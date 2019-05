Wetter in Bayern: Es kommt noch schlimmer - zehn Zentimeter Neuschnee und extremer Dauerregen

Der Mai zeigt sich in Bayern weiter von seiner ganz schön ungemütlichen Seite. Dabei bestimmt eigentlich ein Hochdruckgebiet das Wetter in weiten Teilen Bayerns.

Der Mai bleibt ungemütlich.

Der Muttertag zeigt sich in großen Teilen Bayerns trüb.

Der DWD warnt vor Dauerregen und Schnee in Südbayern.

Wetter in Bayern - Update, 13. Mai, 6.39 Uhr: „In Franken tagsüber sonnig. In den Alpen leichter Regen, in mittleren Lagen geringer Neuschnee. Nachts verbreitet Frost in Bodennähe“ so fasst der Deutsche Wetterdienst die aktuelle Wetterlage in Bayern am Montag zusammen.

Ein Hochdruckgebiet bestimmt das Wetter in Franken, ein Mittelmeertief bestimmt dagegen das Wetter in den Alpen und im Südosten.

Im Karwendel sind bereits bis zu 40 Liter pro Quadratmeter Regen gefallen und es kommt am Montag noch etwas dazu. Bis zu 10 Liter pro Quadratmeter.

In den Alpen können laut dem DWD oberhalb 1000 Meter zwischen 1 und 3 Zentimeter Neuschnee fallen. In Hochlagen der Berchtesgadener Alpen sogar bis zu 10 Zentimeter.

Die Nacht auf Montag war in Teilen Bayerns schon recht frostig. Am Dienstagmorgen ist im gesamten Freistaat Frost in Bodennähe bis -4 Grad zu erwarten.

Wetter in Bayern - Update, 12. Mai, 22.01 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt in der Nacht auf Montag vor Frost in weiten Teilen im Norden Bayerns. Im Süden, am Alpenrand, wird es noch ungemütlicher. Dort fällt die Schneefallgrenze laut Deutschem Wetterdienst auf unter 1000 Meter. Verbreitet wird es glatt. Dazu kommt eine Warnung vor Dauerregen im Süden.

In höheren Lagen (um die 1500 Meter) fällt dieser als Schnee - mit dem schönen Effekt von rund 20 cm Neuschnee.

Wetter in Bayern am Muttertag - Update 12.40 Uhr: „Weißer Muttertag“ auf der Zugspitze

Wenig erbaulich hat der Muttertag in Südbayern begonnen - anhaltenden Regen und keine 10 Grad Celsius meldete etwa die Landeshauptstadt München am Sonntag. Immerhin schöner anzusehen waren die Auswirkungen des kühlen und niederschlagsreichen Wetters auf der Zugspitze: Dort fielen laut Augenzeugen rund 20 Zentimeter Neuschnee - und es tobte am Vormittag ein regelrechter Schneesturm.

Oberhalb von 1000 Höhenmetern wird es wohl auch bis Montagmorgen immer wieder schneien, bis zu fünf Zentimeter Neuschnee sind angesagt, oberhalb von 1.500 Metern sogar weitere 20 Zentimeter.

In tieferen Lagen gingen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Wochenende starke Regenfälle nieder. Zwischen den Allgäuer Alpen und dem Karwendel verzeichneten die Meteorologen 20 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter, weiter östlich immerhin noch 20 Liter/Quadratmeter.

Wetter in Bayern am 11.5.2019 - Update 21.23 Uhr: Schneefallgrenze sinkt deutlich

Das Wetter ist aktuell scheußlich in Bayern. Aktuell verursachen die Regenschauer sogar Aquaplaning. Auf der A95 bei Garmisch-Partenkrichen hat eine Frau in ihrem Super-Sportwagen deshalb einen schweren Unfall gebaut (Merkur.de*). Der DWD prophezeit trübe Wetteraussichten für die nächsten Tage. Denn von Norden her weitet sich ein kräftiges Hoch nach Bayern aus. Noch bis Montag kann es laut dem DWD in einigen Regionen zu Dauerregen, Windböen und leichtem Schneefall kommen. Die Warnungen betreffen sämtliche Landkreise im Süden Bayerns. Die Warnung vor Dauerregen gilt vor allem für die Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Bad-Tölz-Wolfratshausen und Miesbach.

