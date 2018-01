Deutscher Wetterdienst: Bayern droht ein Unwetter

Sturm, Dauerregen und Gewitter: Wer kann, sollte am Mittwoch lieber im Haus bleiben. Die Wetterexperten warnen vor einem Unwetter.

München - Sturmtief Burglind ist auf dem Weg zu uns - es könnte ein turbulenter Mittwoch werden! Momentan rechnen die Meteorologen vor allem für die Südwesthälfte Deutschlands und die Nordseeküste mit einem schwerem Sturm, aber auch für Bayern gibt es eine Vorwarnung. Insbesondere den Alpenraum soll es ebenfalls ziemlich treffen.

Wann fegt Sturmtief über Bayern?

In den frühen Morgenstunden fegt Sturmtief Burglind über den Freistaat hinweg. Im Gepäck: Starkregen, Hagel und Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern!

„In ganz Bayern besteht die Gefahr von schweren Sturmböen. Auch München ist eingeschlossen. Wer nicht unbedingt raus muss, sollte bis in die Nachmittagsstunden zu Hause bleiben“, rät Dr. Guido Wolz, Leiter der ­regionalen Wetterberatung in München beim Deutschen Wetterdienst. Speziell für München hat die „UnwetterZentrale“ ­eine Vorwarnung für Sturm/Orkan herausgegeben – und die Lage kann sich noch verschärfen: Orkan­böen von bis zu 120 Stundenkilometern können durch München ­fegen. ­Lockere Gegenstände wie Dachziegel werden so schnell zu lebensgefährlichen Geschossen. Experten rufen zur Vorsicht in der Nähe von Baugerüsten oder Bäumen auf. Immer wieder gab es bei schweren Stürmen in der Vergangenheit Tote und Verletzte durch herunterfallende Äste.

München sieht rot

Auch bei der Stadt ist man alarmiert. „Wir machen Kontrollfahrten in den städtischen Friedhöfen. Sollte es zu gefährlich sein, werden die Friedhöfe kurzrfristig geschlossen“, sagt eine Sprecherin des Referats für Gesundheit und Umwelt (RGU).

Hochwasser an der Isar ist aber keine Gefahr. „Die Pegelstände sind niedrig“, so die RGU-Sprecherin. Anders in anderen Teilen Bayerns: „Schmelzwasser und starker Regen verschärfen damit die Hochwasserlage an Rhein, ­Mosel, Saar, Nahe, Main und Neckar“, warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung (siehe Interview). Bei der Bahn ist man auf unwetterbedingte Not­fälle ­vorbereitet. „Wir haben die Bereitschaften verstärkt“, sagt ein Bahnsprecher auf tz-Anfrage. Erst im Dezember war der S-Bahn-Verkehr durch umgestürzte Bäume extrem gestört worden. Die Wetterfront überquerte gegen 3 Uhr nachts die deutsche Grenze im Westen. Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind in Bayern laut Prognosen nach.

Das sagt der Wetter-Experte

Herr Jung, sollten wir heute lieber daheim bleiben?

Dominik Jung: Wir rechnen mit Windstärke 10, das ist schon heftig. Auf Spaziergänge im Wald oder Park sollten Sie auf jeden Fall verzichten. Denn durch die starken Regenfälle weicht der Boden auf. Bäume haben weniger Halt. Die Gefahr ist größer, dass sie umfallen. Außerdem sollte man besser keine größere Reise machen.

Schon die vergangenen Wochen waren teils stürmisch. Warum?

Jung: Schuld sind die vielen Tiefdruckgebiete. Aus dem Westen kommt vom Atlantik ein Tief nach dem anderen. Das nennt man auch Westwindwetter und ist typisch für die Winterzeit. Die Tiefs bringen viel Luft und Wind mit. Es bleibt aber mild.

Nehmen denn diese Wetter­extreme zu?

Jung: Nein, das hat nichts mit Klimawandel zu tun. Vor 19 Jahren wütete zum Beispiel der Orkan Lothar um Weihnachten herum über West- und Mitteleuropa – oder 2007 der Orkan Kyrill Mitte Januar über Europa. Diese Sturmlagen gab es schon immer.

Haben Sie noch einen Tipp für unsere Leser, damit zuhause nichts passiert?

Jung: Alles vom Balkon oder der Terasse wegräumen. Wer den Weihnachtsbaum noch draußen stehen hat, sollte ihn noch einmal festzurren, damit er bei einer Orkanböe nicht durch die Luft gewirbelt wird.

Orkanböen in den Alpen möglich

Entsprechend warnt auch der Deutsche Wetterdienst: Von 6 bis 16 Uhr ist demnach ein Unwetter mit Orkanböen in Oberbayern möglich. Ab dem Vormittag soll es Sturmböen von bis zu 100 km/h geben, vereinzelt sogar Orkanböen von 120km/h geben. In den Bergen sind selbst Orkanböen von 140 Stundenkilometern drin. Kräftige Schauer und Gewitter werden erwartet.

Erst zum Nachmittag soll sich das Wetter wieder beruhigen.

Die schlimmsten Stürme

Immer wieder führen Stürme zu schweren Verletzungen und Zerstörungen. Die stärksten Unwetter der vergangenen Jahre:

November 2017 : Sieben Menschen wurden von Bäumen erschlagen, als Herbststurm Xavier durchs Land fegte.

: Sieben Menschen wurden von Bäumen erschlagen, als Herbststurm Xavier durchs Land fegte. Oktober 2017 : Durch Orkan Herwart starben drei Menschen.

: Durch Orkan Herwart starben drei Menschen. Januar 2015 : Die Stürme Elon und Felix richten in ganz Europa Verwüstungen an. Bei Unfällen gibt es Tote und Verletzte, auch in Deutschland.

: Die Stürme Elon und Felix richten in ganz Europa Verwüstungen an. Bei Unfällen gibt es Tote und Verletzte, auch in Deutschland. Juni 2014: Sturmtief Ela hinterlässt vor allem in Nordrhein-Westfalen Verwüstung. Bilanz: mehrere Tote und Schäden in zweistelliger Millionenhöhe.

Sturm und dann auch noch der Supermond

Sternchen zählen ist dieses Jahr nicht nur was für Träumer. Denn das neue Jahr startet mit einem extrem seltenen Ereignis. In gleich zwei Monaten kommt es zu einem sogenannten blauen „Supermond“ – wie auf dem Foto überm Friedensengel. Das Phänomen entsteht, wenn der Mond zweimal in einem Monat in die Vollmond-Phase eintritt. Wer’s vorgestern verpasst hat: Am 31. Januar ist es wieder soweit. Dafür gibt es im Februar kein einziges Mal einen Vollmond zu bestaunen. Und das ist ebenfalls ein sehr seltenes Phänomen, das wir am letzten Mal 1999 sehen konnten – oder eben nicht sehen. Astronomen dürfen sich auch auf die Nacht vom 27. auf den 28. Juli freuen: In dieser Nacht herrscht am Himmel eine totale Mondfinsternis.

Video: So sieht Gewitter aus dem Weltall aus

