Schwere Unwetter! Heftige Gewitter noch bis in den Samstag hinein - Blitz schlägt in Pferdehof ein

Ex-Tropensturm Edouard hat Bayern erreicht. Weite Teile Bayerns wurden am Freitagabend von heftigen Gewittern getroffen. In unserem News-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Der Freitag (10. Juli) begann in Bayern noch sonnig, dann schlug das Wetter* um.

Teils schwere Unwetter* haben den Freistaat getroffen.

Alle Informationen dazu lesen Sie in unserem Wetter-Ticker.

Update von 21.07 Uhr: Im Süden Bayerns dürfte das eine ungemütliche Nacht werden. In vielen Landkreisen sollen die „schwere Gewitter“ noch bis in den Samstag hinein wüten. Auch „Hagel um 2 cm“ kann in den betroffenen Regionen nicht ausgeschlossen werden.

+ Der Blick auf die aktuelle DWD-Warnkarte. © DWD

Schwere Unwetter treffen Bayern mit voller Wucht: KATWARN löst aus - Blitz schlägt in Pferdehof ein

Update von 20.12 Uhr: Tragische Unwetter-Folge im Weiler Steiler: bei Ottenhofen (Landkreis Erding) hat gegen 19.30 Uhr der Blitz in einem Pferdehof eingeschlagen. Ein Tier kam dabei ums Leben. Mehrere Feuerwehren sind vor Ort.

Update von 18.59 Uhr: Die DWD-Warnkarte ist weiterhin tiefrot eingefärbt. Auch für die Isar-Metropole München gilt inzwischen eine amtliche Unwetterwarnung vor heftigem Starkregen und sogar Hagel. Die Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Rosenheim und Bad Reichenhall scheinen zur Stunde besonders heftig getroffen zu werden.

Update von 17.47 Uhr: Jetzt hat auch der Warn- und Informationsdienst KATWARN ausgelöst. Rund um das niederbayerische Plattling ist die Warnkarte dunkelrot eingefärbt. „Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien“, heißt es an die Bevölkerung adressiert.

Alarmstufe Rot in Bayern: Schwere Unwetter im Anmarsch - KATWARN löst aus

Auch die Landkreise Erding, Freising und Garmisch-Partenkirchen sind von einer KATWARN-Warnung betroffen - bis mindestens 19 Uhr.

Die Unwetterwarnungen wurden unterdessen auf das gesamte südliche Bayern ausgeweitet - nur München könnte verschont bleiben.

+ Für den gesamten Süden und Osten Bayerns gilt: Unwetterwarnung - Alarmstufe Rot. © DWD

Unwetterwarnung für Bayern: Wetterdienst geht auf Alarmstufe Rot

Update von 17.24 Uhr: Es soll ungemütlich werden über Bayern. Mehrere Gewitter wüten jetzt schon am Alpenrand und im Osten Bayerns. Der Deutsche Wetterdienst hat mehrere lokale Unwetterwarnungen der roten Warnstufe 3 von insgesamt vier herausgegeben. Ebenfalls eine Vorauswarnung der Stufe 3 gilt für ganz Südbayern und Ostbayern. Sie dauert bis 0 Uhr am Samstag an.

Die Wetterwarnung des DWD wörtlich: In den nächsten Stunden kommen von Süden vermehrt teils schwere Gewitter auf, die über mehrere Stunden heftigen Starkregen von 30 bis 50 l/qm bringen können. Zusätzlich können auch Sturmböen bis 85 km/h und Hagel um 2 cm nicht ausgeschlossen werden.

+ Für den gesamten Süden und Osten Bayerns gilt: Unwetterwarnung - Alarmstufe Rot. © DWD

Update von 16.45 Uhr: Weitere Gewitterwarnung werden nun im Minutentakt herausgegeben. Inzwischen auch für den gesamten Alpenrand und damit das Allgäu sowie die Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Rosenheim und Berchtesgaden. Aktuell zieht bereits ein Gewitter über Tegernsee.

Update von 15.46 Uhr: Ab Freitagnachmittag schlägt das Wetter in Bayern um. Eine Warnung vor Windböen lag bereits heute Mittag vor (siehe Erstmeldung). Nun warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starkem Gewitter samt Sturmböen: „Von Westen ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 km/h (21m/s, 41kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.“ Die Warnung gilt bis 17 Uhr.

+ Für Teile Bayerns liegen Warnungen vor starkem Gewitter samt Sturmböen vor. Gelb markiert bedeutet: Hier drohen Windböen. © Deutscher Wetterdienst

Unwetter-Alarm: Ex-Tropensturm erreicht Bayern - Heftige Gewitter drohen - Jetzt schon Sturmwarnung

Erstmeldung vom 10. Juli, 12.25 Uhr

Das Wochenende in Bayern beginnt am Freitag zunächst sonnig, am Nachmittag ziehen dann Gewitter auf. Denn Ex-Tropensturm Edouard vertreibt die Wärme am Freitag mit Blitz und Donner, wie wetteronline.de berichtet.

Bereits jetzt liegt für Teile Bayerns eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor: „Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15m/s, 30kn, Bft 7) anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf.“ Die Warnung gilt bis 17 Uhr.

+ Der Deutsche Wetterdienst warnt für Teile Bayerns vor Sturmböen bis zu 55 km/h. © Screenshot Deutscher Wetterdienst

Bayern drohen schwere Unwetter: Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich

Die Wärme entlädt sich am Nachmittag und Abend mit teils heftigen Gewittern. Örtlich besteht sogar Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und Sturmböen*, wie es weiter heißt. Am Abend blitzt und donnert es noch im Südosten des Freistaats. Die meisten der Gewitter haben sich dann aber schon in die Alpen und nach Tschechien verabschiedet.

Auch am Samstag kann es südlich der Donau zunächst noch länger regnen. In den Hochlagen der Alpen mischen sich sogar Schneeflocken* unter die Tropfen. Sonst gibt es einen Sonne-Wolken-Mix und vor allem im Norden noch einzelne Schauer.

Übrigens: Wer an diesem Freitag das warme Wetter noch entspannt mit Musik im Ohr auf der Wiese oder im Fluss verbringen will, könnte auf Hindernisse stoßen. Denn seit Freitagmittag (10. Juli) lässt sich die Spotify-App auf iOS-Geräten nicht mehr öffnen. Mit einem Trick können aber auch iPhone- und iPad-Nutzer die App zum Laufen bringen.

Wetter: Sonne-Wolken-Mix im Freistaat - Gewitter in Teilen Bayerns

Am Sonntag gibt es dann auch im Norden kaum noch Schauer. Bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken wird es überall schon wieder etwas wärmer. Der Start in die neue Woche ist freundlich. Am Dienstag bilden sich jedoch in der Nordhälfte wieder Schauer und Gewitter. Vielerorts bleibt es aber auch trocken - und besonders im Süden sommerlich warm, wie wetteronline.de weiter berichtet.

Wetter in Bayern: KATWARN für München und Umgebung ausgelöst - es besteht Lebensgefahr

Am Donnerstag (9. Juli) hatte für München und Umgebung sogar die Warnapp KATWARN ausgelöst. Das Befahren der Isar mit Schlauchbooten ist ab Samstag (11. Juli) verboten. Die Isar hatte sich nach den regnerischen Wochen zu einem reißenden Strom entwickelt, auch die Wasserwacht München hatte bereits davor gewarnt, dass Lebensgefahr bestehe. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Karl-Josef Hildenbrand