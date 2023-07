Wieder Unwetter! DWD-Warnung für den Abend – in Augsburg knallt es schon jetzt

Von: Felix Herz

In Bayern erholen sich die Menschen gerade noch von der letzten Gewitter-Nacht, da rollen bereits die nächsten Unwetter heran. Der DWD warnt.

Update vom 12. Juli, 14.50 Uhr: Unwetter-Warnung der Stufe drei in Augsburg und Ansbach! Die DWD-Wetterkarte färbt sich rot über der Fuggerstadt, die Rede ist von „heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 40 Liter pro Quadratmeter pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 75 km/h und kleinkörnigem Hagel“. Es ist eine „amtliche Warnung vor schwerem Gewitter“, es scheint Richtung Osten zu ziehen – und trifft möglicherweise im Laufe des Nachmittags/Abends auch auf München.

Bayern erholt sich gerade noch von den letzten Unwettern, da rollt bereits die nächste Gewitterfront heran – und der DWD warnt.

Erstmeldung vom 12. Juli: München – Gewaltige Unwetter suchten Bayern in der Nacht von Dienstag, 11. Juli, auf Mittwoch, 12. Juli, heim. Die Bilanz der Rettungskräfte ist umfangreich und umfasst auch Schwerverletzte. Auch die Aufräumarbeiten dauern noch an, der Regionalverkehrs steht teils noch still. Und da kommt direkt schon die nächste Unwetter-Warnung des Deutschen Wetterdienstes. Dem Freistaat scheint keine Ruhe vergönnt.

Die nächsten Unwetter rollen auf Bayern zu: DWD-Warnung für den Abend

Im aktuellen Warnlagebericht schreibt der Deutsche Wetterdienst, dass „insbesondere in Südbayern im Tagesverlauf erneut ansteigendes Gewitterrisiko“ herrsche. Was nüchtern klingt, darf in Hinsicht auf die letzte Nacht auch Grund zur Sorge sein. Denn laut DWD ist örtlich mit „Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, stürmischen Böen um 70 km/h und kleinem Hagel“ zu rechnen.

Und noch schlimmer: „Vereinzelt Unwetter durch heftigen Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter wahrscheinlich“, so die Experten. Der Regen beschränke sich zudem gar nicht mal ausschließlich auf die Gewitter und Unwetter. So heißt es im Warnlagebericht abschließend: „Südlich der Donau und im Bayerwald in der Nacht zum Donnerstag, 13. Juli, auch unabhängig von Gewittern lokal zwischen 20 und 35, kleinräumig auch zwischen 35 und 60 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden nicht ausgeschlossen“.

Gewitter bereits ab Nachmittag? Warnkarte des DWD zeigt Gefahren

Die Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes zeigt unterdessen bereits die Gewitter-Warnstufe zwei für weite Teile Schwabens rund um Augsburg. Bereits ab dem Nachmittag ziehen demnach „von Westen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 75 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel“. Scheint also, als würde Bayern eine weitere Gewitter-Nacht bevorstehen. Einziger Lichtblick: Verschiedenen Wetterberichten zufolge steigen die Temperaturen zum Wochenende hin wieder und die Wetterlage beruhigt sich. (fhz)

