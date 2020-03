Wetter in Bayern: Erneute Warnungen für den Freistaat - Sturmböen im Anmarsch

Seit Wochen jagt in Bayern ein Sturmtief das Nächste. Zuletzt hatte Tief „Bianca“ für viel Zerstörung gesogt. Der Deutsche Wetterdienst meldet auch jetzt wieder Warnungen.

Seit geraumer Zeit beherrscht turbulentes Wetter den Freistaat Bayern.

Zuletzt hatte Sturmtief „Bianca“ für Zerstörung gesorgt - es gab auch Todesopfer.

Nun meldet der Deutsche Wetterdienst wieder Warnungen für Bayern.

Update vom 6. März: Am heutigen Freitag könnte es ungemütlich werden in Bayern. Auf der Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist fast der ganze Freistaat orange eingefärbt. Bedeutet: Es drohen Sturmböen bis zu 70 Kilometer pro Stunde. In Schauernähe, exponierten Lagen und über 1500 Metern können die Sturmböen auch bis zu 80 beziehungsweise 100 Stundenkilometer betragen. Die Warnung gilt an den meisten Orten bis 19 Uhr, im Süden Bayerns sogar bis Mitternacht.

+ Fast für ganz Bayern gilt eine amtliche Warnung vor Sturmböen. © Deutscher Wetterdienst Der nördliche Teil Bayerns ist auf der DWD-Warnkarte gelb eingefärbt. Hier gilt eine amtliche Warnung vor Windböen. Die Geschwindigkeiten betragen bis zu 60 Stundenkilometer, die Warnung gilt bis 19 Uhr.

Bayern-Wetter: Vor dem Wochenende wird es ungemütlich

Update vom 5. März: Vor Beginn des Wochenendes wird es nochmal ungemütlich im Freistaat. Für Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit schweren Sturmböen und orkanartigen Winden im Alpenraum. In Hochlagen gebe es Böen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde, auf exponierten Gipfeln erreichen die Winde sogar bis zu 115 Kilometer pro Stunde.

Im Laufe des Tages breitet sich von Western her zunehmend Regen in Bayern aus, zwischendurch kann es auch schneien. Die Temperaturen bleiben mild, zwischen vier und zehn Grad.

Wetter in Bayern: Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturm

Update vom 3. März, 06.35 Uhr: Auch am heutigen Dienstag (3. März) warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturm in Bayern. Betroffen ist auch diesmal der gesamte Alpenrand im Freistaat. Bis zu den Mittagsstunden gilt die Warnung auch für Teile der Oberpfalz. Für den Rest des Freistaats gilt weiter eine Warnung vor starkem Wind.

Am Alpenrand und in der Oberpfalz könnte es dazu zu Schneefall kommen. Demnach könnte es von 5 bis 10 cm zu Neuschnee kommen. Am Alpenrand und in Ostbayern ist außerdem verbreitet mit Glätte zu rechnen. In Deutschland wird das Wetter allgemein sehr ungemütlich.

Erstmeldung vom 2. März 2020: Seit Wochen hält turbulentes Wetter den Freistaat Bayern auf Trab. Angefangen mit Sturmtief „Sabine“ vor wenigen Wochen zieht ein Tief nach dem Anderen über Bayern. Vergangene Woche zogen wiederholt orkanartige Böen durch den Freistaat. Auch zum Wochenstart meldet der Deutsche Wetterdienst wieder Warnungen.

Wetter in Bayern: Nach turbulenten Wochen - erneut Warnungen des DWD

Nachdem am Sonntagabend (1. März) besonders im Kreis München ein Gewitter und starker Wind einmal mehr für turbulentes Wetter gesorgt hatten, warnt der Deutsche Wetterdienst auch am heutigen Montag vor schweren Sturmböen. Die Warnung gilt besonders für den Alpenrand und gilt bis zum heutigen Abend um 20 Uhr. Auch Teile der Oberpfalz sind betroffen, hier beschränkt sich die Warnung auf den Mittag.

Starke Winde sorgen oft für große Gefahren. Doch was ist Wind überhaupt, wie stark kann er werden und in welcher Form kann er auftreten? Wir haben die Antworten*.

Wetter in Bayern: Schneefallgrenze sinkt deutlich - besonders am Alpenrand

Sonst bestimmen Sonne und Regen das Wetter im Freistaat. Weiter soll die Schneefallgrenze in den kommenden Tagen auf bis zu 600 Meter sinken. Demnach soll ab Dienstag mit Schneefall gerechnet werden, im Laufe der Woche soll der Niederschlag dann markant mehr werden. Besonders am Alpenrand soll mit erheblichem Schneefall gerechnet werden.

Turbulentes Wetter in Bayern: Tragische Vorfälle durch markantes Wetter

Das Sturmtief „Bianca“ forderte in Bayern bereits Todesopfer. In Krailing stürzte ein Baum auf einen SUV. Der Feuerwehrmann, der in dem Auto saß, erlag seinen Verletzungen. Weiter traf der Sturm auch ein wichtiges Gebäude: Besonders hart traf es das bekannte, denkmalgeschützte Radom in Raisting am Ammersee: Es wurde durch den Sturm komplett abgedeckt. Die Erdfunkstelle übertrug unter anderem den Funkverkehr während der Apollo-Missionen, also der Mondlandungen. Am Donnerstag (27. Februar), wohl gegen 22 Uhr, riss eine Böe die Außenhülle des Industriedenkmals ein. Auch in Miesbach sorgte „Bianca“ für Chaos.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Bernd März