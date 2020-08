Hitze-Hammer in Bayern! Sogar der Deutsche Wetterdienst warnt - doch radikale Wende steht bevor

Zum Start ins Wochenende droht ein Hitze-Hammer. Die Temperaturen klettern in Bayern auf bis zu 36 Grad, doch am Samstag droht bereits die Wetter-Wende.

In Bayern wird es am Freitag heiß, die Temperaturen klettern auf bis zu 36 Grad.

Zum Wochenende droht aber bereits eine Wetter*-Wende.

In der Landeshauptstadt München steht ein Temperatur-Sturz bevor.

München - Hitze-Welle in Bayern! Am Freitag klettern die Temperaturen auf 30 bis 36 Grad, im Freistaat wird es zum Start ins Wochenende also nochmal richtig heiß. In den Alpen sind zum Abend hin vereinzelte Gewitter aber nicht ausgeschlossen. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Aktuell liegt eine amtliche Warnung vor Hitze vor. Diese gilt am heutigen Freitag zwischen 11 und 19 Uhr.

+ Der Deutsche Wetterdienst warnt in fast ganz Bayern vor Hitze. © Screenshot Deutscher Wetterdienst

Wetter in Bayern: Am Samstag drohen im Freistaat Gewitter und Regen

In der Nacht zum Samstag kommen von Westen allmählich mehr Wolken, in Franken und Schwaben sind einzelne kräftige Gewitter* möglich. Am Samstag droht in Ober- und Niederbayern zum Teil gewittriger Regen, in weiten Teilen Frankens bleibt es dagegen am Nachmittag trocken. Die Höchstwerte betragen laut DWD 22 Grad im Frankenwald und 27 Grad an der unteren Donau. Bei Gewittern drohen außerdem Sturmböen*.

Bayern: Wetter-Wende nach Hitze-Hammer - Temperatursturz in München

Auch in der Landeshauptstadt steht zum Wochenende ein Temperatursturz an. Am Freitag klettert das Thermometer auf bis zu 34 Grad, am Samstag und Sonntag werden in München dann gerade einmal 23 Grad erreicht. Damit fällt die Temperatur um satte 10 Grad in der Spitze innerhalb von 24 Stunden. Die Gewitter können auch teils heftigen Starkregen mit sich bringen.

"#Bruzzelwarm" in der vergangenen Nacht zum heutigen Freitag vor allem im Westen und Nordwesten. Dort häufig eine #Tropennacht (Tiefsttemperatur nicht unter 20 Grad), in #Gevelsberg nicht einmal unter 25 Grad. Mit der bevorstehenden Abkühlung auch nachts wieder frischer. /V pic.twitter.com/OpxEsoyOnP — DWD (@DWD_presse) August 21, 2020

Rubriklistenbild: © Screenshot Deutscher Wetterdienst