Wetter in Bayern: Der Sommer kommt zurück und bleibt lange – nur eine Region hat das Nachsehen

Von: Klaus-Maria Mehr

Nochmal das SUP-Board im Ammersee wassern? Warum nicht? In fast ganz Bayern kommt der Sommer Anfang Oktober zurück. © Leonhard Simon/Imago

Selten stabil, ausdauernd und warm präsentiert sich das Wetter in Bayern zum Start in den Oktober. Nur an der Donau grüßt ein alter Bekannter.

Der Regensburger, der Passauer, der Ingolstädter - sie alle wissen, was jetzt kommt. In ganz Bayern erwarten uns in den kommenden Tagen Sonne satt und milde Temperaturen - im Süden am Mittwoch sogar bis zu 24 Grad laut Deutschem Wetterdienst (DWD). In ganz Bayern? Nein, ein nicht ganz so kleiner Fluss, der sich einmal quer durch den Freistaat wälzt, sorgt für ein dort wohlbekanntes Wetter-Phänomen: tiefer, trister Herbstnebel.

Wetter in Bayern: Der Sommer kommt zurück - und bleibt, außer an der Donau

Aber von Anfang: Endlich ist er da, der goldene Herbst. Ein stabiles Hoch erstreckt sich von Mittel- bis Südeuropa und schaufelt zunehmend milde Luft nach Bayern. Schon am Dienstag zeigt sich deshalb vielerorts die Sonne bei bereits milden 18 Grad Höchsttemperatur. Am Mittwoch soll das Thermometer im Alpenvorland dann sogar auf bis zu 24 Grad im Schatten klettern. Dank der trockenen Hochdruckluft und dem krassen Kontrast zum unwetterartigen Dauerregen im Süden sollten uns diese milden Temperaturen nochmal doppelt warm vorkommen. Auch, weil dazu nur ein milder Wind aus Südwest weht.

Wetter-Prognose für Bayern: Im Süden Sonne satt, im Norden wolkiger und nebliger

Und nach heutigem Stand soll das auch bis auf Weiteres so bleiben, wobei sich zunehmend eine Zweiteilung Bayerns beim Wetter bemerkbar macht. Die Höchsttemperaturen liegen in den kommenden Tagen immer im Süden Bayerns vom Inn übers Chiemgau bis zum östlichen Alpenrand. Im Norden bleibt es frischer, kühler, feuchter, windiger.

Besonders frisch bleibt es unter einer dicken Nebeldecke an der Donau. Wann und ob sich diese im Tagesverlauf immer auflöst, ist schwer vorauszusagen. Immerhin für Mittwoch allerdings besteht laut DWD und anderer Meteorologen eine hohe Chance, dass sich dieser bereits in den frühen Morgenstunden in Luft auflöst und auch die schönen Donaustädte in der Herbstsonne leuchten.

Erst am Freitag geht man einschlägig von dichterem Donaunebel aus. Sonne gibt es da garantiert nur noch in höheren Lagen und am Alpenrand.

Doch auch, wenn sich der Temperaturtrend zum Samstag in Bayern wieder ein Stück weit nach unten bewegt. Das Hochdruckwetter soll nach derzeitigem Stand und laut DWD erstmal bleiben. Heißt: Sonne satt in München und Sonne über Donaunebel in Regensburg.

