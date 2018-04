Wetter in Bayern: Gefühlte 30 Grad - an diesen Tagen wird es rekordverdächtig warm

Der April bringt den Frühling - und beschert Bayern und München rekordverdächtige Temperaturen. An welchen Tagen es besonders warm wird, erfahren Sie im News-Ticker zum Wetter in Bayern.

Gefühlte 30 Grad zum Wochenende - es wird richtig warm

Ein Wetterexperte spricht von den ersten „Sommertagen“ des Jahres

Allergiker aufgepasst: Die Pollen-Hochsaison beginnt

13.14 Uhr: Der April ist auf Frühsommerkurs: Am Samstag wird es im Freistaat bis zu 25 Grad warm. Schon am Mittwoch wurde in Bamberg nur knapp ein „Sommertag“ verpasst: Dort wurde 24 Grad im Schatten gemessen.

Kurz vor dem strahlend schönen Wochenende kann es allerdings noch einmal frösteln - allerdings nur am frühen Freitagmorgen. Im Anschluss zeigt sich der Freitag dann in ganz Bayern klar und sonnig.

Zum Wochenende: Gefühlte 30 Grad in Bayern

Ab Samstag ist es dann soweit: Die 25-Grad-Marke könnte geknackt werden! Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net erklärt, sei das „für Anfang April ist das eine rekordverdächtige Angelegenheit.“

Außerhalb des Schattens fühlen sich die Werte sogar noch höher an - laut dem Wetterexperten fühlen sie sich bei Windstille und kräftigem Sonnenschein an wie 30 Grad.

Wetter-News für Bayern: April startet frühlingshaft

14.40 Uhr: Nach einigen eisigen Rückschlägen im März beschert der April dem Freistaat und München schon jetzt frühlingshafte Tage. Laut dem Wetterportal wetter.net bringt der neue Monat auch weiterhin warme Temperaturen nach Bayern.

Sonnenanbeter dürfen sich vor allem auf das Wochenende freuen: Mit viel Sonnenschein und bis zu 20 Grad in München werden Samstag und Sonntag die bisher wärmsten Tage des Jahres.

Wetter in Bayern: Erste „Sommertage“

Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net erklärt, werden die beiden Tage sogar die ersten Sommertage des Jahres. „Die Sommer-Saison 2018 scheint recht früh eröffnet zu werden“, so der Wetterexperte.

Einen Nachteil hat das gute Wetter jedoch: Die Pollensaison läuft nun zur Hochform auf. In den nächsten Tagen werden Pollen in sehr hoher Konzentration unterwegs sein. Besonders die aggressive Birkenpolle macht sich nun auf den Weg, um Allergiker zu ärgern.

nema