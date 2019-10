Wetter in Bayern: Feiertag wird durchwachsen - hier wird es besonders ungemütlich

Der September endete mit Tief „Mortimer“ stürmisch. Auch der Tag der Deutschen Einheit droht in einigen Teilen Bayerns ungemütlich zu werden.

Der September verabschiedet sich mit Tief „Mortimer“. In der Nacht auf Montag (30. September) stürmte es in ganz Bayern.

Auch Montag waren die Auswirkungen noch zu spüren.

Wetter in Bayern: Tag der Deutschen Einheit - hier wird es ungemütlich

Update vom 2. Oktober, 11.50 Uhr: Am heutigen Mittwoch bleibt es meist stark bewölkt. Wiederholt gibt es Schauer, auch einzelne Gewitter sind möglich. Die Temperaturen betragen maximal 13 bis 18 Grad. In südlichen Gebieten, beispielsweise in den Kreisen Traunstein, Garmisch-Partenkirchen und Miesbach, gilt eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor Dauerregen.

Die Warnung gilt bis Donnerstag um fünf Uhr. Es werden Niederschlagsmengen zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter erwartet. In Bayreuth und im Kreis Wunsiedel gilt eine amtliche Warnung vor Sturmböen. Oberhalb von 1000 Meter treten Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 75 km/h auf.

Am morgigen Feiertag wird das Wetter in weiten Teilen Bayerns wechselhaft. Schauer wechseln sich mit Sonnenschein ab, größtenteils wird es jedoch stark bewölkt sein. Die Temperaturen betragen zwischen zehn und 14 Grad. Vor allem in den östlichen und südöstlichen Teilen des Landes sowie an den südöstlichen Alpen wird der Tag der deutschen Einheit ungemütlich, es droht leicht böiger Wind. In höheren Lagen kann es auch zu starken Windböen kommen. Am meisten Sonne bekommt wohl der Südwesten Bayerns.

Bayern-Wetter: Tief „Mortimer“ sorgt für stürmische Nacht

Update vom 30. September, 13.21 Uhr: Das Sturmtief „Mortimer“ hat in Bayern zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geführt. Die Strecke Nürnberg - Augsburg musste beispielsweise wegen eines umgestürzten Baumes am Vormittag gesperrt werden. Züge des Fernverkehrs wurden umgeleitet, teilte ein Bahnsprecher mit.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt bis zum späten Montagnachmittag starke bis stürmische Böen zwischen 50 und 75 km/h voraus.

Der Ex-Hurrikan Lorenzo zieht Richtung Europa. Was das für uns bedeutet, können Sie in unserem Wetter-Ticker verfolgen.

Wetter in Bayern: September verabschiedet sich mit Tief „Mortimer“ - starke Sturmböen

30. September, 9.51 Uhr: In der Nacht zum Montag fegte Tief „Mortimer“ über ganz Deutschland und sorgte für Sturmböen bis zu 100 km/h und vor allem im Norden für zahlreiche Einsätze aufgrund abgebrochener Bäume und Äste. Zwischen Bremen und Hannover kam der Bahnverkehr zum Erliegen.

Auch in Bayern bleibt es stürmisch. Dabei ist Bayern wettertechnisch zweigeteilt. In der Osthälfte Bayerns warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit einer amtlichen Warnung vor Sturmböen. Diese erreichen Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h und 85 km/h. Die Böen kommen anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. Die Warnung gilt bis heute um 15 Uhr.

+ Auch am Montag (30. September) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Sturm- und Windböen. © Screenshot Deutscher Wetterdienst

In der Westhälfte Bayerns, beispielsweise in den Kreisen Dachau, Starnberg, Donau-Ries, Schweinfurt oder Kitzingen gilt bis heute um 17 Uhr eine amtliche Warnung vor Windböen. Diese erreichen bis zu 60 km/h.

Der Dienstag beginnt im Süden mit Sonne, dann zunächst in Franken, am Nachmittag und Abend auch in den übrigen Regionen schauerartiger Regen. Örtlich sind sogar Gewitter möglich. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 16 Grad an den nördlichen Mittelgebirgen und 25 Grad am Inn. Auch am Mittwoch gibt es zeitweise schauerartigen Regen, vereinzelt auch Gewitter. Die Temperaturen betragen 12 bis maximal 18 Grad.

Für Oktober gibt es auch eine erste Prognose. Der Hundertjährige Kalender prophezeiht das Wetter im Herbst. Zuvor gab es am letzten Septemberwochenende noch einmal Kaiserwetter auf der Wiesn.