Außerdem stürmt es gewaltig in den Alpen: Für mittlere und hohe Lagen prophezeit der DWD bis in die Nacht zum Montag hinein Sturmböen bis 85 km/h.

Wetter-Wahnsinn geht weiter: Ab Montag Schnee bis auf 800 Meter im Süden von Bayern

Über die trüben Wetteraussichten, die uns am morgigen Muttertag erwarten, berichteten wir bereits (siehe ursprüngliche Meldung weiter unten) - leider zeichnen die Vorhersagen für die nächsten Tage nicht unbedingt ein optimistischeres Bild:

Schon in der Nacht zum Dienstag soll es in Alpennähe mehr Wolken und Regen geben - an den Alpen sinkt die Schneefallgrenze sogar sehr deutlich - auf bis zu 800 Meter.

Für den Dienstag selbst prophezeit der DWD einen überwiegend bewölkten Himmel mit gebietsweisem Regen in der Region vom Allgäu bis zum Bayerwald.

Ansonsten soll es wechselnd bewölkt und immerhin meist trocken bleiben. Und für den Norden von Bayern gibt es sogar gute Wetter-Nachrichten: Im westlichen Franken bleibt es laut DWD länger sonnig.

Wetter in Bayern - Update vom 11.5.2019, 11.15. Uhr:

München - Bislang zeigt sich der Mai von seiner wilden Seite. Regen, Wind, Schnee, dazwischen mal wieder milde Temperaturen und Sonnenschein - es scheint fast so, als würde sich der Wonnemonat selbst mit dem April verwechseln. Nun steht auch noch der Muttertag bevor - ein ganz besonderer Tag, den viele Familien am liebsten mit einem Ausflug ins Freie verbinden. Doch wie sieht es in diesem Jahr mit dem Wetter am Ehrentag unser aller Mütter aus? Schlecht - zumindest, wenn man nach der Prognose vom Deutschen Wetterdienst für einen Teil Bayerns geht.

Der DWD prophezeit nämlich für den östlichen Alpenrand eine ganztägig trübe Angelegenheit - hier soll es nicht nur regnen, sondern oberhalb von 1100 Metern sogar Schnee geben. Auf nur ungemütliche fünf Grad soll das Thermometer an den Alpen krabbeln. Wer hier also einen Muttertagsausflug plant, sollte sich nicht nur warm einpacken, sondern auch Regenkleidung parat haben. Im restlichen Bayern wird es teilweise stark bewölkt, an den östlichen Mittelgebirgen regnet es vereinzelt.

Wer in Franken lebt, darf sich dann aber doch noch freuen, denn ab Mittag lockert sich hier die Wolkendecke auf. Am unteren Main steigen die Temperaturen auf bis zu 15 Grad.

Wetter in Bayern am Samstag: Amtliche Warnung für beinahe den ganzen Freistaat

Vor dem Muttertag ist allerdings erst mal der Samstag dran - und da wird es teilweise richtig ungemütlich. Für beinahe ganz Bayern gibt es eine amtliche Wetterwarnung. Von Rosenheim bis hinauf nach Würzburg warnt der DWD vor Windböen. Sie können bis zu 60 km/h Fahrt aufnehmen. Richtig stürmisch wird es zudem am Alpenrand. Oberhalb von 1500 Metern pfeifen Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern, in exponierten Lagen sogar mit 85 km/h. Die Warnung vor Wind- und Sturmböen gilt größtenteils zunächst von 12 bis 22 Uhr am Samstag.

