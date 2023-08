Sommer vor Absturz: Datum für Bayern steht fest – Tropenstürme wirbeln Wetter durcheinander

Von: Felix Herz

Bayern genießt derzeit purstes Sommerwetter. Doch wie geht es weiter? Die Experten werfen einen Blick auf das Ende der Woche und sehen düstere Wolken.

Update vom 23. August, 9.30 Uhr: Wie in der gestrigen Vorhersage angekündigt, läuft der Mittwoch langsam heiß. Der DWD warnt entsprechend für fast ganz Bayern (Ausnahme: Der Nordosten rund um Bayreuth) vor Hitze. „Am Mittwoch wird eine starke Wärmebelastung erwartet“, heißt es da. Die Warnung gilt bis 19 Uhr.

Erstmeldung vom 22. August: München – Seit mehreren Tagen wird in Bayern konstant die 30-Grad-Marke geknackt. Nachdem das Wetter zwischen Mitte Juli und Anfang August sehr durchwachsen war, dreht der Sommer nun seit etwas mehr als einer Woche auf und trieb die Thermometer in die Höhe. Doch inzwischen ist auch wieder ein Ende der Hitzewelle in Sicht – ist es auch das Ende des Sommers?

Sommer bald schon vorbei? Unwetter bahnen sich an – und ein Temperatursturz

Die gute Nachricht vorweg: Von Dienstag, 22. August, bis Donnerstag, 24. August, bleibt es in Bayern noch richtig heiß. Für Dienstag gilt in ganz Bayern eine amtliche Hitze-Warnung vom Deutschen Wetterdienst, in Teilen Niederbayerns und der Oberpfalz ist es sogar eine amtliche Warnung vor „extremer Hitze“. Bezüglich Mittwoch, 23. August, ist zudem in der DWD-Wochenvorhersage von „extremer Wärmebelastung“ in der Südhälfte der Bundesrepublik die Rede, und auch am Donnerstag sei es in Bayern noch schwül bei „starker Wärmebelastung“. Dann jedoch kippt das Wetter.

Steht der Sommer vor einem abrupten Ende? Laut DWD wird es zum Ende der Woche hin wieder deutlich kühler – und Unwetter sind möglich. Wetter Online richtet den Blick unterdessen auf die Tropenstürme, die sich derzeit über dem Atlantik bilden. © HärtelPRESS / IMAGO / WetterRadar WetterOnline / Merkur-Collage

Denn in der Wochenvorhersage des DWD heißt es auch, dass am Freitag, 25. August, teils „kräftige Gewitter mit Unwetterpotential“ zu erwarten sind. Und auch am Wochenende seien in Bayern „schauerartige, teils gewittrige Starkregenfälle mit Regenmengen um 20 Liter pro Quadratmeter in einigen Stunden möglich“. In Südostbayern könne es sogar zu unwetterartigem Starkregen kommen.

Immerhin: Am Freitag und Samstag, 26. August, bleibt es heiß in Bayern, erklärt Dominik Jung von wetternet im aktuellen Video des Kanals auf YouTube. Mehr als 30 Grad sind hier weiterhin möglich. Am Sonntag, 27. August, dann aber der Temperatursturz – unter anderem in München und auch im Rest von Bayern drohen nur 17 Grad – nach 32 Grad noch am Samstag. Am Montag, 28. August, dann 19 Grad.

Tropenstürme nehmen Einfluss auf Wetter – „enorme Energiemengen umgesetzt“

Einen Blick auf den Spätsommer wirft indessen WetterOnline in einer aktuellen Pressemitteilung. Und richtet die Augen dabei auch auf den Atlantik. Denn laut Niklas Weise, Meteorologe von WetterOnline, stecken in dem dortigen 30 Grad warmen Wasser „gewaltige Energiemengen, die jetzt in Form von tropischen Stürmen umgesetzt werden“. Dies habe auch Auswirkungen auf das Wetter in Europa.

Dass die Tropenstürme unser Wetter beeinflussen, ist so gut wie sicher, die Frage ist nur in welcher Form. Je nachdem, welche Zugbahn sie einschlagen, kann das sehr unterschiedliche Folgen haben.“

So sei eine vorstellbare Variante, dass sich aus den Tropenstürmen die ersten Sturmtiefs über dem Ostatlantik bilden. Dann gebe es zwei Möglichkeiten: Entweder, sie bleiben eher weiter weg und pusten nochmal warme Luft nach Deutschland und Bayern, oder sie kommen näher – und sorgen für herbstliches Wetter.

Dass sich Ende August Tropenstürme über dem Atlantik bilden, sei derweil nicht ungewöhnlich, heißt es in der WetterOnline-Pressemitteilung weiter. Allerdings befindet sich die Wassertemperatur mit 1 bis 3 Grad über dem Mittel auf Rekordniveau – und das sorge für den idealen Nährboden für die Stürme. Dazu erklärt WetterOnline:

Warmes Wasser verdunstet besser und die sogenannte latente Energie in der Luft steigt an. Das ist Energie, die in Form von Wasserdampf in der Luft gespeichert ist und auch als potenzielle Energie bezeichnet wird. Kondensiert der Wasserdampf zu Schauer- und Gewitterwolken, wird die Energie frei. Je mehr Energie vorhanden ist, desto stärker können Begleiterscheinungen wie Wind und Regen ausfallen.“

Blick auf die kommende Woche: Steigen die Temperaturen nochmal?

Dominik Jung von wetternet zeigt im aktuellen Vorhersage-Video des Kanals aber zumindest, dass der Temperatursturm am kommenden Wochenende nicht von längerer Dauer sein wird. Denn ab Dienstag der nächsten Woche, 29. August, klettern die Temperaturen in Bayern wieder auf über 20 Grad. Am Mittwoch, 30. August, sind dann schon wieder 27 Grad möglich und am Donnerstag, 31. August, kann sogar wieder die 30-Grad-Marke fallen. So zumindest die aktuelle Vorhersage. (fhz)

