Hitzewelle in Bayern: Hohe Temperaturen schon am Freitag - und es wird noch heftiger

Die Hitzewelle überrollt den Freistaat und das Wetter in Bayern wird sich auf absehbare Zeit nicht abkühlen. Das sind die aktuellen Aussichten.

Wetter in Bayern: Hitzewelle 2018 im Überblick

Deutschland erwartet eine lange Hitzeperiode mit Temperaturen über 30 Grad.

Meteorologen rechnen mit tropischen Nächten, die Temperaturen werden auch nachts kaum unter 20 Grad fallen.

Das Wetter wird vor allem für Ältere und Kranke eine Belastung werden.

Ein Wetterexperte warnt: Wie im Jahrhundertsommer 2003 könnte es sogar Hitzetote geben.

Zwischendurch können auch heftige Gewitter nicht ausgeschlossen werden. Den Landkreis Dachau erwischte es bereits; merkur.de zeigt Bilder der Verwüstung.

Selbst in Alpennähe werden voraussichtlich bald die 30 Grad geknackt.

Für die kommende Woche werden erneut Temperaturen bis zu 35 Grad erwartet.

Wetter für München und Bayern - Update 27. Juli, 10.18 Uhr

Höchstwerte von bis zu 32 Grad - die extreme Hitze hält auch in den kommenden Tagen Einzug im Freistaat. Und beileibe nicht nur die Mittagssonne scheint prall, schon in den Morgenstunden müssen die Bayern gehörig schwitzen. wetteronline.de prognostiziert für die Landeshauptstadt München am Samstag 27 Grad - bereits um 10 Uhr.

So geht die Hitzewelle in Bayern weiter - Update 26. Juli, 15.35 Uhr

Auch in den nächsten Tagen bleibt es in Bayern sommerlich heiß mit Höchstwerten um die 30 Grad. Von Freitag an steigen die Temperaturen dann auch im Alpenvorland auf 30 Grad.

Die kommende Woche beginnt ebenfalls mit sehr hohen Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet dann wieder mit Höchstwerten um die 35 Grad, die in Unterfranken erreicht werden.

Wetter in Bayern fast überall über 30 Grad - Update 26. Juli, 14.00 Uhr

Am heutigen Donnerstag steigen die Temperaturen vielerorts wieder auf mehr als 30 Grad. Die Region Unterfranken wird von der Hitzewelle besonders hart getroffen. Bereits am Mittwoch wurden mit 36 Grad in Kitzingen die bislang höchsten Temperaturen des Jahres in Bayern gemessen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, können auch am Donnerstag Temperaturen von 35 bis 36 Grad erreicht werden.

In Oberbayern, München und Schwaben werden Temperaturen von ca. 30 Grad erwartet. Auch in den anderen Teilen Bayerns steigen die Temperaturen ins Extrem. In Oberfranken und der Oberpfalz werden Temperaturen in der Spitze voraussichtlich bei 32 Grad liegen. Im Alpenvorland bleibt es ein bisschen kühler: So werden in Oberstdorf 28 Grad und in Berchtesgaden 27 Grad erwartet. Im Süden und Südosten Bayerns kann es zwischen oberbayerischem Alpenrand und dem Bayerischen Wald im Laufe des Tages leichte Wärmegewitter geben.

Gewitter und Temperaturen bis 35 Grad - Update 26. Juli, 6.12 Uhr

Sehr warme Luftmassen bestimmen am Donnerstag das Wetter in Bayern, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Gerade in Teilen Franken kann es richtig heiß werden. Besonders in Unterfranken herrscht eine hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr.

Bis zum Abend vor allem vom Bayerwald bis zum oberbayerischen Alpenrand einzelne Gewitter. Lokal mit Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, kleinem Hagel und Böen bis 70 km/h.

