Heftiger Unwetter-Samstag in Bayern: Blitz schlägt in Wohnhäuser ein - Flughafen ergreift Maßnahmen

Noch lässt die große Hitzewelle auf sich warten. Am Samstagabend löste Katwarn aus und warnte vor Extremwetter. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Hitzewelle: Ende Juni sollen die Temperaturen in Bayern auf teilweise 32 Grad steigen.

An Pfingsten fegte ein schweres Unwetter durch Bayern.

Die Ereignisse rund um Starkregen, Hagel und Sturm in Bayern können Sie hier nachlesen.

+++ Aktualisieren +++

13.55 Uhr: Gehörig blitzte es am Samstagabend auch im Landkreis Fürstenfeldbruck. In einem Mehrfamilienhaus in Schöngeising schlug es ein, wie merkur.de* berichtet. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte aus.

10.55 Uhr: Am Flughafen München musste der Flugbetrieb aufgrund des Unwetters am Samstagabend für mehr als eine Stunde ruhen. 23 Flügen fielen aus, wie eine Sprecherin des Flughafens am Sonntag sagte.

Unwetter in Bayern: Festival muss abgebrochen werden

9.27 Uhr: Das Electro-Festival „Isle of Summer“ musste am Samstagabend ausgerechnet während des Auftritts von Star-DJ Fritz Kalkbrenner abgebrochen werden. Die Veranstaltern hätten „fahrlässig Menschenleben gefährdet“, kritisierten einige Besucher.

7.32 Uhr Auch den Osten Bayerns hat es getroffen: Bis Mitternacht rückten die Regensburger Feuerwehren 21 Mal wegen überfluteter Straßen und vollgelaufener Keller aus. In Obertraubling (Regensburg) schlug der Blitz in einen Dachstuhl ein, das Dach geriet dadurch in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die zehn Bewohner des Hauses wurden vorsorglich in einer benachbarten Pension untergebracht. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Wetter-Wahnsinn in Bayern: Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen - so geht es weiter

Update vom 23. Juni, 6.07 Uhr: Ein heftiges Unwetter ist am Samstagabend über den Süden Bayerns gezogen. Die Münchner Feuerwehr rückte zu einer „anständigen Anzahl“ von Einsätzen aus, wie ein Sprecher der Einsatzzentrale in der Landeshauptstraße sagte. Es seien jedoch keine dramatischen Vorkommnisse dabei gewesen, im wesentlichen handelte es sich demnach um vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen, großenteils im Landkreis München. Verletzte oder schwerere Unfälle wurden zunächst nicht gemeldet.

Deutlich schwerer traf es den nordwestlichen Landkreis. Allein im Bereich um den Wörthsee gab es mehr als 20 Feuerwehreinsätze, vor allem vollgelaufende Keller. Schwerpunkt der Einsatz bis zum frühen Abend war Steinebach, erklärte Kreisbrandinspektor Anton Graf. Laut dem Deutschen Wetterdienst fielen im Süden Bayerns stündlich 25 bis 37 Liter Niederschlag pro Quadratmeter.

Wetter in Bayern: Die Aussichten

Das Unwetter war im Laufe des Nachmittags erst über Baden-Württemberg und dann nach Bayern gezogen. Auch in Schwaben liefen Keller voll, Straßen wurden überflutet. Schon am Sonntag soll es im Freistaat aber wieder deutlich wärmer werden, wie der DWD mitteilte. Am Montag zeigt das Thermometer voraussichtlich zwischen 28 und 33 Grad in Unterfranken. Für Mittwoch und Donnerstag erwarten die Meteorologe den Höhepunkt der Hitzewelle mit bis zu 38 Grad in Nordbayern.

Katwarn löst aus: Heftiges Unwetter zieht über München - DWD mit Unwetterwarnung

21.18 Uhr: Ein heftiges Unwetter mit Starkregen ist am Samstagabend über München gezogen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine Extremwetterwarnung heraus. Diese beziehe sich vor allem auf die großen Regenmengen, sagte ein Meteorologe vom DWD. Es könne mehr als 40 Liter pro Quadratmeter und Stunde Niederschlag geben. Mancherorts könne auch Hagel darunter sein. Einsätze gab es zunächst vor allem nördlich von München, wie ein Sprecher der Feuerwehr-Einsatzzentrale sagte. Beispielsweise in Unterföhring seien Keller vollgelaufen und Straßen überflutet. Verletzte oder schwerere Unfälle seien zunächst nicht gemeldet worden, es regne aber noch immer kräftig.

