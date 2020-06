Nach Gewittern in Bayern: Wetter bleibt ungemütlich - hier drohen Sturmböen und Starkregen

Nach der schweren Gewitterfront, die am Mittwoch (3. Juni) über Bayern zog, warnte der DWD auch am Donnerstag - unter anderem vor Starkregen. Auch danach wird es ungemütlich.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Mittwoch (3. Juni) für weite Teile Bayerns eine schwere Unwetterwarnung herausgegeben. Für Donnerstag wurden ebenfalls Gewitter gemeldet.

Auch am Freitag bleibt es im Freistaat wohl ungemütlich (siehe Update vom 5. Juni, 6.38 Uhr).

Update von 9.03 Uhr: Gestern zogen Gewitter über den Freistaat und auch heute warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Böen und Starkregen. Dem schließt sich Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.net gegenüber Wetter.com an: „Die Wetterlage bleibt erstmal wechselhaft und kühl“. Ab Mittwoch könnte es dann in Deutschland aber schon wieder deutlich wärmer werden. „Hier bei uns ist die vorhandene Luftmasse aber recht feucht und diese Mischung würde uns sehr schwüle Tage bringen mit einem hohen Gewitterpotenzial. Da kaum Bewegung in der Luftmasse wäre, würde die Gefahr für lokale Unwetter steigen, denn die Gewitter wären oft sehr stationär und könnten an Ort und Stelle immer wieder Sturzregen bringen“ so Dominik Jung weiter.

Am Wochenende, genauer gesagt am Sonntag, könnte in Deutschland dann die 30-Grad-Marke geknackt werden. Auch Bayern kann sich wohl auf warme Temperaturen freuen. Laut Wetter.com könnte das Thermometer in München am Sonntag (14. Juni) auf 29 Grad klettern - ebenso wie am Montag. Zu Wochenbeginn drohen laut Vorhersage Gewitter, was auch Jung bestätigt. Denn die Luft könnte „sehr feucht und sehr anfällig für starke regionale Gewitter“ sein.

Bayern-Wetter: Gewitter, Sturmböen und Starkregen drohen

Update vom 5. Juni, 6.38 Uhr: Am gestrigen Donnerstag zogen Gewitter über den Freistaat. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Starkregen und stürmischen Böen. Auch heute wird es in Bayern ungemütlich, der DWD berichtet: „Ab Mittag bis in die erste Nachthälfte hinein gebietsweise Böen um 50, in Teilen Frankens und Schwabens auch starke bis stürmische Böen um 60 km/h aus Südwest bis West.“ Auch im Bergland wird es in der zweiten Tageshälfte mit Böen bis 75 km/h stürmisch, auf höchsten Alpengipfeln drohen in der Nacht zum Samstag sogar schwere Sturmböen bis 100 km/h.

Auch Gewitter sind am heutigen Freitag wieder möglich: In Franken drohen am Abend Sturmböen bis 85 km/h, auch Starkregen um 15 l/qm und kleiner Hagel sind nicht ausgeschlossen.

Gewitter in Bayern: Starkregen und stürmische Böen im Freistaat möglich

Update vom 4. Juni, 17.25 Uhr: Derzeit gibt es in vielen Teilen Bayerns schauerartigen Regen. Zum Teil kommt es seit dem Nachmittag und noch bis in die Nacht zum Freitag zu kräftigen Gewittern, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD). In den Alpen ist auch Starkregen möglich.

Wetter in Bayern: Starkregen mit Hagel und stürmische Böen

Neben Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 20 l/m² pro Stunde warnt der DWD auch vor Hagel und stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 km/h. Zum Teil ist auch unwetterartiger Starkregen mit Niederschlagsmengen um 30 l/m² innerhalb von kurzer Zeit nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Freitag kommt es an den Alpen lokal zu Starkregen mit Mengen von 20 bis zu 35 l/m² auch abseits von Gewittern.

Auch am morgigen Freitag ist das Wetter in Bayern wieder kühl, windig, wolkig und niederschlagsreich. Ab Freitagmittag soll es vor allem in Unter- und Mittelfranken sowie in Schwaben starke bis stürmische Windböen mit bis zu 60 km/h geben. In exponierten Lagen des Allgäus können auch stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h aus Südwest vorkommen.

Update von 13.55 Uhr: Für Donnerstag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab Mittag Gewitter für Bayern vorhergesagt. Diese haben den Freistaat nun erreicht. Betroffen sind Stand 13.55 Uhr die Kreise Main-Spessart, der Kreis Miltenberg sowie Kreis und Stadt Aschaffenburg. Es drohen Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² pro Stunde.

Wetter in Bayern: DWD warnt vor Gewitter und Starkregen

Update vom 4. Juni 2020, 10.55 Uhr: Der Donnerstag beginnt in weiten Teilen Bayerns bewölkt. In Franken und Schwaben kann es bereits am Vormittag regnen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 19 Grad in der Rhön und 25 Grad an der niederbayerischen Donau. Ab Mittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) einzelne starke Gewitter und Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde. Lokal können noch stärkerer Regen, Hagel und Sturmböen mit bis zu 75 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen werden, so der DWD. Besonders am Alpenrand.

In der Nacht zum Freitag lassen die Gewitter nach, es bleibt aber regnerisch. Am Freitag wird es mit 11 bis 17 Grad kühler. Es bleibt meist bewölkt, in ganz Bayern sind Regenschauer möglich.

Sturmfront rollt auf Bayern zu: Amtliche Warnung vor „starkem Gewitter“ mit Starkregen und Hagel

Update, 20.24 Uhr: Mittlerweile hat sich das Wetter in Bayern etwas beruhigt. Auch der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnungen angepasst. Aktuell gilt nur noch in wenigen Regionen eine Unwetter-Warnung.

Besonders im Nordwesten des Landes, also im Raum Würzburg, gilt aber weiter eine Warnung vor starkem Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel.

Dieselbe Warnung spricht der DWD auch für die Region um Nürnberg, östlich von Passau und um Oberstdorf im Südwesten aus. Ansonsten strahlt die Karte wieder in freundliche-ruhigem Grün

Update, 16.11 Uhr: Mittlerweile hat sich der Schwerpunkt der Gewitterfront laut DWD eher in Richtung Norden verschoben. Die Warnung vor schwerem Unwetter gilt aktuell etwa für den Bereich südwestlich von Zwickau.

In Bayern gilt dagegen Warnstufe 2 des DWD, sprich eine Warnung vor „starkem Gewitter“. Davon betroffen ist sowohl der Nordwesten des Freistaats bei Bamberg, Würzburg und Schweinfurt, als auch ein breiter Streifen zwischen Nürnberg, Amberg, Ingolstadt und Regensburg bis nach Cham und zur Grenze zu Tschechien. Außerdem gilt die Warnung für die Alpenregion um Garmisch-Partenkirchen.

Gewarnt wird vor Sturmböen, Starkregen und kleinkörnigem Hagel.

Wetter in Bayern: Amtliche Unwetterwarnung vor extremem Starkregen - Gewitterfront zieht auf Bayern zu

Erstmeldung vom 3. Juni:

München - Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor schweren Gewittern, die auf Bayern und auch Deutschland zuziehen. Nördlich von Ulm an der Grenze zu Baden-Württemberg wurde gar die höchstmögliche Warnstufe ausgerufen. Für die beiden an Bayern, bzw. Nordschwaben grenzenden Landkreise gilt die Warnstufe vier von vier möglichen Warnstufen, auf der DWD-Karte violett hinterlegt. Das sieht man tatsächlich selten.

Wetter in Bayern: Warnung vor Gewitter in fast ganz Bayern - Zwei Landkreise rot

Der DWD warnt darin vor extremem Starkregen, Hagel, Sturm und Gewittern. Der Wetterdienst rechnet mit Niederschlagsmengen um 50 l/m² pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) und Hagel mit Korngrößen um 2 cm.

Wetter in Bayern: Gewitterfront zieht aktuell über Augsburg nach Regensburg

Und damit nicht genug: Das Unwetter zieht schnell nach Nordosten an Augsburg vorbei und auf Regensburg zu. Für den Donau-Ries-Landkreis nördlich von Augsburg sowie seinem Nachbarlandkreis gilt daher die Warnstufe drei von vier. Auch hier gibt es eine amtliche Unwetterwarnung. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 35 l/m² pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) und kleinkörnigen Hagel.

Auch sonst steht uns ein stürmischer Nachmittag bevor. Der DWD warnt vor schwerem Gewitter vom Landkreis Weilheim-Schongau im südlichen Oberbayern bis nahe Nürnberg nach Mittelfranken. Alle Warnungen gelten aktuell etwa bis 15 Uhr.

Die Gewitterfront, die da auf das bisher so sonnige Bayern zurollt ist Teil eines größeren Wetterwechsels. Nach drei traumhaften Frühsommertagen wird das Wetter in Bayern wieder ungemütlich. Am Donnerstag gibt‘s vielerorts Sturm, Gewitter, Regen.

In der vergangenen Woche hat es kaum #Niederschlag gegeben. In der kommenden Woche kommt jedoch einiges zusammen. Besonders an und "zwischen" den #Küsten sowie südlich der #Donau wird es regnen. Die #Natur wird sich freuen! /V pic.twitter.com/H0Vlm0PpuH — DWD (@DWD_presse) June 3, 2020

Wetter in Bayern: Düstere Aussichten fürs weitere Pfingstferien-Wetter

Noch schlimmer: Mit den sommerlichen Temperaturen ist es vorbei. Schon am Donnerstag geht es wieder deutlich auf unter 20 Grad zu - und in höheren Lagen werden die Temperaturen nachts sogar wieder einstellig. Düstere Aussichten also fürs weitere Pfingstferien-Wetter - zumindest noch bis Samstag.

Heute gibt's erste #Gewitter ⛈️. Örtlich können sie kräftig ausfallen mit Starkregen und Sturmböen. Es wird aber längst nicht alle treffen. Ab morgen ist es dann deutlich kühler. Mehr zum #Wetter hier: https://t.co/eMGsxsgIGc pic.twitter.com/RsGLeA56L1 — wetteronline.de (@WetterOnline) June 3, 2020

Erst sinken die Temperaturen in Deutschland, dann folgte extrem schwüles Wetter. Das kann für zahlreiche Gewitter und Sturzfluten sorgen.

Rubriklistenbild: © d pa / Stephan Jansen