„Graupel und Starkregen“: Gewitter in weiten Teilen Bayerns zum Wochenstart

Von: Tanja Kipke

Bereits am Wochenende bescherten Regen sowie Neuschnee den Bayern ein eher ungemütliches Wochenende. Zum Wochenstart ziehen Gewitter auf.

München – Das Wetter in Bayern zeigte sich am Wochenende nicht gerade von seiner frühlingshaften Seite. In der Oberpfalz sowie am Alpenrand fiel nochmal ordentlich Schnee, Fotos zeigen das Ausmaß der Schneemassen. In anderen Regionen regnete es, wobei der vorhergesagte Dauerregen größtenteils ausblieb. Auch der Wochenstart lässt zu wünschen übrig, eine Gewitterfront durchzieht den Freistaat.

Gewitter in Bayern: DWD sagt „Graupel und Starkregen“ voraus

„Heute Nachmittag und Abend im nördlichen Alpenvorland, der Oberpfalz und in Mittelfranken vereinzelte kurze Gewitter mit Graupel und Starkregen um 15 l/qm in kurzer Zeit wahrscheinlich“, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen (17. April) mit. Den gesamten Tag über soll es dann im ganzen Freistaat neben dichten Quellwolken immer nur kurz zu sonnigeren Abschnitten kommen. Einzig im Nordwesten von Franken bleibt es laut DWD am Montag überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen in Regionen an der Donau knapp 15 Grad und etwa 7 Grad am Frankenwald.

Die Nacht bleibt wechselnd bis stark bewölkt, die Niederschläge klingen ab. Am Dienstag bleibt es stark bewölkt, aber fast überall trocken. Lediglich im Osten Bayerns soll es stellenweise etwas regnen. Die Temperaturen steigen auf maximal 15 Grad. Am Mittwoch ziehen dann von der Oberpfalz bis nach Mittelfranken laut DWD zeitweilig Regen und viele Wolken durch. Die Niederschläge verlagern sich demnach am Nachmittag bis Südbayern, wohingegen die Wolken im Norden von Franken auflockern und die Sonne wieder zum Vorschein kommt.

Gewitter ziehen am Montag auf: Der Regenradar lässt erahnen, wann es die Bayern wo trifft. © dpa/Michael Hutter/Screenshot wetteronline (Merkur.de-Montage)

Auf dem Regenradar von wetteronline.de lässt sich erkennen, dass es am Montagvormittag vor allem im Süden Bayerns stark regnen wird. Besonders Dachau, Freising und Erding scheint es zu treffen. Gegen 13 Uhr regnet es dann in Mittelfranken offenbar recht stark, auch Regensburg scheint dann betroffen. Zum Nachmittag und Abend treten nur noch vereinzelt starke Schauer auf.

Wettervorhersage für Bayern am Montag von wetter.com

München: 11 Grad, wolkig

Augsburg: 11 Grad, wolkig

Würzburg: 11 Grad, vereinzelt Regen

Regensburg: 12 Grad, wechselhaft

Ingolstadt: 12 Grad, wechselhaft

Erlangen: 11 Grad, überwiegend trocken

Bayreuth: 11 Grad, überwiegend trocken

Wann kommt endlich der Frühling nach Bayern?

Erstmal bleibt es also grau und regnerisch in Bayern. Erst gegen Ende dieser Woche könnte sich endlich der Frühling durchsetzen. Wetter.net sagt in seiner neuesten Prognose Höchstwerte um die 20 Grad am Freitag voraus. Es bleibe „überwiegend trocken und oft auch sonnig.“ (tkip)