Katwarn löst aus: Extremwetter möglich - DWD mit amtlicher Unwetterwarnung

19.12 Uhr: Derweil hat der DWD seine amtliche Unwetterwarnung verschäft. Aktuell gilt unter anderem für Stadt sowie Landkreis München und die Landkreise Ebersberg und Rosenheim eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter „mit extrem heftigem Starkregen und Hagel“. Zudem löste Katwarn um 19.18 Uhr aus und warnt aktuell mit amtlichen Unwetterwarnung des DWD vor schwerem Gewitter und heftigem Starkregen.

Unwetter und Starkregen haben zudem am Samstag vor allem in Schwaben zu vollgelaufenen Kellern und überfluteten Straßen geführt. Es habe aber nur wenige Unfälle gegeben, hieß es von der Polizei.

Wetter in Bayern: Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter - diese Regionen sind betroffen

16.25 Uhr: Da braut sich etwas zusammen! Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Südhälfte Bayerns vor Unwetter und schwerem Gewitter. Die Vorabinformation warnt am Samstag vor lokal kräftigen Gewittern mit heftigem Starkregen. Für mehrere Landkreise im Süden von Bayern gelten zudem bereits amtliche Warnungen vor starkem Regen. Davon betroffen sind aktuell unter anderem die Landkreise Oberallgäu, Ostallgäu, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen sowie Weilheim-Schongau.

Für die Kreise Bad Reichenhall und Traunstein gilt sogar eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel. Neben heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 40 l/m² pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 75 km/h (21m/s, 41kn, Bft 9) kann es auch hageln. Laut DWD sind Korngrößen um zwei Zentimeter möglich.

Starke Gewitter über Bayern - Starkregen und Schauer

14.31 Uhr: Es brodelt in Bayern. Wie der Wetterdienst meldet, haben sich bereits erste starke Gewitter gebildet. Ein schweres Gewitter mit heftigem Starkregen und Schauer zog gerade über Regensburg. Dort fielen binnen 45 Minuten l/qm.

13.18 Uhr: Die Gewittervorwarnung des Wetterdienstes hat Folgen: Mehrere Veranstaltungen wurden abgesagt. Im Landkreis Starnberg müssen etliche Sonnwendfeuer verschoben werden.

Wetter in Bayern: Wetterdienst warnt vor Gewittern und kräftigen Schauern

Update vom 22. Juni, 10.20 Uhr Es ist in Bayern noch nicht vorbei: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Gewitter und kräftigen Schauern am Nachmittag im Süden und Südosten Bayerns. Auf der Karte der Unwetterzentrale herrscht im Süden Alarmstufe Rot.

Update vom 22. Juni, 8.30 Uhr: Dunkle Regenwolken hatten sich in den Abendstunden des Freitags vornehmlich im Münchner Osten entladen. Vor allem die Stadteile Michaeliburg, Trudering, Bogenhausen und Oberföhrig waren betroffen.

Insgesamt musste die Feuerwehr ab 20.15 Uhr bis 23.00 Uhr zu rund 40 wetterbedingten Einsätzen ausrücken. Es handelte sich ausschließlich um vollgelaufene Keller und überflutete Unterführungen. Tatkräftige Unterstützung bei der Abarbeitung der Einsätze erhielt die Berufsfeuerwehr von der Freiwilligen Feuerwehr München. Verletzt wurde niemand.

Hagel-Alarm auf der A8: Autofahrer von heftigem Schauer überrascht - Bilder zeigen ganzes Ausmaß

Update vom 21. Juni, 9.38 Uhr: Es war kurz aber heftig. Ein Unwetter, das den Freistaat am Donnerstagnachmittag in Atem hielt, hinterließ auch auf der Salzburger Autobahn seine Spuren. Gegen 17 Uhr musste die Fahrbahn aufgrund eines heftigen Hagelschauers vorübergehend gesperrt werden. An den Rändern der Autobahn waren südlich von München beachtliche Wehen zu bestaunen. Für kurze Zeit schien auf der A8 der Winter in den Freistaat zurückgekehrt zu sein.

