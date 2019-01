Schnee-Chaos: Zahlreiche Bayern von Außenwelt abgeschnitten - viele Schulen bleiben geschlossen

Das Schneechaos hält den Freistaat in Atem. Viele Menschen sind von der Außenwelt abgeschnitten. In weiten Teilen Bayerns bleiben die Schulen aus Sicherheitsgründen geschlossen.

07.52 Uhr: Fahrgäste der Regionalbahnen südlich von München müssen sich auch am Donnerstag auf erhebliche Behinderungen einstellen. Wegen der starken Schneefälle seien zahlreiche Strecken im Alpenvorland, in den Landkreisen Traunstein sowie immer noch in Garmisch-Partenkirchen komplett gesperrt. Im Landkreis Miesbach hat die Bayrische Oberlandbahn (BOB) nach Tegernsee, Schliersee und Bayrischzell ihren Betrieb eingestellt. Das teilte ein Sprecher der Bahn am Morgen mit.

Bei Hauptstrecken der Bahn, wie etwa von München in Richtung Österreich oder nach Augsburg, gebe es keine Probleme. Laut eines Sprechers könne es hier allenfalls vereinzelt zu Weichenstörungen kommen.

07.47 Uhr: Die extreme Wetterlage hat auch in der Nacht zum Donnerstag wieder zu zahlreichen Unfällen geführt. Eine Sprecherin der der Polizei Oberbayern schätzte die Menge der Unfälle laut dpa auf bis zu 100 ein.

Am schlimmsten traf es einen 47-Jährigen in Berngau in der Oberpfalz. Er geriet auf der glatten Straße ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden Lastwagen.

Die Polizei warnt darum weiterhin bayernweit vor den gefährlichen Straßenverhältnissen und bittet die Fahrer um besondere Vorsicht.

07.12 Uhr: Während es immer weiter schneit ist das 830 Einwohner-Dorf Jachenau im Kreis Bad Tölz Wolfratshausen auch weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten. Ein Reporter wagte sich nun in das Chaos. Während einige Touristen die Situation „spannend“ finden, empfindet der Bürgermeister die Lage als „gefährliche Situation“.

06.40 Uhr: Für viele Kinder vor allem in Oberbayern bedeutet die weiße Pracht schulfrei. Viele Schulen lassen aus Sicherheitsgründen den Unterricht ausfallen. So meldet der Landkreis Berchtesgadener Land am Donnerstagmorgen, sämtliche Schulen geschlossen zu halten. Im Landkreis und in der Stadt Rosenheim sind beinahe alle Schulen betroffen, Eltern von Schülern an den Grund- und Mittelschulen bleibt es freigestellt, ihre Kinder zum Unterricht zu schicken. Auch einzelne Schulen in den Landkreisen Ebersberg und Prien sind betroffen.

Die Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen entschlossen sich bereits zu Beginn der Woche, den Unterricht an allen Schulen die gesamte Woche ausfallen zu lassen. Im Oberallgäu betonten die Behörden, dass der Schulbetrieb dort regulär stattfinde.

Die Lehrer müssen sich laut Kultusministerium dennoch in der Schule aufhalten. Für sie gelte in der Regel eine Dienstpflicht. Außerdem seien sie für die Betreuung von Schülern zuständig, die trotz schwieriger Bedingungen in die Schulen kommen.

Wetter in Bayern - Meldungen aus dem Münchner Umland und der Alpenregion vom 9. Januar

22.38 Uhr: Ein Mann hat beim Skifahren im Skigebiet Laterns-Gapfohl ein wichtiges Schild übersehen. Daraufhin musste er eine ganze Nacht lang alleine auf einem Berg verbringen und gegen die Kälte kämpfen.

21.26 Uhr: In St. Anton am Arlberg hat sich ein Lawinenunglück außerhalb der gesicherten Pisten im freien Skiraum ereignet. Bei dem Vorfall wurde ein 16-jähriger Junge von den Schneemassen mitgerissen und verschüttet. Die Identität steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest. Der 16-Jährige konnte von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden. Er war Teil einer vierköpfigen ausländischen Touristenfamilie. Die drei anderen Familienmitglieder (Vater, Mutter und Bruder) wurden nicht verschüttet und blieben unverletzt. Derzeit sind die Ermittlungen zum Unglücksfall noch im Gange.

