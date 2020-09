Schwere Gewitter in Bayern: DWD mit Warnung - mehrere Landkreise am Abend besonders betroffen

Für große Teile Deutschlands ist heute noch ein #spätsommerlicher Tag mit viel Sonnenschein. Nur in Süddeutschland bilden sich am Nachmittag und am Abend vereinzelte #Gewitter. Dabei ist örtlich #Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit möglich. /V pic.twitter.com/mGJIbzih5V