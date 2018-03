Heftiger Temperatursturz im Freistaat: Kommt jetzt der „Märzwinter“ zurück?

Macht der Frühling schon wieder Pause? Ob mit einer Kältewelle der „Märzwinter“ zurückkommt, erfahren Sie im News-Ticker zum Wetter in Bayern.

Ganz so warm bleibt es wohl nicht: Schon kündigt sich ein heftiger Temperatursturz an.



Eine neue Kältefront könnte den „Märzwinter“ zurückbringen.

Am Sonntag wurden in Bayern noch Temperaturen um 21 Grad gemessen.

Montag, 12. März 2018

14:28 Uhr: Nachdem das Wochenende trotz einiger Regenschauern mit zweistelligen Temperaturen einen Hauch von Frühling nach Bayern brachte, könnte jetzt die Ernüchterung kommen: Wie der Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net mitteilt, könnte nun eine neue Kaltfront den „Märzwinter“ zurückbringen.

„Kaltlufteinbrüche im März, aber auch im April sind nichts Ungewöhnliches - genau eine solche deutliche Abkühlung scheint sich nun für das kommende Wochenende anzudeuten“, erklärt der Meteorologe.

In den nächsten Tagen bleibt es in Bayern zunächst mild mit Temperaturen von über 10, teils auch über 15 Grad - in vielen Regionen Deutschlands startete die Woche dagegen bereits durchwachsen.

Ab Samstag könnten sich dann allerdings die sehr kalten Luftströme aus Nordosteuropa durchsetzen. Mit einem heftigen Temperatursturz könnte erneuteine markante Kältewelle auf Bayern zukommen. „Ob das nur eine Eintagsfliege ist oder ob sich die Kaltluft gleich für mehrere Tage festsetzt, muss sich noch zeigen“ so Jung.

Freitag, 9. März 2018

Wetter in Bayern am Sonntag: Werden heute die 20 Grad geknackt? Kommt heute endlich der ersehnte Frühling in den Freistaat? Am Sonntag könnte laut deutschem Wetterdienst (DWD) zum ersten Mal in diesem Jahr die 20-Grad-Marke geknackt werden. „Am wahrscheinlichsten ist das im Chiemgau, wo der Föhn mithilft“, so die Experten am Samstag. Aber es gibt auch eine Warnung vor markantem Wetter. In den Föhntälern der Alpen weht der Wind mit stürmischen Böen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde.

Auch das übrige Bayern muss sich angesichts der Temperaturen nicht verstecken. Denn: Die Höchstwerte liegen auch hier dem DWD zufolge zwischen 14 und 19 Grad. Ganz Mutige können also schon mal die T-Shirts auspacken. Allerdings nur für kurze Zeit, denn schon in der Nacht zum Montag soll es in ganz Bayern regnen, auch einzelne Gewitter seien möglich. Die Temperaturen kühlen auf Werte zwischen zwei und acht Grad ab. Auch tagsüber bleibt es bis zum Dienstag überwiegend bewölkt und regenerisch. Wärmer als 13 Grad soll es zunächst nicht mehr werden.

Wetter in Bayern: Alle Infos im News-Ticker

Was wurde im Februar nicht gebibbert im Freistaat. Die „russische Kältepeitsche“ suchte Bayern mit arktischen Temperaturen heim. Auf der Zugspitze wurden frostige - 30,5 Grad gemessen - ein Rekordwert. Nun kehrt der Winter dem Freistaat jedoch endgültig den Rücken, die „Wärmeblase“ schwebt über Bayern.

Bereits die ersten März-Wochen präsentierten sich deutlich milder. Am Sonntag sollen Bayerns wettergeplagte Bewohner nun den bisher wärmsten Tag des Jahres erleben. „Im Südosten, aber auch im Osten sind bis zu 20, vielleicht Richtung Alpenrand mit Föhnunterstützung bis zu 21 Grad drin“, prognostiziert Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Doch der Reihe nach.

Zunächst lässt sich die Sonne noch bitten

Der Start ist Wochenende ist noch eher grauer Natur. Am Freitag ist der Himmel über dem Freistaat noch relativ wolkenverhangen, milde Temperaturen um zwölf Grad sind für die Landeshauptstadt München angekündigt. Es bleibt überwiegend trocken.

Am Samstag klettert das Thermometer weiter nach oben, der blau-weiße Himmel der Bayern lässt sich jedoch weiterhin selten blicken. Kompakte Wolken hängen überm Freistaat, zeitweise regnet es.

Wärmster Tag des Jahres am Sonntag

Echte Frühlingsgefühle kommen dann am Sonntag auf. Bei Temperaturen um 20 Grad dürfen die Sonnenbrillen wieder aus ihren Etuis befreit werden, das erste Eis des Jahres lockt.

Auch in der kommenden Woche soll es im Freistaat relativ mild bleiben. „Schnee und Eis sind nicht in Sicht. Selbst nachts gibt es nur vereinzelt Frost oder Bodenfrost“, prognostiziert Meteorologe Jung.