18.45 Uhr: Die anhaltenden Schneefälle führen mittlerweile auch im Landkreis München zu Räumaktionen von Dächern. So musste am Nachmittag das Dach des evangelischen Kindergartens „Regenbogen“ durch die Feuerwehr von der Schneelast befreit werden. Betroffen waren Flachdachbereiche, die mehrere Trakte mit Satteldächern miteinander verbinden. Hier hatten sich durch Verwehungen hohe Schneemassen angesammelt, die zu einer Gefahr für die Statik der Gebäude hätten werden können.

+ Die Feuerwehr befreit Däche von Schneemassen. © Thomas Gaulke - FIRE Foto / Thomas Gaulke Betroffen war auch die Turnhalle des Gymnasiums gegenüber des Schlosses. Weil sich hohe Schneeverwehungen im Dachbereich angesammelt hatten, räumte die Feuerwehr Tegernsee am Nachmittag die gefährdenden Bereiche. Die Arbeiten dauerten mehrere Stunden an.

+ Die Turnhalle gegenüber des Gymnasiums Tegernsee war ebenfalls betroffen. © Thomas Gaulke - FIRE Foto / Thomas Gaulke

17.46 Uhr: Die heftigen Schneefälle in den Alpen haben zur Absage des Alpin-Weltcups der Frauen am Wochenende in St. Anton geführt.

17.24 Uhr: Die Lawinenwarnzentrale im Bayerischen Landesamt für Umwelt hat die aktuelle Lawinengefahr bewertet. Im bayerischen Alpenraum herrscht große Lawinengefahr. Die Hauptgefahr gehte laut Warnzentrale weiterhin von Lockerschnee- und Schneebrettlawinen aus, die sich durch die große Auflast vom Neuschnee auf die mächtige Altschneedecke von selbst lösen können. Lockerer Schnee wird in der Sturzbahn mitgerissen und Lawinen können sehr groß werden.

In tieferen Lagen kann die zum Boden hin feuchte Schneedecke aus lückigen Bergwäldern oder an glatten, steilen Wiesenhängen am Boden abrutschen. Exponierte Verkehrswege können betroffen sein. Der Schneefall lässt tendenziell nach und die Lawinensituation wird sich die nächsten Tage etwas entspannen. Skitouren und Variantenabfahrten abseits gesicherter Skipisten erfordern besondere Vorsicht und gutes lawinenkundliches Beurteilungsvermögen.

17.04 Uhr: Ein Wintergewitter hat am frühen Mittwochmorgen den Verkehr im Landkreis Fürstenfeldbruck größtenteils lahmgelegt. Innerhalb kurzer Zeit fielen rund zehn Zentimeter Schnee. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt presste der einsetzende Berufsverkehr die weiße Pracht zu spiegelglatten Eisflächen. Die Räumdienste hatten zunächst keine Chance.

BOB fährt wohl auch am Donnerstagmorgen nicht

16.35 Uhr: Auch am Donnerstagvormittag müssen sich Fahrgäste der BOB auf erhebliche Einschränkungen einstellen, wie das Unternehmen bereits jetzt warnt. Es ist damit zu rechnen, dass verstärkt Busse im Schienenersatzverkehr eingesetzt werden.

Die DB ist nicht so pessimistisch wie die BOB selbst. Sie teilt mit: "Aktuell räumt die DB mit schwerem Gerät, darunter Baggern und Radladern, die Bahnhöfe in Miesbach, Schaftlach und Schliersee und transportiert die Schneemassen ab. Ziel ist, heute die Infrastruktur soweit vom Schnee zu befreien, dass in den heutigen Nachtstunden Räumfahrten durchgeführt werden, um ab morgen einen Zugbetrieb zu ermöglichen."

16.29 Uhr: Die B2 zwischen Traubing und Pähl ist noch immer gesperrt. Eigentlich wollte das Straßenbauamt das Teilstück bereits um 16 Uhr wieder öffnen. Die Arbeiten sind offenbar aufwendiger als gedacht, wie merkur.de* berichtet.

15.56 Uhr: Seit Anfang der Woche ist der Ansturm auf Schneeschaufel und Co. regelrecht explodiert. „Wir waren am Montagabend komplett ausverkauft“, heißt es aus dem Obi-Markt in Schongau. Noch heute soll eine neue Lieferung an Schneeschaufeln Nachschub liefern.

Gleiches Bild auch im Schongauer V-Markt. Man bekomme jeden Tag Ware, doch die reiche nicht aus, um die Nachfrage zu stillen, teilt die Marktleitung auf Nachfrage mit. Wer einen bestimmten Typ Schneeschaufel kaufen will, muss zudem Glück haben. Denn weil die Lieferanten nicht hinterherkommen, klaffen trotz Nachlieferungen viele Lücken im Sortiment, wie merkur.de* berichtet.

