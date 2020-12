Wetter-Bilanz: Bayern 2020 mit Abstand das kühlste Bundesland - bei zwei Werten aber ganz vorne mit dabei

Im Corona-Jahr 2020 war Bayern wettertechnisch das mit Abstand kälteste Bundesland - obwohl es das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen war.

Wetter* 2020: Bayern war mit Abstand das kühlste Bundesland.

Bei Sonnenstunden kam der Freistaat aber nicht zu kurz.

Nur ein Bundesland hat die Sonne noch öfter gesehen.

München - Bayern ist 2020 nach ersten Erkenntnissen das mit Abstand kühlste Bundesland gewesen - und das, obwohl das Jahr in Deutschland das zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen war.

Wetter 2020: Bayern mit Abstand das kühlste Bundesland - trotz viel Sonne

Die Durchschnittstemperatur lag im Freistaat bei 9,5 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch (30. Dezember) in Offenbach mitteilte. Die bundesweit tiefste Jahrestemperatur wurde am 27. Dezember in Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) gemessen und betrug -15 Grad Celsius.

Mit Sonne verwöhnt wurden die Bayern aber trotzdem: Mit fast 1965 Sonnenstunden belegt der Freistaat den zweiten Platz. Mehr Sonne gab es mit 2053 Stunden nur im Nachbarland Baden-Württemberg.

Wetter 2020: Bayerische Gemeinde hat höchsten Tagesniederschlag in ganz Deutschland

Mit Blick auf die Nässe, belegt Bayern ebenfalls den zweiten Platz, obwohl Schneefälle* und strenge Fröste in den diesjährigen Wintermonaten selten blieben. Im August kam es im Süden Bayerns zu Dauerniederschlägen, diese sorgten für Überflutungen und Hochwasser. Die Gemeinde Aschau im Chiemgau (Landkreis Rosenheim) meldete am 3. August mit 152,4 Litern pro Quadratmeter den höchsten Tagesniederschlag im Jahr 2020 in Deutschland.

Bilanz #Deutschlandwetter #Dezember 2020: Verglichen mit der Referenzperiode 2,2 Grad zu warm, mit 55 l/m2 nur 80 % Prozent des typischen Wertes, mit 35 Stunden ein Minus von 10 Prozent. Details: https://t.co/b7tXhqjIIo Foto: Ulf Köhler /kis. pic.twitter.com/ZU45eFxdOi — DWD (@DWD_presse) December 30, 2020

Wetter 2020: Zweitwärmstes Jahr nach Rekordjahr 2018

Bundesweit lag die Durchschnittstemperatur in diesem Jahr mit 10,4 Grad knapp hinter dem Rekordjahr 2018, in dem die mittlere Temperatur 10,5 Grad betrug. „Das sehr warme Jahr 2020 darf uns nicht kalt lassen“, sagte Tobias Fuchs, Klima-Vorstand des DWD. „Klimaschutz ist das Gebot der Stunde. Wir müssen jetzt handeln.“

