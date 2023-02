Graue Tage vorbei? Meteorologe spricht von „Winter-Wonderland“ mit Sonne

Von: Lucas Sauter-Orengo

Teilen

Das Wetter stellt sich um. Nach zuletzt vielen grauen Tagen scheint sich die Sonne wieder ihren Weg zu bahnen. Dazu sinken die Temperaturen merklich.

München - Der Januar brachte zuletzt „extrem graue Tage“ mit sich, wie wetter.com-Meteorologe Alban Burster erklärt. Und in der Tat: Gefühlt liegt der letzte Tag mit blauem Himmel und Sonnenschein in München Wochen zurück. In den vergangenen Tagen kam zu dem ohnehin trüben Wetter dann auch noch lebhafter Wind dazu, gepaart mit regelmäßigen Niederschlägen lud die Witterung entsprechend zum Verweilen auf dem heimischen Sofa ein. Doch das soll bald ein Ende haben. Bereits in der kommenden Woche stellt sich das Wetter um.

Wetter: Meteorologe kündigt massiven Wetter-Wechsel an - und spricht von „Winter-Wonderland“

„Zum Start in die neue Woche bekommen wir dann wieder östliche Winde, sodass die Temperaturen noch weiter zurückgehen. In den Nächten wird es dann wieder klirrend kalt mit Tiefstwerte von minus 5 bis minus 10 Grad, vor allem über Schnee“, erklärt Burster weiter. „Dafür bekommen wir aber endlich wieder zu Sonne zu Gesicht.“

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Das grau-trübe Wetter in München und der Region scheint also tatsächlich ein Ende zu haben. „Die neue Wetterwoche steht also ganz im Zeichen von viel Sonnenschein, kalten Ostwinden und winterlichen Temperaturen. Die große arktische Kälte wird uns aber in München und der Region nicht erreichen. Vermutlich steigen die Temperaturen zum neuen Wochenende (11./12. Februar) wieder an“, so Burster.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Wetter: Kaiserwetter auf dem Weg nach München - Wintersportfans kommen auf ihre Kosten

In München und der Region wird das Wetter bald kalt, dafür aber auch sonnig. © IMAGO/Rolf Poss

Die Republik wird von verschiedenen Wetter-Welten heimgesucht. Nicht nur in München schlägt das Wetter auf sonnig-kalt um, auch in Richtung Alpen dürfen sich Wintersport-Fans auf Kaiserwetter freuen. „In den Bergen herrscht aber ab etwa 1000 Meter bestes Ski- und Rodelwetter, da in den letzten Tagen bereits über 50 cm Neuschnee zusammenkamen. Bis Montagfrüh kommen nochmals 30 bis 60 cm Neuschnee zusammen. Mit dem Sonnenschein und dem frisch gefallenen Schnee ist das „Winterwonderland“ also nicht so weit weg von uns.“

Wer also die Zeit hat und gerne im Schnee unterwegs ist, sollte über einen Ausflug in den Münchner Süden nachdenken. Wer weiß, wie oft die Bedingungen in dieser Saison noch so gut sind.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.