+ Auf der A8 kam es am Donnerstagnachmittag zu einem beachtlichen Hagelschauer. © Schmidt

Heftiger Starkregen: Ein kurzes Unwetter hat Bayern im Griff - zahlreiche Schäden

Update vom 20. Juni, 21.41 Uhr: Es schüttete in Strömen, hagelte. Am Sonntag sorgte ein kurzes, aber heftiges Gewitter in Garmisch-Partenkirchen für Einsätze der Feuerwehr. Unter anderem kam ein Notruf aus der Notaufnahme.

Update vom 20.Juni, 19.22 Uhr: Ein kurzer Starkregen und Windböen sorgten am Donnerstagnachmittag für zahlreiche umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller in Bayern, wie die Feuerwehr München berichtet. Die Helfer mussten zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Nur kurze Zeit später schien schon wieder die Sonne - doch die Schäden waren bereits angerichtet. In einigen Bereichen wurden sogar Verkehrsschilder aus den Verankerungen gerissen. In Trostberg blieb ein Auto in den Wassermassen einer Unterführung stecken. Zu weiteren entstandenen Schäden konnte die Feuerwehr zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben machen.

Video: Schwüle Temperaturen und Gewitter am Wochenende

Wetter in Bayern: Massive Hitzewelle könnte „unerträglich“ werden - Hitzerekord?

Update vom 20. Juni, 12.02 Uhr: Die Sahara-Keule schlägt in Deutschland zu. Es wird mächtig heiß, Meteorologe Dominik Jung warnt vor einer „gefährlichen Extrem-Hitze“ - auch in Bayern.

Update vom 19. Juni, 11.32 Uhr: Die Extrem-Hitze kommt nach Bayern! Zumindest, wenn es nach Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net geht. Der Meteorologe wählt drastische Worte für das Wetter, das in den kommenden Tagen und Wochen nach Bayern kommen könnte: „Nächste Woche soll sich eine massive Hitzewelle einstellen und zwar in einem Ausmaß wie man sie selten zuvor erlebt hat“. Demnach würden unterschiedliche Wettermodelle für die kommende Woche Temperaturen bis zu 41 Grad für den Westen von Deutschland voraussagen. Allerdings: „Wie stark das ganze nun werden wird, müssen wir im Detail noch abwarten“, so Jung in einer Mitteilung.

Wetter in Bayern: Kommt nächste Woche die extreme Hitze?

Fest stehe jedoch, dass „extreme Hitze ins Haus“ stehen würde. Der Temperatur-Rekord für ganz Deutschland wurde übrigens in Bayern gemessen. Im Sommer 2015 waren das 40,3 Grad in Kitzingen. Deswegen heißt es nun abwarten, wie sich die erneute, womöglich mehrere Tage andauernde Hitze-Welle in der kommenden Woche in Bayern auswirkt.

Die Aussichten von Jung auf das Wetter haben es in sich: Montag sind bis zu 34 Grad möglich (“lokal sehr heiß“), am Dienstag soll es dann „noch heißer und sehr schwül“ werden, bei Temperaturen bis 36 Grad. Der Hitze-Hammer kommt dann Mittwoch und Donnerstag: Bei bis zu 40 Grad kann es laut Jung „heftige Hitze“ geben und „unerträglich“ werden. Wetter.com sagt ebenfalls hohe Temperaturen in Bayern in der kommenden Woche voraus - allerdings reicht dabei der Maximalwert bis 35 Grad.

Hitzeschub aus Nordafrika kommt nach Bayern - er bringt Extrem-Temperaturen

Update vom 18. Juni, 11.38 Uhr: Der Hitze-Trend scheint sich fortzusetzen. In der kommenden Woche ist ein neuer Hitzeschub aus Nordafrika möglich, so Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net. „Und der hat es in sich“, schreibt Jung. In Südeuropa könnten die Temperaturen in 1500 Meter auf bis zu 30 Grad ansteigen. „30 Grad in dieser Höhe der Atmosphäre ist in der Tat extrem“, so Jung. In niedrigeren Gefilden würde das Temperaturen von 40 bis 45 bedeuten - mit Auswirkungen auf Deutschland, wo „es wohl den Süden des Landes treffen“ würde. „Dort kämen Werte um 20 bis 23 Grad in dieser Höhe an.“ Laut Jung wären damit „unten Höchstwerte um 35 bis 38 Grad möglich“. Wie es letztendlich dann kommen wird, bleibt allerdings noch abzuwarten.