Heftiges Unwetter nordwestlich von München - Update 25. Juli, 21.45 Uhr

Schon am Nachmittag hatte der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Unwetterwarnung für einige Regionen in Oberbayern herausgegeben. Und tatsächlich schlug der Wettergott hart zu - etwas unerwarteterweise nicht zuletzt im Münchner Nordwesten. Von Ampermoching, Hebertshausen bis Dachau-Ost zog ein Unwetter mit Starkregen und Orkanböen hinweg. Böen entwurzelten allein im Stadtgebiet Dachau mehr als zehn Bäume, wie merkur.de berichtete.

Leserin Laetitia Weber hat den Gewitter-Sturm am Fenster mitverfolgt - und dokumentiert, dass nicht nur Bäume, sondern sogar ein Trampolin aufgrund der kräftigen Winde seinen Bestimmungsort verließ.

+ Unwetter rund um Dachau © Laetitia Weber/fkn

Hitzewelle: Wetter in Bayern heizt sich auf - Update: 25. Juli, 10.36 Uhr

In Bayern bleibt es hochsommerlich heiß. Am Mittwoch steigt die Temperatur auf 26 Grad im Allgäu und 35 Grad in Unterfranken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab dem Nachmittag kann es an den östlichen Mittelgebirgen Gewitter mit Starkregen geben. Auch der Donnerstag wird wieder heiß mit Temperaturen von 27 bis 36 Grad. Im Bayerwald und den Alpen kann es zu einzelnen Gewittern kommen.

Am letzten Schultag am Freitag scheint in weiten Teilen des Freistaats die Sonne. Laut DWD gibt es zwischen Oberpfälzer Wald und Karwendel Schauer und Gewitter. Die Temperaturen zum Beginn der Sommerferien liegen bei bis zu 35 Grad. Am heißesten soll es den Meteorologen zufolge am Untermain werden.

An einigen Autobahnen gab es schon die ersten Probleme mit sogenannten „Blow Ups“. Die älteren Betonfahrbahndecken heben sich dabei durch die enorme Hitze an. Auch der Flughafen in Hannover war am Dienstag betroffen.

+ Die gnadenlose Hitze kann sogenannte „Blow-Ups“ auslösen. © dpa / -

Das Phänomen wird uns in den kommenden Tagen weiterhin beschäftigen. Ebenso wie das Thema Dürre und damit verbunden Wald- und Wiesenbrände.

Hitzewelle: Wetter für Deutschland und Bayern - Update: 24. Juli, 15 Uhr:

Nicht jedem wird die Hitze, die uns in den kommenden Tagen in Deutschland erwartet, gut bekommen. Das Bayerische Rote Kreuz warnt deshalb in einer Erklärung: „Unterschätzen Sie die Hitze nicht.“ Das BRK gibt fünf Tipps zum richtigen Umgang mit hohen Temperaturen.

1. Trinken Sie täglich 1-2 Liter mehr als sonst. Wir empfehlen natriumhaltiges Mineralwasser. Patienten mit einer Herzschwäche bitten wir die Trinkmenge mit Ihrem behandelnden Arzt abzusprechen

2. Halten Sie sich nicht in der prallen Sonne auf und tragen Sie stets eine Kopfbedeckung.

3. Vermeiden Sie unter Sonneneinstrahlung körperliche Anstrengung.

4. Bei regelmäßiger Medikamenteneinnahme klären Sie bitte mit Ihrem Hausarzt, ob bei großer Hitze Besonderheiten vorliegen.

5. Lassen Sie auf keinen Fall Kinder oder Haustiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug, die anstauende Hitze kann zu Lebensgefahr, im schlimmsten Fall zum Tode, führen.

6. Rufen Sie im Notfall immer den Notruf 112.

Hitzewelle: Wetter für Deutschland und Bayern - Update: 24. Juli, 9.07 Uhr:

Ab heute erfasst Deutschland und weite Teile Mitteleuropas eine schwere Hitzewelle. Das berichtet Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net. Diese sei durchaus vergleichbar mit der Hitzewelle bzw. den Hitzewellen im Jahrhundertsommer 2003. Ab Dienstag würden demnach für zehn bis 14 Tage täglich die 30-Grad bzw. sogar die 35-Grad-Marke geknackt.

