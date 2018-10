Extreme Unwetter: Schwere Sturmschäden in Südbayern - Segelboot sinkt am Starnberger See

Der erste Schnee ist gefallen. Einige Autobahnen in Westbayern waren weiß. Doch das bleibt nicht lange. Wie Wetter in Bayern in den kommenden Tagen wird, lesen Sie im News-Ticker.

Das goldene Oktober-Wetter in Bayern ist wohl vorüber. Ob es nochmal einen Aufschwung geben wird, zeigt sich Anfang nächster Woche.

Die Temperaturen sinken stetig in ganz Bayern.

Der Deutsche Wetterdienst warnte Anfang der Woche vor teilweise schweren Sturmböen.

Ab nächster Woche ist auch Frost und Schnee möglich.

In der Nacht auf Dienstag hat es in vielen Regionen in Oberbayern stark gestürmt. Schäden blieben nicht aus.

Update, 13.11 Uhr: Immer mehr schlimme Sturm-Folgen in den südbayerischen Regionen werden bekannt. So ist am Starnberger See im Sturm ein Segelboot gesunken.

Update von Dienstag, 30. Oktober 2018, 11.17 Uhr: Viele Regionen von Sturmschäden betroffen

In der Nacht auf Dienstag hat es in vielen Regionen im südlichen Oberbayern so heftig gestürmt, dass es zahlreiche Schäden gab. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen stürzten zahlreiche Bäume um, der Bahnverkehr war betroffen. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist ebenfalls der Bahnverkehr gestört, zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz. In der Region um Penzberg im Landkreis Weilheim-Schongau rückten auch Feuerwehren wegen Sturmschäden aus. Und im Landkreis Miesbach gab es auch zahlreiche Alarmierungen. Unter anderem ist die BOB in einen umgestürzten Baum gefahren. Die Strecke war länger gesperrt.

In München hat der Sturm vor allem die Au getroffen. Bäume stürzten um und begruben Autos unter sich.

Update von Dienstag, 30. Oktober 2018, 8.13 Uhr: Amtliche Unwetterwarnung vor extremem Orkanböen

Bereits in der Nacht zu Dienstag wütete im Süden Bayerns ein teils heftiger Sturm. In Garmisch-Partenkirchen mussten Polizei und Feuerwehr gleich mehrfach ausrücken. Mehrere Bäume waren umgestürzt, weshalb auch die Bahnstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald gesperrt werden musste, wie Sie auf merkur.de* lesen. Und auch am Dienstag selbst kann es mancherorts richtig ungemütlich werden.

So gab der Deutsche Wetterdienst für die Landkreise Garmisch-Partenkirchen und Berchtesgadener Land eine amtliche Unwetterwarnung vor extremen Orkanböen heraus. Oberhalb von 2000 Metern können Orkanböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 140 km/h auftreten. In exponierten Lagen müsse sogar mit den extremen Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h gerechnet werden. Die Warnung besteht bis etwa 12 Uhr.

Im gesamten, äußersten Süden Bayern besteht eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen. Sie treten oberhalb von 1500 Metern auf und erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 110 km/h.

Auch im Alpenvorland wird es ungemütlich. In den Landkreisen vor der Gebirgskette und auch in und um München warnt der DWD vor teilweise schweren Sturmböen (siehe orangene Bereiche).

+ In einigen Teilen Bayerns kann es am Dienstag ungemütlich werden. © Screenshot DWD

Update vom Sonntag, 28. Oktober, 10.45 Uhr: Der erste Schnee ist da

In Bayern hat der Winter gegrüßt. Vor allem in Schwaben fiel in der Nacht auf Sonntag Schnee. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, lagen am Morgen bei Burgau an der Autobahn 8 acht Zentimeter Neuschnee. Auch die Autobahnen 7 und 96 waren morgens schneebedeckt. Die Polizei meldete mehrere kleine Glätteunfälle, bei denen niemand verletzt wurde.

Doch lange bleibt es in Südbayern nicht weiß. Ein bekanntes, herbstliches Wetterphänomen ist dafür verantwortlich.

Zum Start in die neue Woche bleibt es nach Angaben eines DWD-Sprechers vor allem im Westen kühl und stark bewölkt. In den Alpen und am östlichen Alpenrand bringt Föhn dagegen Temperaturen bis zu 15 Grad.

In der Nacht zum Dienstag wird es vielerorts stürmisch, in Franken werden auch tagsüber stürmische Böen erwartet. Ab Mitte der Woche können die Handschuhe dann wieder im Schrank verstaut werden: Es wird in ganz Bayern freundlich mit Temperaturen von 10 bis 15 Grad.

Update vom 25. Oktober 2018, 9.30 Uhr: Das war es nun erst einmal mit dem „Goldenen Oktober“. Mehr als zehn Grad erreichen die Temperaturen am Wochenende in Bayern dann nicht mehr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte.

