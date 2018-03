Trotz eisigen Wetters in Bayern: Expertin warnt vor dieser Plage

Kurzes Aufatmen nach eisigen Tagen: Am Wochenende zeigt sich der Frühling von seiner schönsten Seite. Ob sich der „Märzwinter“ damit pünktlich zum Osterfest verabschiedet, erfahren Sie im News-Ticker zum Wetter in Bayern.

Frühlingsanfang nur auf dem Kalender: Der „Märzwinter“ lässt nicht locker

Aber: Zumindest am Wochenende gibt es in Bayern Sonne satt

Hoffnungen auf ein frühlingshaftes Osterfest schwinden trotzdem weiter

8.21 Uhr: Der Frühling lässt auf sich warten, doch die Mücken sitzen bereits in den Startlöchern. Daran ändert auch der kalte Spät-Winter nichts. Entscheidend wird in den nächsten Wochen sein, wie nass und warm es bei uns ist. „Egal, wie viele oder wenige den Winter überleben - entscheidend sind die Witterungsverhältnisse im Frühling“, sagt Mücken-Expertin Doreen Walther vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg bei Berlin. Die blutsaugenden Plagegeister bräuchten feuchte Brutplätze, um ihre Eier ablegen zu können.

Und davon gibt es derzeit jede Menge, wie ein Blick in die Natur zeigt: Auf Feldern sind Sölle und Wasserlöcher gut gefüllt, auf Wegen gibt es zahlreiche Pfützen, komplette Wiesen stehen unter Wasser. Ohnehin seien heimische Mückenarten äußerst frostresistent, sagt die Biologin. „Sie haben ein eingebautes Frostschutzmittel, mit dessen Hilfe sie in Kellern, auf Dachböden oder in Kaminholzstapeln gut über den Winter kommen.“ Die meisten Exemplare, die jetzt bereits bei wärmerem Wetter umher schwirren, hätten bereits im Herbst Blut gesogen, seien befruchtet worden und warteten nur darauf, ihre bis zu 300 Eier ablegen zu können.

Wetter in Bayern: Das waren die News vom 21. März

14:16 Uhr: Märzsonne satt statt eisiger Kälte: Zumindest am Samstag zeigt sich der Frühling von seiner schönsten Seite. Nach der Vorhersage des Wetterportals wetter.net wird es dann bis zu 17 Grad warm - und die von der Kälte geplagten Bayern dürfen sich auf bis zu zwölf Sonnenstunden freuen.

Doch von diesem angenehmen Frühlingstag müssen die Menschen im Freistaat lange zehren: Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung ankündigt, wird es im Laufe der nächsten Woche wieder kälter.

Die Chancen auf ein sonniges und warmes Osterfest schwinden von Tag zu Tag. „Ostern ist weiterhin auf Spätwinterkurs. Am Ostersonntag gibt es am Morgen fast überall Frost und tagsüber sind Schneeregen- und Graupelschauer möglich“, erklärt Jung.

Dass die Temperaturen im März immer wieder in den Minusbereich abrutschen, spricht laut dem Wetterexperten für einen „echten Märzwinter“, der auch im April nicht locker lassen wird.

Überfrierende Nässe und Warnungen vor strengem Frost - wie Sie auf merkur.de* erfahren, ist der Märzwinter im Oberland noch in vollem Gange.

07.50 Uhr: Die Experten von wetter.com warnen im Video vor allem vor einem Phänomen: der Kraft der Märzsonne. Die Sonne steht so hoch wie im September und darauf ist unsere Haut noch nicht ganz so optimal eingestellt. Vor allem der Norden Bayerns könnte am Mittwoch einige Strahlen davon abbekommen.

An den Alpen hängen noch viele Wolken, die werden sich aber auflösen im Laufe des Tages. Morgens könnte auch München die Reste des Alpentiefdruckgebietes noch in Form von letzten Schneeflocken zu spüren bekommen. Am Nachmittag wird es sonniger. München wir heute bei 1 Grad Celsius stehen bleiben. Es bleibt zum Teil bei Dauerfrost.

