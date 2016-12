Blitzeis-Alarm: Gefährliche Glätte - Teilweise fällt Schule aus

Überfrierende Nässe in Bayern

München - In großen Teilen Bayerns kommt es Freitagfrüh zu gefährlicher Glätte. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Blitzeis. Teilweise fallen die Schulen aus.

Wegen Glatteis hat der Deutsche Wetterdienst für Freitag eine amtliche Unwetterwarnung der zweithöchsten Stufe für Teile Bayerns herausgegeben. Betroffen sind vor allem die Oberpfalz und Teile Frankens, doch auch in Oberbayern waren die Straßen am Montagmorgen wegen überfrierender Nässe spiegelglatt. Auf der Seite des DWD wurde für manche Teile Bayerns sogar davor gewarnt, ins Auto zu steigen oder gar aus dem Haus zu gehen. Die amtliche Warnung läuft momentan bis 10 Uhr.

In der Früh war es wegen des Blitzeises bereits zu mehreren Unfällen in Ober-, Mittel- und Unterfranken gekommen, wie die Polizeipräsidien mitteilten - und das, obwohl in den Nacht die Winterdienste unterwegs gewesen waren. Fußgänger sollen besonders in Nebenstraßen und auf Gehwegen achtsam sein, denn auch dort gleichen die Wege einer Eisbahn.

Freuen durften sich über das Blitzeis die Schüler im Landkreis Bayreuth: Dort fiel wegen der Glätte der Unterricht an sämtlichen Schulen aus.

mes/dpa