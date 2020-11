Der Herbst zeigt sich in Deutschland von seiner sonnigen Seite. Für das Wochenende gilt jedoch eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes für Teile Bayerns.

Am Samstag zeigt sich das Wetter* in Bayern von seiner angenehmen Seite.

Sonne und milde Temperaturen laden zu einem Gang an die frische Luft ein.

Der Deutsche Wetterdienst warnt jedoch vor Frost.

Update vom 15. November, 12.00 Uhr: Auch am heutige Sonntag bleibt das Wetter in Bayern für Mitte November ungewöhnlich mild. Die Temperaturen in Bayern steigen örtlich auf 10 bis 17 Grad, lediglich in Nebel-Gebieten bleibt es bei maximal sieben Grad recht frisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Wetter in Bayern: Weiterhin ungewöhnlich milder November - stürmische Böen drohen am Montag

In der Nacht zum Montag (16. November) zieht ein Regengebiet über Bayern. In Franken bleibt neblig bei neun Grad, an den Alpenrändern kühlt es auf -1 Grad ab. Im Tagesverlauf ist es weitgehend bewölkt und regnerisch, Sonne lediglich am Alpenrand möglich. Es bleibt weiterhin mild bei bis zu 14 Grad, auch am Alpenrand. Jedoch frischt der Wind auf und es kann während der Schauer zu teils stürmischen Böen kommen.

Deutscher Wetterdienst spricht Warnung für Teile Bayerns aus - besonders Autofahrer müssen aufpassen

Erstmeldung vom 14. November: München - Mitten in der Coronavirus*-Pandemie und dem von der Regierung beschlossenen „Lockdown-Light“ sind Spaziergänge an der frischen Luft für viele Menschen ein absolutes „Muss“. Das Wetter am Wochenende des 14. und 15. November lädt dazu in weiten Teilen Deutschlands auch ein. Der Herbst zeigt sich in ganz Deutschland noch einmal von seiner sonnigen Seite und lockt mit milden Temperaturen und Sonnenstrahlen.

Wetter in Bayern: Viel Sonne und milde Temperaturen - doch DWD warnt auch

Auch für Bayern sind die Aussichten für das Wochenende gut. Am Samstagnachmittag scheint die Sonne, nur selten schieben sich Wolken dazwischen. Mit 11 Grad an den östlichen Mittelgebirgen und bis 17 Grad im südlichen Alpenvorland sei es „relativ mild“, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Hinzu kommt ein „schwacher bis mäßiger Wind* aus östlichen bis südöstlichen Richtungen“.

Wie eine aktuelle Meldung des DWD zeigt, könnte es mit den angenehmen Temperaturen wohl bald vorbei sein. Bereits in der Nacht fallen die Temperaturen wieder deutlich, auch gebietsweisen Nebel sagt der Wetterdienst voraus. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht bei +7 bis -1 Grad.

Auch spricht der DWD für Teile Bayerns eine Warnung* vor Frost aus. Demnach soll es am Samstag (14. November) ab 21 Uhr eisig werden. „Vor allem in Tal- und Muldenlagen tritt leichter Frost um -1 °C auf. In Bodennähe wird leichter Frost bis -3 °C erwartet“, heißt es. Die Warnung der Stufe 1 gilt für Oberbayern sowie die Regionen rund um Passau, Deggendorf und Cham.

+ Für Teile Bayerns warnt der Deutsche Wetterdienst vor Frost. © Screenshot DWD

Wetter in Bayern: Mix aus Nebel, Sonne und Wolken - Temperaturen sinken

Am Sonntag soll es dann „im Umfeld von Donau und Naab teilweise bis zum Nachmittag neblig-trüb“ sein. Die Temperaturen liegen zwischen acht und 16 Grad. Doch auch am letzten Tag der Woche kann sich die Sonne gebietsweise noch einmal durchsetzen. In der Nacht erwartet der Deutsche Wetterdienst den „Durchzug eines Regengebiets“. Die Temperaturen fallen in einigen östlichen Alpentälern auf Tiefstwerte bis zu -1 Grad. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks (mbr)