Das waren die News vom Dienstag, 20. März:

15.11 Uhr: Der „Märzwinter“ lässt nicht locker - und zieht sich wohl bis in den April hinein. Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net mitteilt, muss auch in den nächsten Wochen noch mit eisigen Temperaturen gerechnet werden.

„Nach einer kurzen Erwärmung zum kommenden Wochenende deutet sich zum Osterfest erneut eine markante Abkühlung mit Schneeschauern bis in tiefe Lagen an. Damit würden wir dann in den April starten – und das ist kein Aprilscherz“, kündet der Wetter-Experte an.

Trotzdem dürfen Wärmeliebhaber zum Wochenende kurz aufatmen: Die Höchstwerte kommen dann zumindest zeitweise über die 10-Grad-Marke hinaus, stellenweise sind sogar bis 15 Grad drin. Ab Gründonnerstag müssen die Menschen in Bayern aber wieder mit einem heftigen Temperatursturz rechnen.

12.10 Uhr: Um 17.15 beginnt am heutigen Dienstag der Frühling. Die Experten von wetter.com machen uns wenig Hoffnung auf Besserung. „Wie das Wetter um den Frühlingsanfang, so hält es sich den ganzen Sommer lang“, heißt demnach eine alte Bauernregel. Ein ganz schöner Schock, bedenkt man die heutigen Temperaturen. Ganz so schlimm wird es wohl nicht werden, doch das kühle Wetter bleibt uns erst einmal. Derzeit bekommt Deutschland und auch Bayern die Kaltluft aus Skandinavien ab.

An den Alpen soll es schneien. Doch im restlichen Bayern kommt auch die Sonne ab und an durch.

08:03 Uhr: Laut Kalender mag der Frühling beginnen, doch in Deutschland herrscht weiterhin Winterwetter. Zum Tag des kalendarischen Frühlingsanfangs am Dienstag zieht eine Kaltfront aus Nordosten mit Schnee und Glätte von Norden nach Süden. In der Nacht gingen die Temperaturen vor allem in Franken in den Keller. Um die minus zehn Grad zeigte dort das Thermometer. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag mitteilte, war es im Bayerischen Wald und in den Alpentälern etwas milder, die Temperaturen bewegten sich dort um minus sechs Grad. In Niederbayern betrug die Tiefsttemperatur minus vier Grad. Der Neuschnee kann zu Straßenglätte führen. In allen Regionen Bayerns klettert die Temperatur im Laufe des Dienstags über null Grad.

Am Mittwoch bleibt es im Nordwesten trüb, im Südosten scheint dagegen die Sonne. Die Temperaturen steigen auf bis zu minus ein Grad an den Alpen und sieben Grad am Niederrhein. Am Donnerstag steigt die Temperatur auf zwei bis acht Grad - dafür gibt es aber neuen Schneefall aus Nordwesten. Mit etwas milderen Temperaturen rechnete der DWD erst zum Wochenende.

+ Der Frühling beginnt mit einer neuen Kaltfront. © dpa / Angelika Warmuth

Für die Meteorologen hat der Frühling schon am 1. März begonnen. Doch erst am 20. März steht die Sonne genau senkrecht über dem Äquator und wandert ab diesem Tag nach Norden - in Europa und anderswo auf der Nordhalbkugel wird es wärmer. Deshalb wird dieser Tag kalendarischer Frühlingsanfang genannt.

Diese Wetter-Tief hat es noch einmal in sich

Wetter.com warnt: Tiefausläufer bringen am Dienstag noch Regen und Schnee mit. Dadurch kann es zu erheblicher Glätte kommen. Unfälle passierten bereits in der Nacht. Die Talsohle ist aber in der Nacht von Montag auf Dienstag durchschritten worden. Nun sollten die Temperaturen steigen.

