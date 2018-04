Sonne satt und viel Wärme: Was Sie bei den Temperaturen beachten sollten

Über ein sonniges Wochenende mit Temperaturen von mehr als 20 Grad freuen sich die Menschen in Bayern. Bei aller Euphorie mahnt auch die Polizei zur Vorsicht.

München - Die Skifahrer trauern, die Wanderer freut's: Am Wochenende scheint die Frühlingssonne über Bayern - nach einem langen und bitterkalten Winter. Während sich die Skisaison bei Traumwetter dem Ende zuneigt, kommt die Pflanzenwelt jetzt erst in Schwung. Ausflügler zieht es wieder vermehrt in die Parks und Biergärten, Motorradfahrer holen ihre Maschinen aus der Garage - doch die Polizei und der Deutsche Wetterdienst (DWD) mahnen zur Vorsicht. Ein Überblick über Freud und Leid am ersten sommerlichen Wochenende des Jahres.

Natur

Alle Pflanzen und Bäume beginnen nun zu treiben, wie Stefanie Härtel, Sprecherin beim Bayerischen Bauernverband, erklärte. Während die Spargelernte schon losgegangen sei, blühten die Erdbeeren zwar noch nicht. „Aber denen gefällt das warme Wetter auch“, sagte Härtel. Mit der Blüte sei bald zu rechnen. Laut Theo Däxl, Gartenbauexperte des Bauernverbandes, schlagen nun auch Kräuter, Büsche und Blumen aus - Tulpen zum Beispiel.

Skifahrer

Für die Skifahrer heißt es nun: Abschied nehmen. An diesem Wochenende endet der Liftbetrieb in vielen Skigebieten in Bayern. An der Zugspitze und am Nebelhorn bei Oberstdorf fahren die Lifte noch bis zum 1. Mai. Der 16-jährige Philemon Dietz aus Ingolstadt war am Freitag noch einmal auf der Zugspitze unterwegs und trägt den Abschied mit Fassung: „Der Sommer ist ja auch schön, und es gibt ja auch Skigebiete für's ganze Jahr.“

Motoradfahrer

Wenn es sonniger wird, sind wieder zahlreiche Motorradfahrer im Freistaat unterwegs. Weil sich nicht alle an die Regeln halten, schickt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd an diesem Wochenende wieder die „Kontrollgruppe Motorrad“ auf die Straßen. „Das sind selbst motorradbegeisterte Kollegen“, sagte ein Polizeisprecher. Sie sollen Raser aus dem Verkehr ziehen. Den Bikern empfiehlt er, sich nach der winterlichen Pause erst wieder mit ihren Maschinen vertraut zu machen. „Unser Appell, aufeinander Acht zu geben, geht aber auch an die Autofahrer.“

Wanderer

Wer lieber zu Fuß unterwegs ist und das Wetter für eine Wanderung nutzen will, sollte nur bestimmte Strecken und die passende Ausrüstung wählen. Nach Angaben des Deutschen Alpenvereins (DAV) in München liegt vor allem in höheren Lagen noch viel Schnee. „In den bayerischen Voralpen südseitig kann man jetzt gut wandern gehen“, sagte DAV-Sprecherin Andrea Händel. Beispiele seien Schlier- und Spitzingsee sowie die Gegend um das oberbayerische Miesbach. Höhenlagen deutlich über 1200 Meter sollten Ausflügler meiden. Auch für Wanderungen in den niedrigeren Lagen riet Händel jedoch zu knöchelhohen Wanderschuhen und Stöcken - denn auch dort sei noch mit Schnee zu rechnen.

Sonnenbrandalarm

Ob beim Wandern oder im Biergarten: Der Deutsche Wetterdienst warnt davor, die Sonne zu unterschätzen. „Sie hat schon eine sehr starke Kraft“, sagte ein DWD-Meteorologe. Wer sich länger an der frischen Luft aufhalte, solle sich unbedingt eincremen. Bereits nach einer halben Stunde oder einer Stunde in der prallen Sonne könne die Haut verbrennen, sagte der Experte weiter. Gerade jetzt im Frühjahr sei die Luft sehr trocken und klar. Daher dringe die Strahlung stärker durch.

Sommertag

Am Sonntag könnte das Thermometer auf 25 Grad steigen - nach Definition des DWD wäre das dann der erste Sommertag im Freistaat. Die besten Chancen darauf bestehen laut DWD in Unterfranken, etwa im Raum Aschaffenburg. Die bislang wärmsten Temperaturen in Bayern im laufenden Jahr wurden am vergangenen Mittwoch gemessen - da zeigte das Thermometer in Bamberg 24,1 Grad.