Und das schon ab Samstag. Es wird trüb und nass, die Sonne lässt sich kaum Blicken. Auf hochgelegenen Straßen der Alpen müssen Autofahrer mit Schneematsch rechnen. Laut DWD kann es ab etwa 800 Metern Höhe schneien.

Am Sonntag wird es bei grauem Himmel und Regen tagsüber mit Temperaturen von drei bis neun Grad eher nass-kalt. In der Nacht zum Montag sind dann Minusgrade möglich.

Richtig winterlich wird es allerdings nicht dauerhaft. Schon in der kommenden Woche könnten die Temperaturen laut Wetterexperten wieder steigen.

Amtliche Warnung vor Sturmböen in München und Oberbayern

Update vom 24. Oktober 2018, 11.30 Uhr:

Die aktuelle Warnung gilt derzeit unter anderem für die Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Kreis Weilheim-Schongau, Landsberg am Lech, Starnberg, Fürstenfeldbruck, Dachau, Freising, Erding, Ebersberg, Rosenheim, Miesbach und München sowie für die Stadt München.

6.50 Uhr: Die amtliche Warnung vom Deutschen Wetterdienst gilt weiterhin. Der DWD warnt vor Sturmböen. Es besteht die Gefahr von herabstürzenden Ästen. Passanten solle besonders auf herabfallende Gegenstände achten.

Update vom 23. Oktober, 16.43 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat aktuell eine amtliche Warnung vor Sturmböen für München, Oberbayern und ganz Ostbayern herausgegeben.

Die Warnung gilt ab 0 Uhr bis 18 Uhr am Mittwoch. Es handelt sich dabei um eine Wetterwarnung der Stufe 2 von 4. Schuld ist die große Sturmfront Siglinde, die aktuell von Norden her über Südschweden ins Baltikum zieht. Im Moment trifft es den Norden Deutschlands. Bis zum Abend soll der Sturm die Alpen erreichen.

Dann ist in der Nacht mit Sturmböen zwischen 60 und 75 km/h zu rechnen, in exponierten Lagen gibt es Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 km/h.

Kommt jetzt der Winter? Aussagen widersprechen sich - beides möglich

Update vom 22. Oktober: Sie ringen noch, der goldene Herbst und der frühe Winter. Nachdem es bereits heute deutlich kühler geworden ist - in der Nacht soll es Frost bis auf 600 Meter am Alpenrand geben -, lassen Dienstag und Mittwoch erstmal wenig Gutes ahnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit starker Bewölkung, Regen und ab rund 2000 Metern Schnee. Aber... das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Denn am Donnerstagnachmittag soll sich der Herbst nochmal aufbäumen und zumindest im Süden Bayerns die Sonne durchsetzen. Der DWD rechnet mit bis zu 18 Grad am Freitag.

Und dann fällt die Entscheidung in Richtung Winter oder weiter Spätherbst-Traumwetter. Und obwohl im Vorfeld viel gewarnt wurde (siehe unten), will sich bisher noch kein Meteorologe wirklich festlegen, was da passieren soll. Einige Wetterseiten rechnen in der Langzeitprognose bis Mittwoch kommender Woche (die bekanntlich alles andere als fix ist) mit Schneefall bis an den Tegernsee, während der DWD selbst fast in die andere Richtung tendiert. Da ist zwar schon von einem Temperatursturz um den Montag in einer Woche die Rede. Allerdings immer noch im Plusbereich. Und ab Mittwoch, sagt der DWD, könnte gar der Fön am Alpenrand wieder kommen.

Lesen Sie auch auf Merkur.de*: Skifahren auf der Zugspitze: Bald ist Saisonstart - mit „gebrauchtem“ Schnee

Wetter für Bayern und München: Nächste Woche Schnee möglich

Update vom 18. Oktober: In Bayern und München geht der goldene Herbst ohne Niederschläge und mit angenehmen Temperaturen auch bis Sonntag weiter. Doch ab nächster Woche wird es deutlich kühler. Der Montag bringt nur noch Werte in München zwischen 9 und 13 Grad und auch Regen kündigt sich an. Der Dienstag wird sogar noch kälter - nur noch 11 Grad werden maximal erreicht. Am Dienstag kann der Regen in höheren Regionen, wie Mittelgebirge und Alpen, sogar in Schnee umschlagen. Generell erwartet uns dann nächste Woche wahrscheinlich Bodenfrost.

Der goldene Spätherbst geht in Bayern weiter

Update, 16. Oktober: Das sommerliche Wetter im Oktober bleibt Bayern auch die kommenden Tage erhalten. Bis mindestens Ende der Woche noch sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Sonne satt voraus. Die Temperaturen sinken allerdings langsam auf um die 20 Grad, am Wochenende werden dann nur noch Höchsttemperaturen von rund 18 Grad erwartet.