Wetter in Bayern und München am Montag, 19. März

14.45 Uhr: Für alle Sonnenhungrigen gibt es weiterhin schlechte Nachrichten: Wie der Meteorologe Guido

Wolz vom Deutschen Wetterdienst am Montag mitteilt, ist von der warmen Frühlingssonne weiterhin nichts zu spüren. „Wir haben momentan einen Zustrom arktischer Kaltluft“, erklärte der Wetterexperte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Obwohl am Dienstag laut Kalender der Frühling beginnt, ist davon in Bayern nichts zu spüren: Auch tagsüber kommt das Thermometer nur wenige Grad über 0 hinaus. Sogar schneien kann es hin und wieder.

Eine endgültige Vorhersage darüber, ob bayerische Kinder ihre Osternester bei Eis und Schnee suchen müssen, wagt Wolz noch nicht - obwohl die Chancen auf frühlingshafte Ostern nicht allzu gut stehen. „Die nächsten Tage bleibt es bei dieser kalten Witterung“, so der Wetterexperte. Ungewöhnlich seien die Temperaturen in Bayern allerdings nicht. Zuletzt war es 2013 im März so kalt gewesen.

9.35 Uhr: Am Montag wird es in München und dem restlichen Bayern noch mal richtig ungemütlich. Nicht nur, dass die Temperaturen am Gefrierpunkt kratzen. Laut wetter.com gibt es für München eine amtliche Warnung vor Frost, die bis Montag, 12 Uhr, anhalten soll. Auch vor Glätte wird gewarnt. Hier sollten die Münchner bis 11 Uhr auf sich aufpassen.

8.20 Uhr: Ein paar Grad unter Null hat es am Montagmorgen in vielen Teilen Bayerns. Der eiskalte Wind, macht die Temperaturen - gefühlt - noch einmal um einige Grad kälter.

Am Montag bleibt das Thermometer den ganzen Tag unter 0 Grad Celsius stehen. Die Wolken sind noch dicht, doch es gibt Hoffnung auf Besserung. Bis zum Wochenende soll die Sonne aber Stück für Stück hervorschauen. Am Samstag und Sonntag könnte es dann schon wieder zweistellige Plusgrade bekommen, so die Experten von wetter.com (s. Video). Trotzdem könnte es an Ostern erneut eisig werden - so warnt ein Wetterexperte die Bayern.

Bis dahin: Vorsicht vor Glätte auf den gefrorenen Straßen. Vor allem Nachts bei bis zu minus 14 Grad.

Wetter in Bayern und München am Sonntag, 18. März

12 Uhr: Der Winter lässt nicht locker - Schneefall und Glätte haben in der Nacht zum Sonntag zu Verkehrsbehinderungen und etlichen Unfällen auf Bayerns Straßen geführt. Nach Polizeiangaben blieb es zumeist bei Blechschäden. Weite Teile des Freistaates waren am Morgen von einer Schneedecke überzogen. In München lagen drei Zentimeter Schnee, bei Reit im Winkl beispielsweise 14 Zentimeter. Bis zur Wochenmitte soll es winterlich bleiben, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes.

Für Montag sagte der Meteorologe Schneefall im Alpenraum sowie Temperaturen von zwei Grad in Unterfranken bis minus vier Grad im südlicheren Bayern vorher. Nach einem weitgehend bewölkten Sonntag soll sich ab Montag die Sonne wieder öfter zeigen. Ab Mittwoch seien tagsüber wieder mildere Temperaturen im Plusbereich zu erwarten, nachts soll es jedoch bis Ende der Woche frostig bleiben.

Wetter in Bayern und München am Samstag, 17. März

13.58 Uhr: Die Menschen in Deutschland müssen sich in den nächsten Tagen auf winterliche Temperaturen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, ist der Spätwinter zäh und weicht nur langsam. Am Sonntag schickt ein Tief über der Adria Wolkenpakete mit Schnee von Süden her ins Land. Im Norden und in Rheinnähe steigt die Temperatur auf 0 bis 3 Grad, sonst herrscht meist leichter, im Bergland auch mäßiger Dauerfrost bis minus 7 Grad. Nachts sinken die Temperaturen in den teils strengen Frostbereich ab.

