhin Dauerregen voraus.

In Oberbayern warnt der DWD außerdem vor „markantem Wetter*“ - die Warnungen gelten von München* bis Garmisch-Partenkirchen. Auch im Raum Passau könnte es ungemütlich werden.

Unwetter-Chaos in Bayern! DWD warnt vor markantem Wetter-Umschwung

Bereits am Sonntag (28. Juni) hat sich der Sommer erst einmal wieder verabschiedet. In einigen Teilen Bayerns kam es zu schweren Unwettern*. Im Landkreis Traunstein verzeichnete die Feuerwehr insgesamt 160 Einsätze. Es gingen ab Sonntagabend Notrufe wegen vollgelaufener Keller ein, zudem fielen Bäume auf die Straße und Unterführungen liefen voll. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Immer wieder ausrücken mussten auch die Feuerwehren rund um den Chiemsee am Sonntagabend. In der Region gab es knapp 100 Einsätze. Auf der Zugstrecke zwischen Rosenheim und Salzburg wurde wegen eines Baums im Gleis außerdem der Streckenabschnitt zwischen Bad Endorf und Prien am Chiemsee gesperrt. Am späten Sonntagabend war kein Zugverkehr möglich.

Die Gewitter vom Wochenende sind gerade erst vorbei, schon steht die nächste Unwetterlage an. Für Mittwoch sind Starkregen, Sturmböen und Hagel angesagt.

Wetter in Bayern: Woche beginnt im Freistaat regnerisch - Temperaturen fallen

Mit dem regnerischen Wochenbeginn fallen nun in Bayern* auch die Temperaturen. In der Nacht auf Dienstag (30. Juni) sollen die Werte auf 14 bis 18 Grad sinken. Ein heftiger Temperatursturz.

Heute Vormittag im Westen #Schauer und #Gewitter, Stück für Stück ostwärts vorankommend.

Im Südosten #Dauerregen, in den nächsten Stunden südostwärts abziehend.

Im Norden dagegen oftmals noch viel #Sonnenschein zum heutigen Wochenstart. /V#Wetter #Deutschland pic.twitter.com/AFXRgUgvNO — DWD (@DWD_presse) June 29, 2020

Im Laufe des Dienstags soll sich vor allem im Süden jedoch wieder die Sonne zeigen - die Höchstwerte liegen dann wohl wieder zwischen 20 und 26 Grad. (nema) *merkur.de und tz.de sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