Für die einen ein Genuss, für andere ein Graus: Eine Hitzewelle in dieser langen Dauer sei in unseren Breiten für Mensch und Natur höchst gefährlich. 2003 habe es zahlreiche Hitzetote gegeben. Das sei auch diesmal nicht auszuschließen. Gefährlich sei besonders die lange Dauer der hohen Temperaturen. Auch die vergleichsweise kühlen Nächte seien dann Geschichte. Vielfach würden die Nachtwerte in den kommenden Tagen nicht mehr unter 20 Grad sinken. Dann spreche man von „tropischen Nächten“ warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net.

Hitzewelle: Wetter in Bayern - Update: 23. Juli 2018, 19.31 Uhr

Das Bayerische Landesamt für Umwelt hat in einer Pressemitteilung auf erhöhte Ozonwerte in Nordbayern hingewiesen. Demnach wurde an einer Messstation in Aschaffenburg der Tages-Normalwert am Montag überschritten.

Deshalb empfiehlt das Landesamt Personen, die empfindlich auf Ozon reagieren, auf große körperliche Anstrengungen im Freien zu verzichten. Besonders von sportlichen Ausdauerleistungen wird abgeraten. Zudem wird empfohlen bei erhöhten Ozonwerten „auf die Nutzung von Kraftfahrzeugen sowie Maschinen und Geräten mit Verbrennungsmotor, wie z.B. Rasenmäher, möglichst zu verzichten.“ Bei gleichbleibender Wetterlage gilt dies voraussichtlich auch für den Dienstag.

Hitzewelle: Wetter für Deutschland und Bayern - 23. Juli 2018, 16.20 Uhr

München - Extreme Hitze im Juli: Laut den Wettermodellen der Meteorologen wird es in Deutschland Regionen geben, in denen in den nächsten 14 Tagen immer die 30 Grad-Marke und mehr geknackt werden wird. Es ist besonders für ältere und kranke Menschen eine gefährliche Hitzewelle.

Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net kennt die Gefahren: „Eine derart ausgeprägte Hitzewelle macht dem Kreislauf vieler Menschen ordentlich zu schaffen. Die Temperaturen steigen bereits in dieser Woche in der Spitze auf bis zu 37 Grad im Schatten. Auch mit den kühlen und angenehmen Nächten ist es dann vorbei.“ Besonders in Großstädten im Westen und Südwesten Deutschlands werden die Temperaturen auch nachts nicht unter die 20-Grad-Marke fallen - tropische Nächte. Da hilft nur: viel zu trinken!

Auch für Autofahrer bringt die Hitzeperiode Gefahren. Es drohen sogenannte „Blowups“ auf den Straßen, die Fahrbahndecke kann auf Grund der Hitze aufsprengen.

Schon am Dienstag können in einigen Landesteilen 36 Grad erreicht werden, am Wochenende bis zu 37 Grad. Hinzu kommt eine erhöhte Gewitter- und Unwettergefahr, warnt Meteorologe Dominik Jung.

Doch wie hart wird die Hitzewelle Bayern treffen?

Auch im Freistaat werden die Temperaturen örtlich die 30 Grad-Marke überschreiten. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in einer Langzeitprognose bis zum 6. August mit Temperaturen zwischen 25 bis 32 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen lediglich auf 16-17 Grad, örtlich bleibt es bei 20 Grad. Nur in Alpentälern kühlt es deutlicher ab.

Besonders heiß wird es in den kommenden Tagen in Unterfranken und am Untermain. Am Alpenrand und im Bayerwald kann es in den kommenden Tagen noch zu Schauern kommen. Zumindest also ein klein bisschen Erfrischung und ein kleiner Segen für die Böden.

Tipps gegen Hitze:

