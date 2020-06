Amtliche Unwetterwarnung für Bayern: Alarmstufe Rot in mehreren Landkreisen - Hochwasser-Gefahr

Am Sonntag sorgten Unwetter für überflutete Straßen in Bayern. Auch der Start in die Woche wird ungemütlich - der Deutsche Wetterdienst warnt.

Am Sonntag sorgten Unwetter* in Bayern für vollgelaufene Keller und überflutete Straßen.

Auch der Wochenstart wird ungemütlich - der Deutsche Wetterdienst warnt.

Es drohen Stark- und Dauerregen im Freistaat.

Update von 21.30 Uhr: Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gilt für den Südosten Bayerns weiterhin eine amtliche Unwetterwarnung. Der Dauerregen - teils unwetterartig - wird demnach bis Dienstagmittag anhalten. Im Norden und Osten des Freistaats werden bis Dienstagnachmittag einzelne Gewitter mit Starkregen erwartet.

Update von 16.08 Uhr: Es regnet und regnet und regnet. Und noch ist kein Ende der feuchten Wetterlage am Schliersee und Tegernsee in Sicht. Droht ein Hochwasser im Landkreis Miesbach?*

Amtliche Unwetterwarnung für mehrere Landkreise in Bayern: Hochwassergefahr

Update von 13.26 Uhr: Zum Wochenstart warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut. Es liegt eine amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen vor.

Diese gilt für die Kreise Traunstein, Berchtesgadener Land, Rosenheim, Ebersberg, Mühldorf am Inn und Altötting. Dazu teilt der DWD mit: „Nach bisher beobachteten Niederschlagsmengen von 20 bis 30 l/m² tritt ergiebiger Dauerregen wechselnder Intensität auf. Dabei werden nochmals Niederschlagsmengen zwischen 40 l/m² und 60 l/m² erwartet.“ Die Warnung gilt bis Dienstagmorgen (16. Juni), 6 Uhr.

Auch für München liegt eine Wetterwarnung vor Dauerregen* vor.

Dammbruch in der Oberpfalz: Gemeinde teilweise überflutet

Update von 12.56 Uhr: Nach einem Dammbruch ist ein Ortsteil der oberpfälzischen Gemeinde Vorbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) teilweise überflutet worden. Der Durchlass eines nahe gelegenen Weihers sei am Montag gegen 2.15 Uhr gebrochen, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Nordoberpfalz. „Daraufhin hat sich der Bach zu einem reißenden Strom entwickelt.“ Im Ortsteil Oberbibrach habe das Wasser zeitweise mehr als einen Meter hoch gestanden, etwa ein Viertel aller Häuser sei betroffen gewesen, so der Sprecher. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Video: Dammbruch in Oberbibrach

Rund 150 Kräfte von Bayerischem Roten Kreuz, Technischem Hilfswerk, Wasserwacht und elf Feuerwehren waren demnach im Einsatz. Gegen 7.00 Uhr am Morgen habe man die Lage im Griff gehabt, sagte der Sprecher. Wegen des Unwetters sei die Leitstelle zwischen Sonntag- und Montagmittag insgesamt 137 Mal alarmiert worden.

Schlimme Unwetter: Nächste DWD-Warnung für Bayern - „Nach bisher beobachteten ...“

Erstmeldung vom 15. Juni, 11.16 Uhr: Am Sonntag (14. Juni) kam es in Bayern zu schweren Unwettern.

Wetter in Bayern: DWD warnt vor Starkregen - auch Hagel ist möglich

Und auch weiterhin warnt der DWD vor Starkregen in vielen Teilen Bayerns. Betroffen sind Kreise in Mittelfranken (Landkreis Erlangen-Höchstadt, Fürth), in der Oberpfalz (Regensburg oder Kelheim) bis nach Oberbayern (Garmisch-Partenkirchen).

Dazu schreibt der DWD: „Nach bisher beobachteten Niederschlagsmengen von 15 bis 25 l/m² tritt Dauerregen wechselnder Intensität auf. Dabei werden nochmals Niederschlagsmengen zwischen 35 l/m² und 50 l/m² erwartet.“ Die Warnung gilt ebenfalls bis zum frühen Dienstagmorgen (sechs Uhr). Einzelne Unwetter und kleinkörnigen Hagel erwarten die Meteorologen im Norden und Osten Bayerns.

+ Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Dauer- und Starkregen in Bayern. © Deutscher Wetterdienst

Tief über dem Ärmelkanal für Bayern-Wetter verantwortlich

Hintergrund für das aktuelle Wetter* ist laut DWD ein Tief über dem Ärmelkanal, das derzeit kühle Luft des Atlantiks über Bayern auf wärmere Luft aus dem Süden stoßen lässt. Die kommenden Tage sollen regnerisch ausfallen: So gibt es laut DWD zwar ab Mittwoch etwas Sonne, starke Regenfälle werden allerdings bis zum Ende der Woche erwartet.

Bereits am Wochenende sorgten Unwetter und Starkregen für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Wie News5 noch am Sonntagabend berichtete, war besonders die Region rund um das oberfränkische Bayreuth betroffen. In den Stadtteilen Seulbitz und St. Johannis wurden Straßen überflutet, auch Keller standen unter Wasser.

+ Erneut Gewitter mit Starkregen: Oberfranken kämpft gegen Wassermassen © NEWS5 / NEWS5 / Fricke

Unwetter in Bayern: Unglück in Bayreuth - Zwei Menschen von Blitz getroffen

In Bayreuth kam es zu einem Unglück: Bei einem gemeinsamen Spaziergang sind am Sonntagabend zwei Menschen vom Blitz getroffen worden. Gegen 18.45 Uhr gerieten eine 22 Jahre alte Frau und ihr 29 Jahre alter Begleiter am Röhrensee in Bayreuth in ein Unwetter, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau habe durch den Blitz schwere Brandverletzungen erlitten, der Mann sei nur leicht verletzt, hieß es. Beide kamen in ein Krankenhaus. Ob die Spaziergänger vom selben Blitz getroffen wurden, konnte die Polizei nicht sagen. Auch zum Zustand der Frau machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

kam mit dpa

Rubriklistenbild: © DWD