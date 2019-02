Achtung: Frühlings-Februar in Bayern löst Dachlawinen und echte Lawinen aus

Wetter in Bayern: Ein Traumwochenende liegt hinter uns. Und es bleibt mild. Der Frühlings-Februar bringt allerdings auch Gefahren mit sich.

Der Februar ist in Bayern um einiges wärmer als gewohnt.

Die Temperaturen, die eigentlich besser auf Ende März passen würden, bringen große Gefahren mit sich.

Dachlawinen könnten dieser Tage vermehrt rutschen. Auch echte Lawinen gehen derzeit in den beliebten Tourengeher-Zielen nahe München ab.

Update vom 18. Februar, 9.23 Uhr: Die vergangenen Tage war es so warm wie schon lange nicht mehr und für Februar sowieso ungewöhnlich mild. In München wurde die 17-Grad-Marke überschritten. Die Metereologen behielten recht. Allerdings bringen die milden Temperaturen zusammen mit den Schneemassen im Süden Bayerns auch Gefahren mit sich.

So ist am Taubenstein nahe Schliersee eine Lawine abgegangen und hat damit einen Großeinsatz ausgelöst. In Miesbach konnte eine Frau um Haaresbreite einer riesigen Dachlawine entkommen. Die Schneemassen, die da in Miesbach eine kleine Gasse füllten, dürften Vorboten für viele schlummernde Gefahren auf den Dächern im Süden Bayerns sein. Also aufgepasst!

Update vom 14. Februar, 16 Uhr: Die Vorhersagen der Meteorologen bestätigen sich. Uns steht die kommenden Tage echtes Frühlingswetter bevor. Auch der Deutsche Wetterdienst geht von Höchstwerten von bis zu 15 Grad aus - und das schon am Sonntag. Aber bereits seit Donnerstag steigt jeden Tag das Thermometer ein wenig. Und die Sonne bleibt uns offenbar erhalten.

Hoch Dorit hat es sich gemütlich gemacht über Bayern und Mitteleuropa. Und will offenbar bleiben. Nachts gibt es dank klarem Himmel noch Frost. Tagsüber werden die Temperaturen regelmäßig zweistellig. Eine für Februar ungewöhnlich warme Wetter-Konstellation. Bereits der Januar war - zwar schneereich - aber auch überdurchschnittlich warm.

Die Langzeitprognosen versprechen im Moment auch nichts anderes mehr, als Sonne, Sonne, Sonne und Wärme.

Wetter in Bayern: Blauer Himmel, keine Wolken und Sonnenschein

Update von 13.55 Uhr: Blauer Himmel, keine Wolken und dazu Sonnenschein: In München gibt der Frühling heute schon ein kleines Gastspiel. Auch, wenn es bei aktuell 5 Grad noch nicht besonders warm ist, lässt sich heute bereits erahnen, wie das Wetter am Wochenende werden könnte. Dann sind an den Alpen bis zu 15 Grad möglich.

Frühlings-Februar beginnt am Samstag in Bayern - und es bleibt richtig warm

Update vom 13. Februar, 11.34 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst bestätigt zum Teil die Wärme-Prognose von gestern. Spätestens am Samstag wird es in ganz Bayern spürbar frühlingshaft. Nur in einigen Flusstälern hält sich zäher Nebel, wie beispielsweise an der Donau.

Ansonsten rechnet der Deutsche Wetterdienst dank eines Hochs, dass sich über Bayern breit macht, mit bis zu 13 Grad bayernweit. An den Alpen können sogar 15 Grad erreicht werden.

Wärmewelle im Februar: Es bleibt zweistellig beim Wetter in Bayern

Und auch wenn es bei klarem Himmel nachts in den Alpen deutlichen Frost gibt, bleibt es ungewöhnlich Mild für den Wintermonat Februar. Die Langzeitprognose des DWD rechnet auch ab Montag mit Höchsttemperaturen im zweistelligen Bereich für die kommenden Wochen.

Wetter in Bayern am Dientag, 12. Februar 2019

10.34 Uhr: „Das ist wirklich unglaublich“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. „Am kommenden Wochenende werden bis zu 17 Grad erreicht. Dazu gibt es viel Sonnenschein. Das Wochenende können wir im Straßencafe verbringen.“ Schon am Mittwoch bringt das Hoch Dorit die warme Luft. Zum Wochenende könnte es dann auch in weiten Teilen Bayerns 15 bis 17 Grad bekommen, sofern Jungs Langzeitprognose zutrifft.

Aber auch der konservative Deutsche Wetterdienst hält zumindest für das Wochenende in Bayern bis zu 15 Grad für möglich. In Tieflagen allerdings rechnet der DWD mit Nebelfeldern und deutlich kühleren Werten.

7.36 Uhr: Ist der Winter bald vorbei? Nach den jüngsten Schneefällen steht die nächsten Tage Sonne auf dem Programm. Bis zu 9 Grad soll es im Laufe der Woche warm werden.Ende Februar werden sogar bis 14 Grad prognostiziert. Tauwetter in München und Umland steht also an. Das könnte es mit den letzten Schneemassen gewesen sein.

Wetter in Bayern am Montag, 11. Februar 2019

11.53 Uhr: Der Lawinenwarndienst Bayern meldet erhebliche Lawinengefahr auf Höhen von über 1500m im bayerischen Alpenraum. Das Hauptproblem seien viele, frische, störanfällige Triebschnee-Ansammlungen. Diese könnten bereits durch einen einzelnen Skifahrers als Schneebrettlawine ausgelöst werden.

Gefahrenstellen befinden sich laut Lawinenwarndienst oberhalb von 1500m im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nord über Ost bis Süd sowie in frisch eingewehten Rinnen und Mulden. Die Gefahr von Gleitschneelawinen nähme mit kälteren Temperaturen ab, vereinzelt könnten Lawinen immer noch groß werden. Der Schwerpunkt läge weiterhin im Allgäu, so der Lawinenwarndienst Bayern.

Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee: Amtliche Warnung für viele Landkreise

09.45 Uhr: Das Hoch Dorit setzt sich laut Diplom Metereologe Dominik Jung von Wetter.net im Laufe der Woche noch durch und bringt Sonne und trockenes Wetter. Bis dahin werde das Wetter aber wechselhaft, Schnee, Schauer und Sonnenschein wechseln sich ab.

6.56 Uhr: Auch am Montagmorgen hatten einige Bayern noch mit starkem Wind zu kämpfen. Die amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Sturmböen gilt zunächst noch bis 8 Uhr. Sie erreichen Geschwindigkeiten von etwa 70 km/h, in exponierten Lagen auch 80 km/h. Außerdem sollten sich Autofahrer, Radler und Fußgänger vor Glätte in Acht nehmen - besonders der leichte Schneefall macht die Straßen gefährlich rutschig. Die Warnungen gelten für München und die Landkreise direkt um die Landeshauptstadt.

Für den Alpenrand warnt der DWD unterdessen vor Schneefall und Schneeverwehungen. Die Warnung gilt für die Landkreise Oberallgäu, Ostallgäu, Weilheim, Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land. Oberhalb von 800 Metern können bis zu 40 Zentimeter Neuschnee fallen. Die Warnung gilt bis 12 Uhr.

