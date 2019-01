Nach einer kurzen Schnee-Pause am Dienstag gibt der Deutsche Wetterdienst eine ähnlich drastische Warnung wie schon zum Wochenende für die Nacht heraus. Die Wetter-Lage in Bayern.

+++ Aktualisieren +++

Wetter in Bayern - die Meldungen vom 8. Januar

16.24 Uhr: An den Alpen erwarten die Meteorologen bis in die Nacht zum Freitag hinein unwetterartige Schneefälle mit Mengen zwischen 30 und 70 Zentimetern. In den Staulagen - vor allem im Allgäu - werden bis zu 90 Zentimeter erwartet. Dazu kommt Wind mit starken bis stürmischen Böen, wodurch starke Schneeverwehungen entstehen können.

Träfen die Vorhersagen ein, könnten große, talgefährdende Lawinen auch von alleine abgehen, warnte Hans Konetschny von der Bayerischen Lawinenwarnzentrale. Die zuletzt leicht gesunkene Lawinenwarnstufe könnte dann erneut auf die zweithöchste Stufe „Vier“ steigen.

15.51 Uhr: Im Landkreis Miesbach bleibt der Katastrophenalarm bis auf weiteres bestehen. „Die Lage ist nach wie vor angespannt“, sagte am Dienstag eine Sprecherin des Landratsamts Miesbach.

Meteorologen hätten für die Region starken Sturm und erneuten Schneefall prognostiziert. „Das versetzt uns in Alarmbereitschaft.“ Die Behörde in Miesbach rechne damit, dass weitere Bäume umstürzen werden. „Es sind nach wie vor zahlreiche Straßen gesperrt, und wir gehen davon aus, dass weitere dazu kommen werden.“

15.38 Uhr: Das bayerische Forstministerium warnt vor hoher Schneebruchgefahr in den Wäldern des Freistaats. „Viele Bäume können im Moment unter der hohen Schneelast jederzeit umkippen oder zusammenbrechen“, betonte Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) am Dienstag in München.

Weitere Schneefälle, Regen und Sturmböen für die kommenden Tage erwartet

Vor allem im Süden und Südosten solle man sich nach den heftigen Schneefällen der vergangenen Tage möglichst nicht im Wald aufhalten und unter Bäumen generell höchste Vorsicht walten lassen. Für die kommenden Tage werden weitere Schneefälle und Regen sowie zusätzlich Wind und Sturmböen erwartet. Damit steige das Risiko noch einmal gravierend, dass selbst gesunde Bäume die Last nicht mehr tragen könnten. Mit einer Entspannung sei erst zu rechnen, wenn der Schnee von den Ästen abgetaut sei, hieß es.

Wetter und Schneechaos in Bayern - die Lage am Dienstagnachmittag

Die Sonne bricht am Dienstagnachmittag über München durch. Ist das Schlimmste also überstanden? War doch nur alles halb so wild? Die aktuellen Nachrichten aus dem Katastrophen-Landkreis Miesbach und aus der Region Bad Tölz zeichnen ein anderes Bild.

Sehr viel und sehr nasser Schnee hängt dort allerorts an vom Sommer vertrockneten Bäumen. Mehrere Straßen und Schienen müssen immer wieder gesperrt werden. Die Feuerwehren und das Technische Hilfswerk (THW) sind auch am Dienstag im Dauereinsatz - nicht nur im Katastrophen-Landkreis Miesbach. Die Jachenau in der Region Bad Tölz ist von der Außenwelt abgeschnitten. Ein Mann wurde am Blomberg vom Baum erschlagen. Die Skigebiete mussten wegen zu viel Schnee schließen.

Die Wendelsteinbahn veröffentlicht auf ihrer Facebook-Seite ein Bild vom normalen Ausgang an der Bergstation, wo im Regelfall die Fahrgäste auf die Sonnenterrasse treten, nur daran ist aktuell nicht zu denken.

Zwar hat es bis an den Alpenrand am Dienstagvormittag etwas geregnet. Das könnte die Lage allerdings tendenziell eher verschlimmern, da der Schnee sich dadurch noch mehr mit Wasser vollsaugt und noch schwerer wird.

Wetter in Bayern: Neue Unwetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst

Dazu kommt eine ähnliche düstere, amtliche Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wie schon am Freitag, als das Chaos begann.

Demnach gibt der DWD eine neue Unwetterwarnung für die Nacht auf Mittwoch und die kommenden Tage heraus. Es soll wieder fast genauso viel Schnee wie am Wochenende fallen. Dazu rechnet der DWD mit Sturmböen von bis zu 75 km/h - wohlgemerkt im Flachland, nicht nur auf vereinzelten Berggipfeln.

Neuer, schwerer Schnee, verbunden mit Sturm könne die Lage in ganz Südbayern also auf einen neuen Höhepunkt treiben.

Indessen reiben sich die Menschen im nördlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen aber auch in der Region Weilheim verwundert die Augen, wenn sie die Berichte zum Schnee-Chaos in Bayern lesen: Hier hat es zwar auch geschneit - von Katastrophenalarm aber keine Spur. Im benachbarten Penzberg dagegen wurde nun das Wellenbad geschlossen - wegen der Schneelast (Merkur.de*). Auf der anderen Seite, in der Region Wolfratshausen, muss ein Schuldach freigeschaufelt werden (Merkur.de*).

Wo sich in Bayern die Lage in der Nacht auf Dienstag entspannt und wo das Schnee-Chaos vielleicht erst noch seinen Höhepunkt erreicht, erfahren Sie hier live in diesem Artikel.

kmm

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.