Unwetter wüten über Bayern: Vollgelaufene Keller und geflutete Straßen

Nach der wochenlangen Hitzewelle in Bayern kommt jetzt ein Temperatursturz. In den Alpen soll es sogar schneien. Das Wetter in Bayern im Ticker. Mit Warnungen, Aussichten und Prognose.

Die Hitzeperiode mit Temperaturen über 30 Grad setzt sich auch im August fort.

Das Wetter ist vor allem für Ältere und Kranke eine Belastung.

Durch die Hitze drohen nun auch heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel.

Wetter für München und Bayern: Starker Regen flutet Keller

Update 24. August, 07.30 Uhr: Am Donnerstagnachmittag fand die Dürreperiode in großen Teilen des Landkreises Regensburg ein Ende. Etwa neun Kilometer südlich von Bad Abbach zog sich ein Gewitter zusammen, welches starken Regen in die Region brachte. Während Bad Abbach von größeren Schäden noch relativ verschont blieb, kam es in anderen Orten schlimmer.

Schon in Rosenhof überflutete der Regen mehrere Straßengräben. Nur etwa 20 Kilometer weiter An der Zell fand das Unwetter seinen Höhepunkt und hatte mehrere Feuerwehreinsätze zur Folge. Einige Keller wurden durch das Unwetter geflutet.

Wetter für München und Bayern: So turbulent wird das Wochenende

Update 24. August, 06.30 Uhr: Nach den Rekordtemperaturen der vergangenen Wochen können die Menschen in Bayern am Wochenende ihre Wohnung durchlüften. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Freitag bringt eine Kaltfront zunächst noch mäßig warme, am Samstag dann auch kühle Meeresluft in den Freistaat. Am Freitag soll es vor allem in Südbayern starke Gewitter, stürmische Böen und gebietsweise heftigen Starkregen geben. Die Temperaturen reichen von 21 Grad in Hof, über 23 Grad in Würzburg und München bis 24 Grad in Regensburg.

Am Samstag bringen dichte Wolken noch mehr Regen nach Bayern. In den Alpen und im Vorland soll es laut DWD dauerregnen. