Unwetterwarnung der Stufe 3: Starker Dauerregen - drei Tage lang – Neues Hochwasser droht

Der Deutsche Wetterdienst gibt am Montag eine Unwetterwarnung der seltenen Stufe 3 heraus. Drei Tage lang soll es im Süden Bayerns stark regnen. Überschwemmungen drohen.

Schwere Niederschläge über Tage sorgten für das erste große Hochwasser in Bayern vergangene Woche.

Langsam sinken die Pegel wieder. Ein kurzes Zwischenhoch sorgte für wenige Tage Frühsommer.

Doch nun liegt eine neue schwere Unwetterwarnung der Stufe drei für den Süden Bayerns vor.

+++ Aktualisieren +++

Update, 27. Mai, 12.50 Uhr: Für die Landkreise Traunstein, Fürstenfeldbruck und Miesbach warnte der Hochwassernachrichtendienst Bayern vor Ausuferungen und Überschwemmungen. Dort sei durch den neuen Regen mit steigenden Pegelständen zu rechnen, so dass Meldestufe 1 von 4 erreicht oder überschritten werden könnte.

Update vom 27. Mai: Wetter in Bayern wird wieder gefährlich: Warnung vor ergiebigem Dauerregen im Süden

Der Deutsche Wetterdienst warnt ab Montag, 15 Uhr, vor ergiebigem Dauerregen im Süden Bayerns, der bis Donnerstagmorgen andauern soll. Dazu wurde eine amtliche Unwetterwarnung der seltenen Stufe 3 herausgegeben. Es tritt ergiebiger Dauerregen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen um 80 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen um 100 l/m² erreicht.

Das ist insofern prekär, da der Boden bereits sehr gesättigt ist durch den Starkregen in der vergangenen Woche, der bereits zu mehreren Hochwasserereignissen in ganz Bayern geführt hatte. Neue Überschwemmungen sind also nicht auszuschließen. Vergangene Woche hatte der Deutsche Wetterdienst allerdings die höchste existierende Unwetterwarnung der Stufe 4 für Südbayern herausgegeben.

Update vom 26. Mai 2019: Zumindest am Samstag zeigte sich die Sonne in manchen Teilen Bayerns. Am heutigen Sonntag ist das Wetter bisher durchwachsen - und auch die Prognosen für die kommenden Tage sehen nicht allzu gut aus. Denn zu Beginn der neuen Wochen regnet es wieder in weiten Teilen Bayern.

Am Montag kommt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vor allem an den Alpen zu Schauern und Gewittern. In Franken kann es vereinzelt regnen. Die Sonne scheint nur selten. Am Dienstag wird es in vielen Regionen regnen, zwischen Alpenrand und dem Bayerischen Wald auch kräftiger. Für Mittwoch erwarten die Meteorologen an den Alpen noch häufiger Regen, nördlich der Donau ist es meist stark bewölkt, und es kann leicht regnen. Ab Nachmittag lässt der Regen nach, in Unterfranken kann sogar die Sonne scheinen.

Wetter in Bayern: Feuerwehr filmt besonderes Wetter-Phänomen - Video

Wirsberg - Tagelang sorgte Dauerregen in Bayern für überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller. Die Pegel der Flüsse stiegen teilweise rasant an, noch immer herrscht in einigen Regionen Bayerns Hochwasser. Jetzt sorgt eine andere Wettererscheinung für Aufsehen: Ein Tornado, der über ein Feld hinweg fegt.

Wettererscheinung in Bayern gesichtet: Tornado zieht über Feld

Beobachtet wurde die besondere Erscheinung zwischen Neuenmarkt und Wirsberg in Oberfranken im Landkreis Kulmbach. Zum einen beobachteten sogenannte Stormchaser (zu deutsch: Sturmjäger) den Tornado und veröffentlichten auf Facebook Fotos. Ebenfalls direkt vor die Linse bekamen die Rettungskräfte der Feuerwehr Himmelkron den Tornado, als sie gerade auf dem Rückweg von einem Einsatz waren.

Wetter: Tornado in Bayern gesichtet - DWD bestätigt Beobachtung

Wie der Deutsche Wetterdienst bestätigt, handelte es sich bei der Erscheinung tatsächlich um einen Tornado, das berichtet infranken.de. Ein Experte habe sich sowohl die Fotos als auch das Video angesehen. Auf Anfrage von infranken.de bestätigte er, dass es sich bei der Wettererscheinung um einen Tornado handelt. Es habe sich allerdings um einen Tornado der „schwächeren Sorte“ gehandelt. Dieser sei ganz unten auf der internationalen Fujita-Skala anzusiedeln - der dennoch mit bis zu 116 Stundenkilometer unterwegs sein kann.

Selten sind diese übrigens nicht in Deutschland, bis zu 60 mal im Jahr treten Tornados in Deutschland auf. Wäre der Tornado über bebautes Gelände gezogen, hätte er laut Wetter-Experte Dächer abdecken können.

Dauerregen, Hochwasser und Überschwemmungen - alle Entwicklungen zum Wetter in Bayern in den vergangenen Tagen finden Sie in unserem News-Ticker.

mlu