+ Aktueller Eindruck aus Böbing (Landkreis Schongau). © Andreas Baar

15.42 Uhr: Im Landkreis Miesbach werden aus Sicherheitsgründen jetzt die ersten Sporthallen gesperrt, wie merkur.de* berichtet. Betroffene Gruppen wurden in einer Rundmail informiert.

Schneechaos in Bayern: Dienstpflicht für Lehrkräfte

15.40 Uhr: Trotz der verbreiteten Unterrichtsausfälle im Freistaat müssen Lehrer sich im Schulgebäude aufhalten, wie ein Sprecher des Bayerischen Kultusministeriums erklärte. Für sie gelte in der Regel eine Dienstpflicht. Außerdem seien die Lehrkräfte für die Betreuung von Schülern zuständig, die trotz der schwierigen Bedingungen in die Schulen kommen. Für die Entscheidung, ob der Unterricht stattfindet oder nicht, sind dem Sprecher zufolge Koordinierungsgruppen auf Ebene der Landkreise zuständig. Darin sind unter anderem Schulleiter und der Leiter des jeweiligen Schulamts vertreten. Das Ministerium werde nur über die Entscheidung informiert.

15.37 Uhr: Dürfen Arbeitnehmer bei Schneechaos zu Hause bleiben? Angesichts der chaotischen Verhältnisse im Freistaat eine gute Frage. Hier gibt´s die Antwort.

14.39 Uhr: Jetzt erwischt es auch die Schäftlarner. Aufgrund der Witterungsbedingungen bleibt die Grundschule am Donnerstag und Freitag geschlossen. Zumindest am Donnerstag entfällt der Unterricht auch im Landkreis Starnberg.

Lawinenabgang im Berchtesgadener Land: Suchhunde geben Entwarnung

13.57 Uhr: Wie der BR berichtet, haben die herbeigerufenen Suchhunde nach dem Lawinenabgang in Marktschellenberg nicht angeschlagen. Nun soll damit begonnen werden, die Schneemassen kontinuierlich abzutragen. Über den Lawinenabgang berichtet auch chiemgau24.de*.

Kleinerer #Lawinenabgang in #Marktschellenberg: alte Berchtesgadener Straße auf einer Breite von 15 Metern und vier Meter Höhe verschüttet. Lawinenhunde schlagen glücklicherweise nicht an! @BR_Oberbayern @BR24 — CHaberlander (@CHaberlander) January 9, 2019

13.53 Uhr: Hausbesitzer sollen ihre Dächer von Altschnee befreien - dazu hat die Regierung von Oberbayern aufgerufen. „Aufgrund der starken Schneefälle der vergangenen Tage liegen auf den Dächern bereits jetzt hohe Schneelasten, die Schäden bis hin zu Dacheinstürzen verursachen können“, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Die Gefahr steige, wenn es bei etwas höheren Temperaturen zu Tauwetter und Regen komme. Bei der Räumung eines Dachs sollten die Menschen nur gesichert arbeiten und gegebenenfalls ein Unternehmen beauftragen.

13.44 Uhr: Im Landkreis Fürstenfeldbruck hat der Wintereinbruch am frühen Mittwochmorgen für Behinderungen gesorgt. Witterungsbedingt kam es zu mehreren Verkehrsunfällen.

BOB stellt Verkehr ein - schwere Vorwürfe: „Wetterprognosen falsch eingeschätzt“

13.39 Uhr: Aufgrund der Witterungsverhältnisse hat die BOB den Verkehr erneut komplett eingestellt. Nur die Verbindung München-Holzkirchen wird aktuell bedient. Die Strecken des Oberlandes werden per Schienenersatzverkehr versorgt.

BOB-Chef Fabian Amini teilt ergänzend mit: "Inzwischen ist klar: Die Schneefallmengen sind erheblich und haben eine andere Dimension als von Samstag auf Sonntag. Aber die DB Netz ist erst heute im Laufe des Tages - teilweise sogar erst morgen früh - mit den notwendigen Räumausrüstungen – und -fahrzeugen, Einsatzkräften und Mitarbeitern für Vegetationsarbeiten vor Ort im Einsatz."

So sei zum Beispiel erst soeben ein Zweiwegebagger mit Wagen zum Abtransport des Schnees von den Bahnsteigen und von den Gleisen eingetroffen. Der Vorwurf des BOB-Chefs an die DB Netz, die ja für den Unterhalt der Gleise verantwortlich ist: "Hier wurden die Wetterprognosen falsch eingeschätzt, nicht ausreichend und rechtzeitig Vorsorge getroffen."