Ab Montag strömt wärmere Luft aus Norden und Nordwesten ins Land und es ist nicht mehr ganz so kalt. Tagsüber können die Temperaturen zunächst im Norden, dann auch im Westen über den Gefrierpunkt steigen. Dabei kann es regnen und schneien. Am Dienstag liegen die Höchstwerte zwischen minus 1 Grad an den Alpen sowie im höheren Bergland und 8 Grad im Emsland. Bis zum Ende der Woche soll es stetig milder werden. Am Wochenende könnten nach Angaben des DWD Höchstwerte um 10 Grad möglich sein.

Wetter in Bayern und München am Freitag, 16. März

15.45 Uhr: Nachdem der stürmische Ostwind am Wochenende eiskalte Frostluft bringt, wird es in der neuen Woche zögernd wieder milder. Trotzdem bleibt es laut wetteronline.de für die Jahreszeit relativ kühl - in den Nächten droht weiterhin Frost.

So wie es aussieht, bleibt der März weiterhin unterkühlt: Auch die Karwoche könnte nasskalt werden mit vielen Wolken, Regen oder Schnee. Mildes und sonniges Frühlingswetter ist weiterhin nicht in Sicht.

13 Uhr: Noch sind die Temperaturen im Freistaat recht angenehm - in München wird es laut dem Wetterportal wetter.com am Freitag bis zu 10 Grad warm. Doch wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net vorhersagt, schlägt der „Märzwinter“ in Mitteldeutschland bereits mit voller Härte zu.

„Bis morgen früh können bis ganz runter 10 bis 20 cm Schnee fallen. In den höheren Lagen sind sogar bis 30 cm Neuschnee möglich. Für die aktuelle Jahreszeit wären dasrekordverdächtige Neuschneemengen“, erklärt der Wetterexperte.

Wetter in Bayern und München: Winter kehrt mit voller Wucht zurück

In den meisten Regionen Bayerns startet der Samstag kühl und regnerisch - am Abend fallen Schneeflocken. In München kühlt die Luft in der Nacht bei leichtem Schneefall auf minus 3 Grad ab.

Am Sonntag ist es dann auch im Freistaat soweit - der Winter kehrt mit voller Wucht zurück. Es wird bis zu minus 5 Grad kalt, die sich durch den kalten und stürmischen Wind aus dem Osten sogar anfühlen wie minus 10 Grad. Bereits vergangene Woche wurde im Freistaat vor Sturmböen gewarnt.

Autofahrer müssen bei der klirrenden Kälte besonders aufpassen. Der erneute Wintereinbruch kann auch in Bayern für glatte Straßen und Schneeverwehungen sorgen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, erwarten Experten länger andauernde Schneefälle. Noch schlimmer trifft es allerdings die Mitte Deutschlands - Meteorologe Jung rät hier sogar dazu, das Auto lieber stehen zu lassen: „Es kann stellenweise kein Vorwärtskommen mehr möglich sein.“

Wetter in Bayern und München: Wie wird das Wetter in der kommenden Woche?

Besserung ist Anfang der nächsten Woche nicht zu erwarten: Der Montag startet im Süden Deutschlands mit leichtem Schneefall. Auf Winterjacke, Schal und Mütze sollten Münchner auf keinen Fall verzichten: In der bayerischen Landeshauptstadt liegen die Temperaturen dann noch immer bei gefühlten minus 10 Grad.

Erst im Laufe der Woche könnte es im Freistaat wieder etwas milder werden - Obwohl es nachts frostig bleibt, sind ab Mittwoch mit Temperaturen bis zu 6 Grad zu rechnen. Ob der „Märzwinter“ sich dann allerdings schon wieder verabschiedet, ist fraglich.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.