Starker Schneefall - und kein Ende in Sicht: Unwetterwarnung und Lawinengefahr in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung herausgegeben. Am Freitag stehen den Bayern starkte Schneefälle bevor. Der News-Ticker zum Wetter in Bayern.

Nach trägem Beginn nimmt der Winter im Freistaat langsam Fahrt auf.

Für das Wochenende ist starker Schneefall prognostiziert: Ab Freitagabend droht das große Bahnchaos

Zum Jahreswechsel kam es auf glatten Straßen in Bayern immer wieder zu Unfällen

Update 4. Januar, 22.25 Uhr: Es schneit und schneit - und in weiten Teilen Bayerns wird es an diesem Wochenende auch kaum aufhören. Das lässt die Unfallgefahr im dichten Ferienrückreiseverkehr ebenso steigen wie das Lawinenrisiko in den Skigebieten. In den Alpen und im Bayerischen Wald soll es zudem stürmisch werden mit Windgeschwindigkeiten zwischen 70 und 100 Stundenkilometern, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag in München sagte. Lediglich in Unter- und Mittelfranken sei eher mit Regen als mit Schnee zu rechnen.

Bis Montag könnte es auch in tieferen Lagen des Freistaates insgesamt 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee geben, der jedoch angesichts milder Temperaturen auch immer wieder taue. Für Samstag ging der Meteorologe von Temperaturen zwischen 0 und 7 Grad aus, für Sonntag von -2 bis +4 Grad. Schneehöhepunkt sei am Samstag, da könnten auch in München bis zum Abend bis zu 15 Zentimeter Schnee fallen.

Autofahrer im Freistaat hatten sich am Freitag offenbar bereits auf den Neuschnee eingestellt. Zwar kam es bayernweit zu Unfällen, Chaos auf den Straßen blieb jedoch aus. Eine 41-Jährige erlitt laut Polizei schwere Verletzungen bei einem Unfall nahe Kirchham (Kreis Passau). Ein 30-jähriger Mann war mit seinem Sattelschlepper ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Frau krachte mit ihrem Auto gegen den querstehenden Auflieger, wurde mit ihrem Wagen von der Straße geschleudert und im Wrack eingeklemmt. Bei Pöttmes im Landkreis Aichach-Friedberg geriet ein 40-Jähriger mit seinem Wagen auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern, so dass sich das Auto überschlug. Der Fahrer und ein siebenjähriges Mädchen kamen mit Platzwunden und Prellungen in ein Krankenhaus.

Schnee in Südbayern - auch erhebliche Lawinengefahr

Update 4. Januar, 21.50 Uhr: Auch vor „großer Lawinengefahr“ wird nun gewarnt. Nach Angaben des Lawinenwarndienstes Bayern werden sich am Samstag starke Niederschläge über den gesamten bayerischen Alpenraum ausbreiten - der Neuschnee verbinde sich dann aber nur schlecht mit der bestehen, lockeren Schneedecke. In der Folge sind Abgänge von Lockerschnee- und Schneebrettlawinen möglich. Örtlich können auch hangnahe Verkehrs- und Wanderwege betroffen sein, heißt es.

Weiter warnen die Experten, schon einzelne Skifahrer könnten im Gebirge Triebschnee-Ansammlungen „stören“ und so Schneebretter großen Ausmaßes in Bewegung setzen: „Skitouren und Variantenabfahrten abseits gesicherter Skipisten erfordern derzeit besondere Vorsicht und gutes lawinenkundliches Beurteilungsvermögen. “

Update 4. Januar, 10.42 Uhr: Die schlimmsten Befürchtungen vom Donnerstag (siehe unten) scheinen sich zu bestätigen. Der Deutsche Wetterdienst hat soeben eine Unwetterwarnung der Stufe 3 von 4 Stufen herausgegeben.

+ Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall. © Deutscher Wetterdienst

Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall in Südbayern

Demnach warnt der Wetterdienst ab Freitag, 18 Uhr, bis Montag 7 Uhr für sämtliche Landkreise südlich von München vor starkem Schneefall. Es kann Schnee von bis zu 50 Zentimeter fallen, in Staulagen bis zu einem Meter.

Update 4. Januar, 6.13 Uhr: Wegen des angekündigten starken Schneefalls zum Wochenende droht Bahnreisenden im Freistaat ein Verkehrschaos. „Ab Freitagabend sind in Bayern Beeinträchtigungen im Bahnverkehr aufgrund Wintereinbruch möglich“, warnte die Deutsche Bahn vorab auf Anzeigen an den Bahnhöfen etwa in München. „Bitte informieren Sie sich vorab.“ Online kündigte das Unternehmen eine ganze Palette möglicherweise betroffener Strecken an und versprach: „Wir werden Sie laufend informieren.“ Fahrgäste sollten sich demnach vor Reiseantritt über ihre Verbindung auf bahn.de, über die App DB Navigator oder bei der kostenpflichtigen telefonischen Reiseauskunft unter 0180 6996633 erkundigen, ob ihre Züge fahren.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes fällt am Wochenende in den Staulagen der Alpen rund ein halber Meter Schnee, im angrenzenden Alpenvorland und in höheren Lagen rechnen die Meteorologen mit etwa 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee.

Erstmeldung, Donnerstag, 3. Januar

München - Nachdem sich das Wetter in Bayern und München etwas beruhigt hatte, stehen am Freitag Schneefälle für ganz Bayern bevor. Der Deutsche Wetterdienst warnt schon am Donnerstagnachmittag für ganz Bayern vor Schneefällen, in Staulagen vor starkem Schneefall von bis zu 25 Zentimeter.

Für Freitag sehen zumindest die aktuellen Vorhersagen noch Schlimmeres kommen. Der Wetterdienst rechnet in Südbayern mit mäßigem Schneefall tagsüber. Am Freitagabend wird dieser immer stärker. In der Nacht zum Samstag steigt der Schneefall weiter an.

Offensichtlich Anlass genug für die Deutsche Bahn schon jetzt vor den Auswirkungen zu warnen.

Wetter in Bayern: Bahn warnt schon jetzt vor Ausfällen am Freitag

„Der Deutsche Wetterdienst (dwd.de) hat ab Freitagabend, den 04.01.2019, in Bayern einen Wintereinbruch mit starkem Schneefall angekündigt. Auswirkungen auf den Bahnverkehr auch über Bayern hinaus sind nicht ausgeschlossen“, schreibt die Warnapp.

Bereits am Mittwochabend hat der Schneefall in ganz Südbayern für teils chaotische Zustände auf Bayerns Straßen gesorgt.

Im Landkreis Freising hat der Wintereinbruch zu mehreren kleineren und größeren Unfällen geführt.

In Miesbach hat ein Mann gleich drei Unfälle in einer Minute gebaut, allerdings weil er zu faul war, eine im Winter wichtige Sache zu machen.

Und auch in den Landkreisen Fürstenfeldbruck und München gab es viele Unfälle auf schneeglatten Straßen.

