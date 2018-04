60 Jahre alter Temperatur-Rekord fällt: Anfang der Woche kann es noch schöner werden

Wetter in Bayern: Schon Anfang April erleben wir jetzt das erste Sommer-Wochenende mit über 20 Grad. Und es kann Anfang der Woche noch schöner werden. Alle Infos im News-Ticker.

An diesem Wochenende gibt es in Bayern - schon Anfang April - das erste Sommer-Wochenende. Und es könnte offenbar noch schöner werden. Anfang der Woche kann laut DWD mit Temperaturen von über 25 Grad gerechnet werden - in Unterfranken ist die Chance darauf am größten.

Wie erwartet war das erste Aprilwochenende das bisher wärmste Wochenende des Jahres. Die Spitzenwerte sind am Samstag und Sonntag auf über 25 Grad im Schatten angestiegen.

Selbst in den Hochlagen war es sehr warm. Auf dem Feldberg im Schwarzwald wurden am Samstag 15,8 Grad gemessen. Das war der höchste Werte in einer ersten Aprildekade seit über 60 Jahren. Am Sonntag vor 3 Wochen lagen die Höchstwerte in Deutschland noch zwischen minus 10 und plus 3 Grad.

Auch in der kommenden Woche bleibt es warm. Es wird zwar etwas wechselhafter, aber bei für die Jahreszeit sehr angenehmen Temperaturen.

DWD: „Maximale Sonnendauer“ - Anfang der Woche kann es noch schöner werden

Sonne satt konnten die Menschen am Wochenende im Freistaat genießen. Am Samstag ließ sich keine Wolke am Himmel blicken, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag mitteilte. „Wir haben überall die maximale Sonnenscheindauer erreicht.“ Entsprechend stiegen auch die Temperaturen - in Bamberg war es mit 23,4 Grad am wärmsten. Für den Sonntag waren ähnliche Werte erwartet worden. Schon am Mittag kletterten die Temperaturen vielerorts über die 20-Grad-Marke, zum Beispiel in Oberstdorf.

Auch der Start in die Woche wird sonnig und die Temperaturen ziehen laut DWD sogar noch mal an. In Unterfranken haben die Menschen am Montag sogar die Chance auf den der Temperatur nach ersten Sommertag des Jahres. Als Sommertag definiert der DWD einen Tag, an dem es mindestens 25 Grad warm ist.

Gleichzeitig warnte der Meteorologe vor hoher Walbrandgefahr. Am Sonntag stieg die Gefahrenstufe in weiten Teilen Bayerns auf 3, am Alpenrand sogar auf 4 von 5 an. Auch mit den Regenschauern, die in der Nacht zum Dienstag erwartet würden, werde sich das Risiko wohl kaum verringern.

Aber Achtung: Über ein sonniges Wochenende mit Temperaturen von mehr als 20 Grad freuen sich die Menschen in Bayern natürlich. Bei aller Euphorie mahnt aber auch die Polizei zur Vorsicht.

Im ganzen Land schien die Sonne am Samstag vom blauen Himmel herab. Am Sonntag gab es dann wie angekündigt im Westen durch Saharastaub zunächst eine leichte Trübung. Auch Richtung Erzgebirge gab es Wolken und es war frischer als im Rest des Landes. Am Montag sorgt Hoch Leo weiterhin für viel Sonnenschein. Erst zum Nachmittag ziehen aus Westen Wolken auf. Die können dann stellenweise zu Schauern und Gewittern führen.

"Danach wird es zwar etwas wechselhafter, aber es bleibt für die Jahreszeit sehr warm. Richtung Wochenende könnte dann schon wieder die 25-Grad-Marke fallen. Der April scheint ein recht warmer Monat werden zu wollen. Gut möglich, dass auf den Märzwinter nun direkt der Aprilsommer folgt" erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net.

“Das herrliche Wochenend-Wetter sollte man auf jeden Fall nutzen“

„Hoch Leo sei dank erwartet uns ein richtig schönes Wochenende mit jeder Menge Sonnenschein und meist nur wenigen Schleier- oder Quellwolken“, teilt Franziska Polak, Meteorologin von wetter.net mit. Sie empfiehlt: „Das herrliche Wochenend-Wetter sollte man auf jeden Fall für einen Ausflug, zum Radeln oder Wandern nutzen, denn in der kommenden Woche wird es gebietsweise wieder wechselhafter.“ Dann wechseln sich Regen und Gewitter mit Trockenphasen ab, in denen das Thermometer in Bayern auf Werte um die 20 Grad steigt. Zwar gehen die Temperaturen gegen Ende der kommenden Woche leicht zurück. Ein Winter-Comeback in Bayern steht laut Meteorologin Polak aber nicht ins Haus. „Mittelfristige Berechnungen zeigen aber, dass die Abkühlung nur vorübergehend ist, denn zum darauffolgenden Wochenende macht sich schon wieder wärmere Luft auf den Weg.“

Hoch „Leo“ bringt Bayern am Wochenende „Sonnenmarathon“

9.50 Uhr: Trotz frischen Temperaturen am Freitagmorgen - in München startete der Tag mit Höchstwerten von 8 Grad - kündigte sich das Früh-Sommer-Wochenende bereits an. Hoch „Leo“ bringt dem Freistaat einen wahren „Sonnenmarathon“: Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net erklärt, erwarten uns ab heute täglich zehn bis 13 Sonnenstunden - und das bis einschließlich Montag. Die Temperaturen klettern in Bayern am Samstag auf bis zu 25 Grad - dank der vielen Sonnenstrahlen können diese sich aber sogarwie 30 Grad anfühlen.

„Nach dem Märzwinter werden wir nun dick entschädigt. Wer irgendwie kann, der sollte die kommenden Tage im Freien genießen“, rät der Wetterexperte. Das klingt nach einem perfekten Zeitpunkt, um die Grill- und Biergartensaison einzuläuten.

Doch bleibt es auch nach dem Sommer-Wochenende so rekordverdächtig warm? Anfang nächster Woche liegen die Höchstwerte in München bei maximal 20 Grad. Im Laufe der Woche wird es dann noch etwas frischer. Trotzdem ist sich der Diplom-Meteorologe sicher: „Den Winter haben wir wohl weitgehend überstanden.“

Wetter in Bayern und München: April auf Frühsommerkurs

13.14 Uhr: Der April ist auf Frühsommerkurs: Am Samstag wird es im Freistaat bis zu 25 Grad warm. Schon am Mittwoch wurde in Bamberg nur knapp ein „Sommertag“ verpasst: Dort wurde 24 Grad im Schatten gemessen.

Kurz vor dem strahlend schönen Wochenende kann es allerdings noch einmal frösteln - allerdings nur am frühen Freitagmorgen. Im Anschluss zeigt sich der Freitag dann in ganz Bayern klar und sonnig.

Zum Wochenende: Gefühlte 30 Grad in Bayern

Ab Samstag ist es dann soweit: Die 25-Grad-Marke könnte geknackt werden! Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net erklärt, sei das „für Anfang April ist das eine rekordverdächtige Angelegenheit.“

Außerhalb des Schattens fühlen sich die Werte sogar noch höher an - laut dem Wetterexperten fühlen sie sich bei Windstille und kräftigem Sonnenschein an wie 30 Grad.

Wetter-News für Bayern: April startet frühlingshaft

14.40 Uhr: Nach einigen eisigen Rückschlägen im März beschert der April dem Freistaat und München schon jetzt frühlingshafte Tage. Laut dem Wetterportal wetter.net bringt der neue Monat auch weiterhin warme Temperaturen nach Bayern.

Sonnenanbeter dürfen sich vor allem auf das Wochenende freuen: Mit viel Sonnenschein und bis zu 20 Grad in München werden Samstag und Sonntag die bisher wärmsten Tage des Jahres.

Wetter in Bayern: Erste „Sommertage“

Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net erklärt, werden die beiden Tage sogar die ersten Sommertage des Jahres. „Die Sommer-Saison 2018 scheint recht früh eröffnet zu werden“, so der Wetterexperte.

Einen Nachteil hat das gute Wetter jedoch: Die Pollensaison läuft nun zur Hochform auf. In den nächsten Tagen werden Pollen in sehr hoher Konzentration unterwegs sein. Besonders die aggressive Birkenpolle macht sich nun auf den Weg, um Allergiker zu ärgern.

nema/dpa