Der Blick auf Portale wie wetter.com bestätigt diesen möglichen Trend aktuell: So sind kommenden Dienstag bereits 35 Grad in München möglich, an Mittwoch 34 Grad. Auch die Tage darauf kann das Thermometer auf bis zu 35 Grad klettern.

Wetter in Bayern: Gefahr von Gewittern steigt nun täglich

Update, 18. Juni, 8.01 Uhr: Heute ab dem Nachmittag laut DWD im Nordwesten einzelne Gewitter, dabei örtlich Starkregen, Hagel oder Sturmböen. Im südlichen Bergland einzelne Gewitter mit Starkregen. In der Nacht zum Mittwoch in der Nordwesthälfte weiterhin einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen. Im Süden alsbald wieder nachlassende Gewitter.

Wetter in Bayern: Temperaturen steigen auf bis zu 32 Grad

Update vom 17. Juni, 10.15 Uhr: Da ist er, der Sommer. Zumindest beim Blick auf die Wetter-Vorhersage. Während am Montag bereits 28 Grad an Main und Donau möglich sind, klettert das Thermometer am Dienstag in Unterfranken bereits auf 32 Grad. Am Mittwoch sind laut DWD dann bayernweit 27 bis 32 Grad möglich.

Die Aussichten für Fronleichnam am Donnerstag sind allerdings weniger sommerlich: Nach perfektem Feiertags-Wetter sieht es laut aktueller Vorhersage nicht aus. Ist es zu Beginn noch vielerorts in Bayern sonnig, ziehen im Tagesverlauf von Westen her Wolken auf. Ab Mittag kann es dann regnen, auch einzelne schwere Gewitter sind möglich. Die Temperaturen erreichen zuvor 24 Grad im Spessart. An der Donau in Niederbayern sind bis zu 31 Grad möglich.

Wer das lange Wochenende um den Feiertag Fronleichnam für einen Ausflug nutzen will, sollte sich auf lange Staus im Süden von Bayern einstellen.

Video: Wie entsteht eigentlich Hagel?

Wetter in Bayern bringt Temperatursturz am Sonntag - Hitze macht eine Pause

Update vom 16. Juni, 12.01 Uhr: Mehrere Wetterportale warnen vor so genannten „Giftigen Gewitterzellen“ in Bayern. Dabei handelt es sich um besonders gefährliche Gewitter. Bereits in der Nacht auf Sonntag zog eine große Gewitterfront durch Bayern. Aus ganz Oberbayern gibt es Berichte über die Blitzeinschläge. Im Landkreis Rosenheim waren mehrere Feuerwehren im Einsatz, nachdem ein Blitz eine Gärtnerei in Brand gesetzt hatte.

Update, 21.29 Uhr: Während die letzten Tage in Bayern größtenteils sonnig waren, soll morgen ein gehöriger Temperatursturz mitsamt Regen über Bayern hinwegfegen. Nur noch 19 Grad soll es im Freistaat haben, wie wetter.com berichtete. Doch Sonnenfreunde können sich freuen: Schon am Montag klettern die Temperaturen wieder auf bis zu 26 Grad.

Update vom 15. Juni 2019, 7.32 Uhr: Das Wetter in Bayern hat sich noch nicht völlig beruhigt. Auch am Samstag müssen sich einige Teile des Freistaats auf etwas gefasst machen. Wie der DWD berichtet, gibt es am Morgen auf hohen Alpengipfeln teilweise schwere Sturmböen, die bis zu 100 km/h erreichen können.

Am Nachmittag und Abend ziehen von den Alpen aus Gewitter über Bayern. Es kann in manchen Regionen zu Starkregen kommen, der teilweise kleinen Hagel und Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h mit sich bringt. Der DWD schließt „Unwetter vor allem in Bezug auf Starkregen (Mengen über 25 l/qm in einer Stunde) nicht aus“.

Auch in der Nacht zum Sonntag kommen vom Südwesten Bayerns her Gewitter samt Starkregen. Betroffen sind hauptsächlich Schwaben, Teile Oberbayerns und Mittelfranken. Hier können innerhalb kürzester Zeit Niederschlagsmengen bis zu 50 l/m² fallen.

