Sturm, Starkregen und Gewitter: Wetterwarnung für Teile Bayerns 

Vor dem sonnigen Aprilwochenende und den Rekordwerten, die für die kommende Woche angekündigt sind, könnte es in Bayern noch einmal krachen.

Update, Freitag, 13. April, 9.45 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Freitag für Teile Nordbayerns vor Gewitter, Starkregen und Hagel.

In Franken könnten den Experten zufolge innerhalb von sechs Stunden bis zu 35 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Zum Regen kommt Hagel - der bleibt aber laut DWD kleinkörnig. In ganz Bayern müssen die Menschen ab dem Mittag zudem mit stürmischen Böen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde rechnen. Auch ein besonderes Wetterphänomen könnte gegen Mittag im Freistaat zu beobachten sein: Wenn es regnet, könnte in eigenen Regionen der seltene „Blutregen“ fallen.

Für Teile des Landkreises Garmisch-Partenkirchen gilt bis 15 Uhr eine Warnung vor schweren Sturmböen.

Am Wochenende kann der Regenschirm dann allerdings gegen die Sonnenbrille ausgetauscht werden: Die Temperaturen in Würzburg und München klettern bereits am Samstag auf 20 Grad. Der Sonntag wird noch sommerlicher: Dann kann das Thermometer in Regensburg24 Grad und in Nürnberg 22 Grad zeigen.

Jetzt kommt der Sommer nach Bayern

Der April meint es gut mit den Menschen Freistaat: Nachdem schon am letzten Wochenende Temperaturen bis zu 25 Grad erreicht wurden, kommt in der nächsten Woche schon der Sommer nach Bayern. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es aktuell zwar noch zu Regenschauern und Gewittern kommen - doch schon Anfang nächster Woche bringt eine südwestliche Strömung mehr und mehr warme Luft in den Süden Deutschlands.

Ein ungewöhnliches Wetter-Phänomen sorgt derzeit noch für eine trübe Sicht - Schuld ist Sand aus der Sahara.

Bereits derzeit ist in den meisten Region Bayerns wärmer als beispielsweise auf Mallorca, wo die Temperaturen nach Auskunft des DWD zwischen 14 und 19 Grad liegen. In München lagen die Temperaturen am Donnerstag am Donnerstag Mittag bei 22 Grad - am Freitag kann es allerdings noch einmal regnen in der bayerischen Landeshauptstadt.

Wetter in Bayern: Unglaubliche 30 Grad im April

Ab Mitte der Woche wird es dann allerdings richtig heiß: Die Temperaturen im „Aprilsommer“ sollen dann über die 25-Grad-Marke steigen. Laut dem Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net könnte sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. „Am wärmsten wird es Anfang der Woche vermutlich zunächst in Franken - doch auch in München können die Menschen schon am Montag mit Temperaturen von bis zu 23 Grad rechnen“, so die Prognose des Wetterexperten. Im Laufe der Woche könnte in ganz Bayern die für April unglaublichen 30 Grad erreicht werden. „Es ist wirklich die Wärme ausgebrochen“, so der Meteorologe über den erfreulichen Wetter-Trend.

Sonne satt und viel Wärme: Was Sie bei den warmen Temperaturen beachten sollten.

Lediglich einen Nachteil bringt der „Aprilsommer“ mit sich - für Allergiker hat jetzt die anstrengende Heuschnupfen-Zeit begonnen. Was Sie zur Pollen-Hochsaison beachten sollten.

Lesen Sie auch: „Aprilsommer“ in Bayern: Verwöhnt uns das Wochenende mit schönstem Grillwetter?

dpa