Lesen Sie bei merkur.de*: Hintergründe zum Streit zwischen BOB und DB Netz

Katastrophenfall im Landkreis Miesbach: Feuerwehren rücken aus

13.35 Uhr: Im Landkreis Miesbach gilt nach wie vor der Katastrophenfall. Da die Schneelast auf den Dächern weiter steigt, rücken nun die Feuerwehren aus, um Gebäude zu sichern.

13.26 Uhr: Zahlreiche Bäume im Freistaat verlieren den sicheren Stand. Auf der Staatsstraße 20184 Erding–Dorfen hat das am Dienstagabend zu einem Unfall geführt, der wie durch ein Wunder glimpflich ausging. Die Strecke wurde daraufhin komplett gesperrt.

+ Schweres Gerät im Einsatz: Ein Harvester schnitt am Dienstag entlang der Staatsstraße 2084 Erding–Dorfen im Bereich Neumauggen Bäume um, die auf die Fahrbahn zu fallen drohten. Am Dienstagabend hätte ein Stamm um ein Haar ein Auto getroffen. © Hans Moritz

13.18 Uhr: Bei einem weiteren Schulbus-Unfall im Freistaat sind mehrere Kinder verletzt worden. Nun gibt es einen bösen Verdacht gegen den Fahrzeuglenker.

Schneechaos soll weitergehen: Wetterdienst veröffentlicht Prognose

12.52 Uhr: Nach Tief „Benjamin“ ist noch lange nicht Schluss mit dem Winterwetter in Bayern: Bis mindestens Mitte nächster Woche sei vor allem im Alpenraum mit Schnee zu rechnen, sagte am Mittwoch der Leiter der Regionalen Wetterberatung München des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Guido Wolz. Eine aktuelle Unwetterwarnung des DWD gilt bis Freitag. Am Samstag könnte sich die Lage dann vorübergehend etwas entspannen. „Die Schneefälle werden nicht so massiv sein, der Tiefläufer ist dann so gut wie durch“, sagte Wolz.

Anschließend folgt das nächste Tief mit kräftigen Niederschlägen, die am Sonntag wegen höherer Temperaturen unterhalb von 1000 Metern wohl als Regen fallen. Zum Wochenstart wird es voraussichtlich bis in tiefere Lagen wieder schneien. Bis Mittwoch nächster Woche seien im Allgäu, im Werdenfelser Land um am östlichen Alpenrand Neuschneemengen von vereinzelt bis zu 130 Zentimetern möglich. „Das ist schon immens viel“, sagte Wolz.

12.35 Uhr: Aufgrund der derzeitigen Witterungsverhältnisse im Landkreis Garmisch-Partenkirchen fällt zunächst am morgigen Donnerstag, 10. Januar 2019, der Unterricht an allen Schulen im Landkreis aus. Eine Betreuung für Schülerinnen und Schüler ist allerdings eingerichtet, wie merkur.de* berichtet.

12.25 Uhr: Im Landkreis Fürstenfeldbruck wurde die Realschulturnhalle Maisach wegen der Schneelast für Vereine gesperrt. Schüler dürfen die Halle allerdings schon benutzen. In Penzberg bleibt derweil das Wellenbad geschlossen. Das Dach sei durch die Schneemassen beinahe komplett ausgelastet, sagen die Verantwortlichen.

Lawinenabgang in Marktschellenberg: Zahlreiche Rettungskräfte vor Ort

12.09 Uhr: Im Berchtesgadener Land ist es offenbar zu einem Lawinenabgang gekommen. Ob Menschen und Fahrzeuge unter den Schneemassen begraben sind, ist derzeit noch unklar.

Video: Noch mehr Schnee für Bayern

11.51 Uhr: Während große Teile des Münchner Umlands im Schnee versinken, ist die Landeshauptstadt relativ glimpflich davongekommen. Nicht zuletzt aufgrund der Helfer, die rund um die Uhr im Einsatz sind und dafür sorgen, dass die Straßen schnee- und eisfrei bleiben.

11.40 Uhr: Eine kuriose Konsequenz aus dem Wetter-Chaos haben Studenten im Allgäu gezogen. Auf dem Campus der Fachhochschule Kempten zauberten sie kurzerhand eine Penis-Skulptur in den Schnee. Diese Tradition gibt es dort offenbar bereits seit mehreren Jahren, wie Bayern3 berichtet.

Schneechaos in Bayern: Zweithöchste Lawinenwarnstufe gilt

11.34 Uhr: Wegen des starken Schneefalls gilt in den bayerischen Alpen jetzt die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Die Behörden warnten am Mittwoch vor einer großen Gefahr von Abgängen. Der massenhafte Neuschnee werde durch den starken Wind verfrachtet und habe keine Bindung zur alten Schneedecke, erklärte die Lawinenwarnzentrale in München. Skifahrer könnten an nicht präparierten Hängen sehr leicht Schneebretter auslösen. Auch in den kommenden Tagen bleibe die Lawinengefahr hoch.

11.23 Uhr: Im Landkreis Erding sind die Schneepflugfahrer am Anschlag. „Wir haben drei Leute, die fahren, und die brauchen für einen Umlauf vier Stunden. Ist doch klar, dass sie nicht überall gleichzeitig sein können“, erklärt Friedhelm Eugel, Geschäftsleiter in Fraunberg. Beschwerden gehen dennoch ein, für manche hat Eugel allerdings kein Verständnis. Massiven Ärger diesbezüglich gibt es auch im Landkreis Fürstenfeldbruck.

11.04 Uhr: Wer Menschen betreut, kann sich keine Winterpause erlauben. Auf die 38 Pflegefachkräfte des ambulanten Pflegediensts der Caritas Miesbach verlassen sich etwa 200 Patienten bis zu drei Mal täglich. Susanne Nortmeier, Leiterin der ambulanten Pflegedienste, ist zuversichtlich, für sie auch diesen Winter dem Schnee trotzen zu können, wie merkur.de* berichtet.

Am Brauneck schneit es weiter

10.53 Uhr: Rund zehn Zentimeter Neuschnee gab es am Dienstag am Brauneck. Bis Freitag könnte es erheblich mehr werden. Bis zu einem Meter Neuschnee wird erwartet. Wegen der großen Schneelast auf den Bäumen wurden am Dienstag weite Teile der Pisten gesperrt. Auch die Lifte fahren nicht mehr. Hier gibt´s alle Bilder.

+ Das Brauneck ist derzeit komplett eingeschneit. © Steiger-Wiesner

10.41 Uhr: Im Video-Interview erklärt Feuerwehr-Kommandant Andreas Demmel, wie der Lebensmitteltransport in der Jachenau am Mittwochmorgen abgelaufen ist.

Schneechaos in Bayern: Hunderte Menschen von Außenwelt abgeschnitten

10.31 Uhr: Nach starkem Schneefall sitzen bei Berchtesgaden rund 350 Menschen fest und müssen per Lastwagen mit Lebensmitteln versorgt werden. Die einzige Straße zum Ortsteil Buchenhöhe in der Nähe des Obersalzbergs sei bis auf weiteres gesperrt, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Berchtesgadener Land am Mittwoch. Am Vormittag sei damit begonnen worden, die Strecke zu räumen. Mehrere Bäume drohten unter der schweren Schneelast umzustürzen und sollten gefällt werden. Nur Einsatzkräfte konnten die eingeschneiten Bewohner über die Straße erreichen.

10.28 Uhr: Schneebruchgefahr lässt die Behörden reagieren. Wie der BR berichtet, ist die rechte Spur auf der A8 zwischen dem Kreuz München-Süd und Holzkirchen aktuell gesperrt.

10.04 Uhr: Nach dem tragischen Lawinenunglück im Gebiet von Damüls kommen nun, drei Tage später, weitere Details über das 32-Jährige Opfer ans Licht. Der Berufsschullehrer aus Heilbronn hatte sich trotz akuter Lawinengefahr abseits der gesicherten Pisten bewegt.

Wetter in Bayern: Turnhallen im Landkreis Starnberg gesperrt

9.44 Uhr: Am Dienstagabend sperrte die Stadt Starnberg mehrere Sporthallen, nun trifft es andere Gemeinden. Marcus Grätz, Geschäftsleiter der Gemeinde Tutzing, gab am Mittwochmorgen bekannt, dass die Turnhallen der Mittelschule Tutzing, des Gymnasiums Tutzing sowie die Würmseehalle Tutzing ab Mittwochmittag geschlossen werden. Merkur.de* berichtet.

9.41 Uhr: Inzwischen sind die dringend benötigten Lebensmittel in der Jachenau angekommen. „Am Wichtigsten war der Nachschub an Klopapier“, wird vor Ort berichtet.

+ © Patrick Staar

Schneechaos im Freistaat: Schulbus kommt von Straße ab - mehrere Kinder verletzt

9.36 Uhr: Unfall bei schlechten Straßenverhältnissen: Mehrere Kinder wurden verletzt, als ein Schulbus gegen einen Baumstumpf prallte. Sie werden derzeit in einer Turnhalle versorgt.

9.17 Uhr: Nur noch eine kleine Forststraße verbindet die tief eingeschneite Gemeinde Jachenau (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) derzeit mit der Außenwelt: Damit den Bewohnern in den kommenden Tagen nicht das Essen ausgeht,

liefert die Feuerwehr am Mittwochvormittag Lebensmittel an; Merkur.de* berichtet.

9.10 Uhr: Der BR meldet derzeit 24 Kilometer Stau zwischen Landsberg und Germering. Für tausende Menschen gibt es derzeit dort kein Vorankommen.

+ So fatal ist die Lage aktuell auf der A96 © Screenshot BR

Wetter in Bayern: So verkehrt die BOB im Schnee-Chaos

9.04 Uhr: In Nordschwaben waren es heute früh mehr als 20 Unfälle. Die A8 in Richtung ist nach 3,5 Stunden die Totalsperre wieder freigegeben. Die B16a bei Ingolstadt wird soeben wieder aufgeräumt. Die Straße muss dafür noch gesperrt bleiben.

8.59 Uhr: Die BOB verkehrt im Moment wie folgt:

Wir fahren im Stundentakt zwischen Holzkirchen und München, jeweils in beide Richtungen

Der Zugverkehr zwischen Holzkirchen über Schaftlach nach Tegernsee ist aktuell eingestellt

Der Zugverkehr auf der Strecke Lenggries - Schaftlach, sowie Bayrischzell - Holzkirchen ist aktuell nicht möglich und es sind Busse im Schienenersatzverkehr eingerichtet

8.30 Uhr: Auf der A9 im Norden staute sich es auf der Autobahn ebenfalls. Mehr als 20 Kilometer mussten die Autos von Pfaffenhofen an der Ilm bis zum Autobahnkreuz München-Nord in Fahrtrichtung München im Stau verweilen.

8.12 Uhr: Seit 5.18 Uhr ist die Autobahn A8 laut der Polizei gesperrt. Der querstehende Transporter sei wegen der vereisten Fahrbahn schwer zu bergen und deswegen wissen die Beamten nicht, wie lange die Sperrung noch dauern wird. Autofahrer müssen mit einem enormen Stau rechnen, auch die Umleitung ist komplett überlastet.

8.04 Uhr: Die BOB (Bayerische Oberlandbahn) stellt erneut den Betrieb ein. Aufgrund des Schneefalls kommt der Räumungsdienst nicht hinterher. So entstehen Weichenstörungen. Es gibt allerdings Ausnahmen: Die Strecke Tegernsee- Holzkirchen und Holzkirchen-München ist noch intakt.

Schnee-Chaos innerhalb Münchens: Linienbusse und eine U-Bahnlinie betroffen

7.44 Uhr: Auch innerhalb Münchens gibt es viele witterungsbedingte Störungen. Auf der Linie U7 gibt es vereinzelte Ausfälle und vor allem die Linienbusse (53, 54, 56, 59, 62, 63, 130, 132, 134, 135, 143, 151, 159, 160, 166, 168, 196) gibt es witterungsbedingte Fahrplanabweichungen. Es sei mit Verspätungen, vorzeitige Wendungen und vereinzelte Ausfälle zu rechnen, wie die MVG berichtet.

7.28 Uhr: Sperrung der B16a bei Ingolstadt. Auf Höhe Stockermühle/Mailing ist nach einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten LKW und einem PKW kein Weiterkommen. Die Polizei Oberbayern Nord berichtet, dass eine Umleitung durch die Feuerwehr eingeleitet sei.

Schnee-Chaos am frühen Morgen: A8 in Richtung München gesperrt

6.59 Uhr: Autofahrer auf der A8 in Richtung München sollten aufpassen. Zwischen Friedberg und Dasing ist die Autobahn komplett gesperrt. Ein Transporter, der zwei PKW und einen Anhänger geladen hat, steht laut Polizei quer über alle drei Fahrbahnen. Auch die Umleitung soll komplett überlastet sein.

6.40 Uhr: Wegen des starken Schneefalls sind Bäume auf die Straße gebrochen und den Verkehr gesperrt. Vor allem Menschen in Niederbayern sollen nach Möglichkeit auf Autofahrten nach Deggendorf verzichten. Die Zufahrten aus den Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau sind nicht möglich. Bis Mittwochmittag sollen diese Probleme noch andauern, teilen Polizei und Landratsamt mit.

Wetter in Bayern - Update vom 9. Januar, 6.06 Uhr: In Oberfranken hat starker Schneefall am Mittwochmorgen zu mehreren Unfällen geführt. Bei Hof und im Bereich des Fichtelgebirges sind der Polizei zufolge einige Autos und LKWs von der Straße abgekommen.

Schnee-Unwetter und Sturm in Bayern: Aktuelle Warnungen vom Deutschen Wetterdienst

Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst für die bayerische Alpenregion vor starkem Schneefall. Die Warnung gilt seit Dienstagnachmittag bis Freitagmorgen (6 Uhr), Erwartet werden Schneemengen von 50 cm, in Staulagen auch bis zu 90 cm. Im Alpenvorland und Münchner Umland wird ebenfalls vor Schneefall gewarnt, jedoch werden hier nur 20-40 cm Neuschnee erwartet.

Es soll auch stürmisch werden! Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h sind möglich. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 85 km/h gerechnet werden. Noch krasser in den Bergen oberhalb von 1500 Metern: Dort sind schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 90 km/h oder gar orkanartige Böen bis 110 km/h drin. An den Alpen besteht auch die Gefahr von starken Schneeverwehungen.

Wetter in Bayern - Meldungen aus dem Münchner Umland und der Alpenregion vom 8. Januar

22.30 Uhr: In den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Traunstein und Miesbach sowie in der Stadt Memmingen findet bis einschließlich Freitag kein Unterricht an staatlichen Schulen mehr statt. Laut dem Kultusministerium sind aber noch mehr Schulen am Mittwoch vom Ausfall betroffen. Das gilt für Schulen in den Landkreisen Berchtesgadener Land, Ostallgäu, Oberallgäu, in der Stadt Lindau sowie im Landkreis Deggendorf, einschließlich dem Deggendorfer Stadtgebiet.

19.50 Uhr: Die Schienen im Oberland wurden kräftig eingeschneit. Erst heute räumte die DB Netz den letzten Abschnitt frei. Ein Sprecher erklärt auf Merkur.de, wieso - und wie man sich für den Neuschnee wappnet.

19.45 Uhr: Wegen der Schneelast auf den Dächern hat die Stadt Starnberg am frühen Dienstagabend mehrere Sporthallen gesperrt. Welche Hallen betroffen sind, lesen Sie hier auf Merkur.de.

19.40 Uhr: Die Hauptzufahrtsstraße in die Jachenau (Tölzer Land) ist weiterhin gesperrt. Nun laufen Vorbereitungen für den Fall, dass das Sonnental wegen der vorhergesagten weiteren schweren Schneefälle noch mehrere Tage von der Außenwelt abgeschnitten ist. Die Feuerwehr lieferte sich Lebensmittel, man bereitet sich auf eine tagelange Isolation vor. Mehr dazu lesen Sie hier auf Merkur.de.

18.55 Uhr: Alle, die in diesen Tagen auf einem glatten Parkplatz auf die Nase fliegen, dürfte dieses Urteil aus Augsburg interessieren. Für Grundstücksbesitzer ist das Urteil eine gute Nachricht.

18.50 Uhr: Wie die Bayerische Oberland am Abend bekanntgab, ist der Streckenast zwischen Holzkirchen und Schlier wieder freigegeben. Auf Grund der am Abend erneut zu erwartenden Schneefälle, verkehren jedoch nur Züge des Stundentaktes. Die Zwischenzüge entfallen sowohl am Dienstagabend, als auch am Mittwochmorgen. Züge aus München enden in Holzkirchen und wenden zurück nach München Züge aus dem Oberland enden in Holzkirchen und wenden zurück ins Oberland. Fahrgäste müssen also in Holzkirchen umsteigen. Somit soll verhindert werden, dass sich eventuelle erneute Unterbrechungen eines Streckenastes auf das gesamte Netz und besonders auf die zur Verfügung stehende Kapazität ab München auswirken.

16.24 Uhr: An den Alpen erwarten die Meteorologen bis in die Nacht zum Freitag hinein unwetterartige Schneefälle mit Mengen zwischen 30 und 70 Zentimetern. In den Staulagen - vor allem im Allgäu - werden bis zu 90 Zentimeter erwartet. Dazu kommt Wind mit starken bis stürmischen Böen, wodurch starke Schneeverwehungen entstehen können.

Träfen die Vorhersagen ein, könnten große, talgefährdende Lawinen auch von alleine abgehen, warnte Hans Konetschny von der Bayerischen Lawinenwarnzentrale. Die zuletzt leicht gesunkene Lawinenwarnstufe könnte dann erneut auf die zweithöchste Stufe „Vier“ steigen.

15.51 Uhr: Im Landkreis Miesbach bleibt der Katastrophenalarm bis auf weiteres bestehen. „Die Lage ist nach wie vor angespannt“, sagte am Dienstag eine Sprecherin des Landratsamts Miesbach.

Meteorologen hätten für die Region starken Sturm und erneuten Schneefall prognostiziert. „Das versetzt uns in Alarmbereitschaft.“ Die Behörde in Miesbach rechne damit, dass weitere Bäume umstürzen werden. „Es sind nach wie vor zahlreiche Straßen gesperrt, und wir gehen davon aus, dass weitere dazu kommen werden.“

Video: Schneemassen fordern Tote im Alpenraum

15.38 Uhr: Das bayerische Forstministerium warnt vor hoher Schneebruchgefahr in den Wäldern des Freistaats. „Viele Bäume können im Moment unter der hohen Schneelast jederzeit umkippen oder zusammenbrechen“, betonte Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) am Dienstag in München.

Weitere Schneefälle, Regen und Sturmböen für die kommenden Tage erwartet

Vor allem im Süden und Südosten solle man sich nach den heftigen Schneefällen der vergangenen Tage möglichst nicht im Wald aufhalten und unter Bäumen generell höchste Vorsicht walten lassen. Für die kommenden Tage werden weitere Schneefälle und Regen sowie zusätzlich Wind und Sturmböen erwartet. Damit steige das Risiko noch einmal gravierend, dass selbst gesunde Bäume die Last nicht mehr tragen könnten. Mit einer Entspannung sei erst zu rechnen, wenn der Schnee von den Ästen abgetaut sei, hieß es.

Wetter und Schneechaos in Bayern - die Lage am Dienstagnachmittag

Die Sonne bricht am Dienstagnachmittag über München durch. Ist das Schlimmste also überstanden? War doch nur alles halb so wild? Die aktuellen Nachrichten aus dem Katastrophen-Landkreis Miesbach und aus der Region Bad Tölz zeichnen ein anderes Bild.

Sehr viel und sehr nasser Schnee hängt dort allerorts an vom Sommer vertrockneten Bäumen. Mehrere Straßen und Schienen müssen immer wieder gesperrt werden. Die Feuerwehren und das Technische Hilfswerk (THW) sind auch am Dienstag im Dauereinsatz - nicht nur im Katastrophen-Landkreis Miesbach. Die Jachenau in der Region Bad Tölz ist von der Außenwelt abgeschnitten. Ein Mann wurde am Blomberg vom Baum erschlagen. Die Skigebiete mussten wegen zu viel Schnee schließen.

Die Wendelsteinbahn veröffentlicht auf ihrer Facebook-Seite ein Bild vom normalen Ausgang an der Bergstation, wo im Regelfall die Fahrgäste auf die Sonnenterrasse treten, nur daran ist aktuell nicht zu denken.

Zwar hat es bis an den Alpenrand am Dienstagvormittag etwas geregnet. Das könnte die Lage allerdings tendenziell eher verschlimmern, da der Schnee sich dadurch noch mehr mit Wasser vollsaugt und noch schwerer wird.

Wetter in Bayern: Neue Unwetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst

Dazu kommt eine ähnliche düstere, amtliche Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wie schon am Freitag, als das Chaos begann.

Demnach gibt der DWD eine neue Unwetterwarnung für die Nacht auf Mittwoch und die kommenden Tage heraus. Es soll wieder fast genauso viel Schnee wie am Wochenende fallen. Dazu rechnet der DWD mit Sturmböen von bis zu 75 km/h - wohlgemerkt im Flachland, nicht nur auf vereinzelten Berggipfeln.

Neuer, schwerer Schnee, verbunden mit Sturm könne die Lage in ganz Südbayern also auf einen neuen Höhepunkt treiben.

Indessen reiben sich die Menschen im nördlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen aber auch in der Region Weilheim verwundert die Augen, wenn sie die Berichte zum Schnee-Chaos in Bayern lesen: Hier hat es zwar auch geschneit - von Katastrophenalarm aber keine Spur. Im benachbarten Penzberg dagegen wurde nun das Wellenbad geschlossen - wegen der Schneelast (Merkur.de*). Auf der anderen Seite, in der Region Wolfratshausen, muss ein Schuldach freigeschaufelt werden (Merkur.de*).

Wo sich in Bayern die Lage in der Nacht auf Dienstag entspannt und wo das Schnee-Chaos vielleicht erst noch seinen Höhepunkt erreicht, erfahren Sie hier live in diesem Artikel.