Wetter in Bayern: „Längere Aufenthalte im Freien vermeiden“ - Kapriolen gehen weiter

Update vom 14. Januar 2019, 22.50 Uhr: Den heiklen Sonnentag am Donnerstag haben die Südbayern überstanden. Doch das Sommerwetter schlägt in ganz Deutschland weiter Kapriolen. Während im Osten des Landes Temperaturen von gefühlt 40 Grad drohen, könnte es in Bayern lokal Überflutungsgefahr geben - aufgrund starker Gewitter.

Update vom 14. Juni 2019, 10.00 Uhr: Bereits am Morgen zeigte sich der Sommer zum Beispiel in München von seiner besten Seite: Schon um 8 Uhr lag die Temperatur in der bayerischen Landeshauptstadt bei gut 19 Grad. Laut DWD sind heute bis zu 33 Grad in Bayern möglich. Doch gleichzeitig gibt der Wetterdienst auch eine amtliche Warnung heraus - und die ist selten. Gewarnt wird für den Süden Bayerns vor „erhöhter UV-Intensität“, denn die UV-Strahlung erreiche heute ungewohnt hohe Werte. Die amtliche Warnung hat es wirklich in sich, denn der DWD rät: „Längere Aufenthalte im Freien vermeiden.“ Die Warnung gilt von 11 bis 17 Uhr. „Auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Hemd, lange Hosen, Sonnencreme (SPF 15+), Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten“, so der DWD.

+ Es wird heute heiß in Bayern: Zudem veröffentlichte der DWD eine seltene Warnung. © Screenshot DWD

Erstmeldung: „Sahara-Düse“: Sand-Walze kommt mit Blutgewitter nach Bayern

München - Das Unwetter vom Pfingstmontag sitzt so manchem noch in den Knochen: Starkregen, Sturm und teilweise extremer Hagel sind über München und Region gezogen. So richtig in Fahrt gekommen ist der Sommer danach noch nicht wirklich. Doch das könnte sich nun radikal ändern - es steht sogar Wüsten-Hitze bevor. Währenddessen kann man bald in ganz Deutschland ein besonderes Wetterphänomen beobachten: Leuchtende Wolken.

Wetter in Bayern bringt am Wochenende Hitze durch die „Sahara-Düse“

„Zur Hitze am kommenden Wochenende kommt jetzt auch noch Saharastaub mit herangezogen“, sagt Dominik Jung, Wetterexperte bei wetter.net. Bereits der Freitag wird heiß. So richtig in sich hat es dann laut Jung der Samstag. Er spricht von der „Sahara-Düse“, die bis zu 36 Grad nach Deutschland bringt.

„Mit der Hitze kommen ziemlich schnell die Blitze“, so Jung. Der Deutsche Wetterdienst sagt am Samstag in Bayern häufig Sonne voraus. In der Südhälfte Bayerns kann es dann gegen Nachmittag und Abend hin zum Teil kräftige Gewitter geben. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 23 und 32 Grad. In der Nacht zum Sonntag sind zudem im Süden Bayerns Schauer und einzelne Gewitter möglich.

Regen und Gewitter in Bayern könnten für Wetterphänomen sorgen

Doch nicht nur die Hitze könnte am Wochenende anstrengend werden. Der Blick auf die Karte der Staubkonzentration am heutigen Donnerstag zeigt laut Wetterexperte Jung: Staub aus der Sahara setzt sich in Bewegung! Und wird nun laut Jung in Richtung Mitteleuropa transportiert. Was bedeutet das für Bayern? Am Freitag wird zwar die Sonne scheinen - doch sie könnte oftmals milchig erscheinen. Schuld daran ist der Saharastaub, der in der Atmosphäre liegt und die Sonnenstrahlen trüben wird.

Trifft der Saharastaub dann auf Feuchtigkeit, kann es sogenannten „Blutregen“ geben. Gepaart mit Blitz und Donner kann das dann sogar zu „Blutgewitter“ führen.

mlu

Blick über die bayerische Grenze nach Österreich: Die Fahrverbote in Tirol sollen ausgeweitet werden - welchen Strecken betroffen sind, berichtet Merkur.de.