Sturm „Leslie“ erreicht Portugal

Update, 14. Oktober: Der Sturm „Leslie“ hat in der Nacht zu Sonntag die portugiesische Westküste erreicht. Die Windgeschwindigkeiten gingen laut Nationalem Hurrikan Zentrum in Miami auf 110 Stundenkilometer zurück, der Hurrikan wurde zu einem tropischen Wirbelsturm herabgestuft. „Leslie“ werde im Laufe des Sonntags weiter ins Inland und auch über Spanien ziehen, hieß es in der Prognose. In Böen könnte die Windgeschwindigkeit auch bei über 110 Stundenkilometern liegen. Am Sonntagabend werde der Sturm voraussichtlich abgezogen sein. Gewarnt wurde auch vor starken Regenfällen, die zu Überflutungen führen könnten.

Laut Wetterdienst Kachelmannwetter wurden am späten Samstagabend an der Landspitze Cabo Carvoeiro nördlich von Lissabon 100 Stundenkilometer gemessen. Vor wenige Tagen erst war Mallorca von einem verheerenden Unwetter heimgesucht worden.

Lebensgefährlicher Hurrikan steuert auf Europa zu

Update vom 13. Oktober 2018, 14.29 Uhr: Auf Europa steuert ein Hurrikan zu. Er wird in der kommenden Nacht als Hurrikan der Stufe 1 auf die Küste Portugals treffen. Das bedeutet, dass man in Portugal ab Mitternacht mit Böen zwischen 130 und 150 km/h rechnen muss. Direkt an der Küste kann es sogar Böen bis 200 km/h geben, es besteht Lebensgefahr. Anschließend wird sich der Hurrikan abschwächen und als Sturmtief weiter nach Spanien ziehen.

Wetter in Bayern: So geht es weiter

In Bayern hat sich der Herbst hat sich am Samstag von seiner schönen Seite gezeigt. Bei reichlich Sonne und vielerorts Temperaturen von deutlich über 20 Grad konnten die Menschen eine angenehme Zeit im Freien verbringen. Die höchsten Temperaturen verzeichneten die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dabei in Bamberg mit 25,5 Grad und in Würzburg mit 25,1 Grad, wie ein Sprecher am Samstag sagte.

Noch bis am späten Nachmittag sei es zudem möglich, dass die Temperaturen die erwarteten 27 Grad etwa in Bamberg oder anderen Teilen Frankens und am Main erreichen. Für den Wahlsonntag rechnen die Wetterexperten ebenfalls mit hohen Temperaturen und einem meist wolkenlosen Himmel über Bayern. Die Temperaturen sollen Werte zwischen 21 und 26 Grad erreichen.

Sommerliches Wetter im Oktober in Bayern

Update vom 12. Oktober: In der Früh waren einige schon mit Mütze und Handschuhen unterwegs. Die Klamotten können heute und am Wochenende jedenfalls tagsüber im Schrank bleiben. Denn der Sommer feiert in ganz Bayern ein kleines Comeback.

Die Sonne scheint im Freitag im ganzen Freistaat. Temperaturen bis 27 Grad werden erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitag mit. „Ungewöhnlich warm“ wird es demnach in Mittel- und Unterfranken. Am Fichtelgebirge und im Bayernwald liegen die Höchstwerte bei 22 Grad.

Wetteraussichten für das Wochenende in Bayern und München

Am Samstag setzt sich das schöne Wetter fort. Bei Sonnenschein in allen Regionen liegen die Höchstwerte am Fichtelgebirge bei 20 Grad; an Main und Pegnitz rechnen die Meteorologen mit 26 Grad. Am Sonntag zeigt sich die Sonne schon ab Vormittag und beschert den Menschen Temperaturen von 19 bis 25 Grad.

Die neue Woche startet in Franken zeitweise mit leichtem Regen und dichten Wolken. In Südbayern und der Oberpfalz bleibt es aber weitestgehend sonnig. Die Temperaturen liegen am Montag zwischen 14 Grad im Frankenwald und 22 Grad am Inn.

Wetter in Bayern und München: Warnung vor Starkregen

Update vom 1. Oktober 2018, 10 Uhr:

Der Oktober beginnt ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen in Oberbayern und der Region München. Innerhalb von sechs Stunden werden gebietsweise zwischen 25 und 35 Litern Niederschlag erwartet. In den Alpen kommt es zu Dauerregen - bis heute Abend kann es lokal eine Niederschlagsmenge von 60 Litern pro Quadratmeter geben. Ab einer Höhenlage von 1500 Metern sind bis zu fünf Zentimeter Neuschnee zu erwarten, aber einer Höhenlage von 1800 Metern sogar bis zu 15 Zentimeter.

Wetter in Bayern und München: Ab Mittwoch wird‘s besser

Mitte der Woche stabilisiert sich das Wetter allerdings. Zum Wochenende steht mit Temperaturen bis zu 17 Grad und Sonne der Goldene Herbst in den Startlöchern. Oktoberfest-Besucher können also das letzte Wochenende noch einmal richtig genießen. Wie das Wetter zur Wiesn wird, berichten wir auch in unserem Oktoberfest-Ticker.

Alle weiteren Wetter-News der vergangenen Tage können Sie in unserem News-Ticker nachlesen.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks