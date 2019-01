Schnee-Chaos: Zahlreiche Bayern von Außenwelt abgeschnitten - Studenten errichten kuriose Skulptur

Nach einer kurzen Schnee-Pause am Dienstag gibt der Deutsche Wetterdienst eine ähnlich drastische Warnung wie schon zum Wochenende für die kommenden Tage heraus. Die Wetter-Lage in Bayern.

11.51 Uhr: Während große Teile des Münchner Umlands im Schnee versinken, ist die Landeshauptstadt relativ glimpflich davongekommen. Nicht zuletzt aufgrund der Helfer, die rund um die Uhr im Einsatz sind und dafür sorgen, dass die Straßen schnee- und eisfrei bleiben.

11.40 Uhr: Eine kuriose Konsequenz aus dem Wetter-Chaos haben Studenten im Allgäu gezogen. Auf dem Campus der Fachhochschule Kempten zauberten sie kurzerhand eine Penis-Skulptur in den Schnee. Diese Tradition gibt es dort offenbar bereits seit mehreren Jahren, wie Bayern3 berichtet.

Schneechaos in Bayern: Zweithöchste Lawinenwarnstufe gilt

11.34 Uhr: Wegen des starken Schneefalls gilt in den bayerischen Alpen jetzt die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Die Behörden warnten am Mittwoch vor einer großen Gefahr von Abgängen. Der massenhafte Neuschnee werde durch den starken Wind verfrachtet und habe keine Bindung zur alten Schneedecke, erklärte die Lawinenwarnzentrale in München. Skifahrer könnten an nicht präparierten Hängen sehr leicht Schneebretter auslösen. Auch in den kommenden Tagen bleibe die Lawinengefahr hoch.

11.23 Uhr: Im Landkreis Erding sind die Schneepflugfahrer am Anschlag. „Wir haben drei Leute, die fahren, und die brauchen für einen Umlauf vier Stunden. Ist doch klar, dass sie nicht überall gleichzeitig sein können“, erklärt Friedhelm Eugel, Geschäftsleiter in Fraunberg. Beschwerden gehen dennoch ein, für manche hat Eugel allerdings kein Verständnis.

11.04 Uhr: Wer Menschen betreut, kann sich keine Winterpause erlauben. Auf die 38 Pflegefachkräfte des ambulanten Pflegediensts der Caritas Miesbach verlassen sich etwa 200 Patienten bis zu drei Mal täglich. Susanne Nortmeier, Leiterin der ambulanten Pflegedienste, ist zuversichtlich, für sie auch diesen Winter dem Schnee trotzen zu können

Am Brauneck schneit es weiter

10.53 Uhr: Rund zehn Zentimeter Neuschnee gab es am Dienstag am Brauneck. Bis Freitag könnte es erheblich mehr werden. Bis zu einem Meter Neuschnee wird erwartet. Wegen der großen Schneelast auf den Bäumen wurden am Dienstag weite Teile der Pisten gesperrt. Auch die Lifte fahren nicht mehr.

+ Das Brauneck ist derzeit komplett eingeschneit. © Steiger-Wiesner

10.41 Uhr: Im Video-Interview erklärt Feuerwehr-Kommandant Andreas Demmel, wie der Lebensmitteltransport in der Jachenau am Mittwochmorgen abgelaufen ist.

Schneechaos in Bayern: Hunderte Menschen von Außenwelt abgeschnitten

10.31 Uhr: Nach starkem Schneefall sitzen bei Berchtesgaden rund 350 Menschen fest und müssen per Lastwagen mit Lebensmitteln versorgt werden. Die einzige Straße zum Ortsteil Buchenhöhe in der Nähe des Obersalzbergs sei bis auf weiteres gesperrt, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Berchtesgadener Land am Mittwoch. Am Vormittag sei damit begonnen worden, die Strecke zu räumen. Mehrere Bäume drohten unter der schweren Schneelast umzustürzen und sollten gefällt werden. Nur Einsatzkräfte konnten die eingeschneiten Bewohner über die Straße erreichen.

10.28 Uhr: Schneebruchgefahr lässt die Behörden reagieren. Wie der BR berichtet, ist die rechte Spur auf der A8 zwischen dem Kreuz München-Süd und Holzkirchen aktuell gesperrt.

10.04 Uhr: Nach dem tragischen Lawinenunglück im Gebiet von Damüls kommen nun, drei Tage später, weitere Details über das 32-Jährige Opfer ans Licht. Der Berufsschullehrer aus Heilbronn hatte sich trotz akuter Lawinengefahr abseits der gesicherten Pisten bewegt.

Wetter in Bayern: Turnhallen im Landkreis Starnberg gesperrt

9.44 Uhr: Am Dienstagabend sperrte die Stadt Starnberg mehrere Sporthallen, nun trifft es andere Gemeinden. Marcus Grätz, Geschäftsleiter der Gemeinde Tutzing, gab am Mittwochmorgen bekannt, dass die Turnhallen der Mittelschule Tutzing, des Gymnasiums Tutzing sowie die Würmseehalle Tutzing ab Mittwochmittag geschlossen werden.

9.41 Uhr: Inzwischen sind die dringend benötigten Lebensmittel in der Jachenau angekommen. „Am Wichtigsten war der Nachschub an Klopapier“, wird vor Ort berichtet.

+ © Patrick Staar

Schneechaos im Freistaat: Schulbus kommt von Straße ab - mehrere Kinder verletzt

9.36 Uhr: Unfall bei schlechten Straßenverhältnissen: Mehrere Kinder wurden verletzt, als ein Schulbus gegen einen Baumstumpf prallte. Sie werden derzeit in einer Turnhalle versorgt.

9.17 Uhr: Nur noch eine kleine Forststraße verbindet die tief eingeschneite Gemeinde Jachenau (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) derzeit mit der Außenwelt: Damit den Bewohnern in den kommenden Tagen nicht das Essen ausgeht, liefert die Feuerwehr am Mittwochvormittag Lebensmittel an

liefert die Feuerwehr am Mittwochvormittag Lebensmittel an; Merkur.de* berichtet.

9.10 Uhr: Der BR meldet derzeit 24 Kilometer Stau zwischen Landsberg und Germering. Für tausende Menschen gibt es derzeit dort kein Vorankommen.

+ So fatal ist die Lage aktuell auf der A96 © Screenshot BR

Wetter in Bayern: So verkehrt die BOB im Schnee-Chaos

9.04 Uhr: In Nordschwaben waren es heute früh mehr als 20 Unfälle. Die A8 in Richtung ist nach 3,5 Stunden die Totalsperre wieder freigegeben. Die B16a bei Ingolstadt wird soeben wieder aufgeräumt. Die Straße muss dafür noch gesperrt bleiben.

8.59 Uhr: Die BOB verkehrt im Moment wie folgt:

Wir fahren im Stundentakt zwischen Holzkirchen und München, jeweils in beide Richtungen

Der Zugverkehr zwischen Holzkirchen über Schaftlach nach Tegernsee ist aktuell eingestellt

Der Zugverkehr auf der Strecke Lenggries - Schaftlach, sowie Bayrischzell - Holzkirchen ist aktuell nicht möglich und es sind Busse im Schienenersatzverkehr eingerichtet

8.30 Uhr: Auf der A9 im Norden staute sich es auf der Autobahn ebenfalls. Mehr als 20 Kilometer mussten die Autos von Pfaffenhofen an der Ilm bis zum Autobahnkreuz München-Nord in Fahrtrichtung München im Stau verweilen.

8.12 Uhr: Seit 5.18 Uhr ist die Autobahn A8 laut der Polizei gesperrt. Der querstehende Transporter sei wegen der vereisten Fahrbahn schwer zu bergen und deswegen wissen die Beamten nicht, wie lange die Sperrung noch dauern wird. Autofahrer müssen mit einem enormen Stau rechnen, auch die Umleitung ist komplett überlastet.

8.04 Uhr: Die BOB (Bayerische Oberlandbahn) stellt erneut den Betrieb ein. Aufgrund des Schneefalls kommt der Räumungsdienst nicht hinterher. So entstehen Weichenstörungen. Es gibt allerdings Ausnahmen: Die Strecke Tegernsee- Holzkirchen und Holzkirchen-München ist noch intakt.

Schnee-Chaos innerhalb Münchens: Linienbusse und eine U-Bahnlinie betroffen

7.44 Uhr: Auch innerhalb Münchens gibt es viele witterungsbedingte Störungen. Auf der Linie U7 gibt es vereinzelte Ausfälle und vor allem die Linienbusse (53, 54, 56, 59, 62, 63, 130, 132, 134, 135, 143, 151, 159, 160, 166, 168, 196) gibt es witterungsbedingte Fahrplanabweichungen. Es sei mit Verspätungen, vorzeitige Wendungen und vereinzelte Ausfälle zu rechnen, wie die MVG berichtet.

7.28 Uhr: Sperrung der B16a bei Ingolstadt. Auf Höhe Stockermühle/Mailing ist nach einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten LKW und einem PKW kein Weiterkommen. Die Polizei Oberbayern Nord berichtet, dass eine Umleitung durch die Feuerwehr eingeleitet sei.

Schnee-Chaos am frühen Morgen: A8 in Richtung München gesperrt

6.59 Uhr: Autofahrer auf der A8 in Richtung München sollten aufpassen. Zwischen Friedberg und Dasing ist die Autobahn komplett gesperrt. Ein Transporter, der zwei PKW und einen Anhänger geladen hat, steht laut Polizei quer über alle drei Fahrbahnen. Auch die Umleitung soll komplett überlastet sein.

6.40 Uhr: Wegen des starken Schneefalls sind Bäume auf die Straße gebrochen und den Verkehr gesperrt. Vor allem Menschen in Niederbayern sollen nach Möglichkeit auf Autofahrten nach Deggendorf verzichten. Die Zufahrten aus den Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau sind nicht möglich. Bis Mittwochmittag sollen diese Probleme noch andauern, teilen Polizei und Landratsamt mit.

Wetter in Bayern - Update vom 9. Januar, 6.06 Uhr: In Oberfranken hat starker Schneefall am Mittwochmorgen zu mehreren Unfällen geführt. Bei Hof und im Bereich des Fichtelgebirges sind der Polizei zufolge einige Autos und LKWs von der Straße abgekommen.

Schnee-Unwetter und Sturm in Bayern: Aktuelle Warnungen vom Deutschen Wetterdienst

Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst für die bayerische Alpenregion vor starkem Schneefall. Die Warnung gilt seit Dienstagnachmittag bis Freitagmorgen (6 Uhr), Erwartet werden Schneemengen von 50 cm, in Staulagen auch bis zu 90 cm. Im Alpenvorland und Münchner Umland wird ebenfalls vor Schneefall gewarnt, jedoch werden hier nur 20-40 cm Neuschnee erwartet.

Es soll auch stürmisch werden! Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h sind möglich. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 85 km/h gerechnet werden. Noch krasser in den Bergen oberhalb von 1500 Metern: Dort sind schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 90 km/h oder gar orkanartige Böen bis 110 km/h drin. An den Alpen besteht auch die Gefahr von starken Schneeverwehungen.

Wetter in Bayern - Meldungen aus dem Münchner Umland und der Alpenregion vom 8. Januar

22.30 Uhr: In den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Traunstein und Miesbach sowie in der Stadt Memmingen findet bis einschließlich Freitag kein Unterricht an staatlichen Schulen mehr statt. Laut dem Kultusministerium sind aber noch mehr Schulen am Mittwoch vom Ausfall betroffen. Das gilt für Schulen in den Landkreisen Berchtesgadener Land, Ostallgäu, Oberallgäu, in der Stadt Lindau sowie im Landkreis Deggendorf, einschließlich dem Deggendorfer Stadtgebiet.

19.50 Uhr: Die Schienen im Oberland wurden kräftig eingeschneit. Erst heute räumte die DB Netz den letzten Abschnitt frei.

19.45 Uhr: Wegen der Schneelast auf den Dächern hat die Stadt Starnberg am frühen Dienstagabend mehrere Sporthallen gesperrt.

19.40 Uhr: Die Hauptzufahrtsstraße in die Jachenau (Tölzer Land) ist weiterhin gesperrt. Nun laufen Vorbereitungen für den Fall, dass das Sonnental wegen der vorhergesagten weiteren schweren Schneefälle noch mehrere Tage von der Außenwelt abgeschnitten ist. Die Feuerwehr lieferte sich Lebensmittel, man bereitet sich auf eine tagelange Isolation vor.

18.55 Uhr: Alle, die in diesen Tagen auf einem glatten Parkplatz auf die Nase fliegen, dürfte dieses Urteil aus Augsburg interessieren. Für Grundstücksbesitzer ist das Urteil eine gute Nachricht.

18.50 Uhr: Wie die Bayerische Oberland am Abend bekanntgab, ist der Streckenast zwischen Holzkirchen und Schlier wieder freigegeben. Auf Grund der am Abend erneut zu erwartenden Schneefälle, verkehren jedoch nur Züge des Stundentaktes. Die Zwischenzüge entfallen sowohl am Dienstagabend, als auch am Mittwochmorgen. Züge aus München enden in Holzkirchen und wenden zurück nach München Züge aus dem Oberland enden in Holzkirchen und wenden zurück ins Oberland. Fahrgäste müssen also in Holzkirchen umsteigen. Somit soll verhindert werden, dass sich eventuelle erneute Unterbrechungen eines Streckenastes auf das gesamte Netz und besonders auf die zur Verfügung stehende Kapazität ab München auswirken.

16.24 Uhr: An den Alpen erwarten die Meteorologen bis in die Nacht zum Freitag hinein unwetterartige Schneefälle mit Mengen zwischen 30 und 70 Zentimetern. In den Staulagen - vor allem im Allgäu - werden bis zu 90 Zentimeter erwartet. Dazu kommt Wind mit starken bis stürmischen Böen, wodurch starke Schneeverwehungen entstehen können.

Träfen die Vorhersagen ein, könnten große, talgefährdende Lawinen auch von alleine abgehen, warnte Hans Konetschny von der Bayerischen Lawinenwarnzentrale. Die zuletzt leicht gesunkene Lawinenwarnstufe könnte dann erneut auf die zweithöchste Stufe „Vier“ steigen.

15.51 Uhr: Im Landkreis Miesbach bleibt der Katastrophenalarm bis auf weiteres bestehen. „Die Lage ist nach wie vor angespannt“, sagte am Dienstag eine Sprecherin des Landratsamts Miesbach.

Meteorologen hätten für die Region starken Sturm und erneuten Schneefall prognostiziert. „Das versetzt uns in Alarmbereitschaft.“ Die Behörde in Miesbach rechne damit, dass weitere Bäume umstürzen werden. „Es sind nach wie vor zahlreiche Straßen gesperrt, und wir gehen davon aus, dass weitere dazu kommen werden.“

Video: Schneemassen fordern Tote im Alpenraum

15.38 Uhr: Das bayerische Forstministerium warnt vor hoher Schneebruchgefahr in den Wäldern des Freistaats. „Viele Bäume können im Moment unter der hohen Schneelast jederzeit umkippen oder zusammenbrechen“, betonte Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) am Dienstag in München.

Weitere Schneefälle, Regen und Sturmböen für die kommenden Tage erwartet

Vor allem im Süden und Südosten solle man sich nach den heftigen Schneefällen der vergangenen Tage möglichst nicht im Wald aufhalten und unter Bäumen generell höchste Vorsicht walten lassen. Für die kommenden Tage werden weitere Schneefälle und Regen sowie zusätzlich Wind und Sturmböen erwartet. Damit steige das Risiko noch einmal gravierend, dass selbst gesunde Bäume die Last nicht mehr tragen könnten. Mit einer Entspannung sei erst zu rechnen, wenn der Schnee von den Ästen abgetaut sei, hieß es.

Wetter und Schneechaos in Bayern - die Lage am Dienstagnachmittag

Die Sonne bricht am Dienstagnachmittag über München durch. Ist das Schlimmste also überstanden? War doch nur alles halb so wild? Die aktuellen Nachrichten aus dem Katastrophen-Landkreis Miesbach und aus der Region Bad Tölz zeichnen ein anderes Bild.

Sehr viel und sehr nasser Schnee hängt dort allerorts an vom Sommer vertrockneten Bäumen. Mehrere Straßen und Schienen müssen immer wieder gesperrt werden. Die Feuerwehren und das Technische Hilfswerk (THW) sind auch am Dienstag im Dauereinsatz - nicht nur im Katastrophen-Landkreis Miesbach. Die Jachenau in der Region Bad Tölz ist von der Außenwelt abgeschnitten. Ein Mann wurde am Blomberg vom Baum erschlagen. Die Skigebiete mussten wegen zu viel Schnee schließen.

Die Wendelsteinbahn veröffentlicht auf ihrer Facebook-Seite ein Bild vom normalen Ausgang an der Bergstation, wo im Regelfall die Fahrgäste auf die Sonnenterrasse treten, nur daran ist aktuell nicht zu denken.

Zwar hat es bis an den Alpenrand am Dienstagvormittag etwas geregnet. Das könnte die Lage allerdings tendenziell eher verschlimmern, da der Schnee sich dadurch noch mehr mit Wasser vollsaugt und noch schwerer wird.

Wetter in Bayern: Neue Unwetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst

Dazu kommt eine ähnliche düstere, amtliche Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wie schon am Freitag, als das Chaos begann.

Demnach gibt der DWD eine neue Unwetterwarnung für die Nacht auf Mittwoch und die kommenden Tage heraus. Es soll wieder fast genauso viel Schnee wie am Wochenende fallen. Dazu rechnet der DWD mit Sturmböen von bis zu 75 km/h - wohlgemerkt im Flachland, nicht nur auf vereinzelten Berggipfeln.

Neuer, schwerer Schnee, verbunden mit Sturm könne die Lage in ganz Südbayern also auf einen neuen Höhepunkt treiben.

Indessen reiben sich die Menschen im nördlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen aber auch in der Region Weilheim verwundert die Augen, wenn sie die Berichte zum Schnee-Chaos in Bayern lesen: Hier hat es zwar auch geschneit - von Katastrophenalarm aber keine Spur. Im benachbarten Penzberg dagegen wurde nun das Wellenbad geschlossen - wegen der Schneelast. Auf der anderen Seite, in der Region Wolfratshausen, muss ein Schuldach freigeschaufelt werden.

Wo sich in Bayern die Lage in der Nacht auf Dienstag entspannt und wo das Schnee-Chaos vielleicht erst noch seinen Höhepunkt erreicht, erfahren Sie hier live in diesem Artikel.

kmm

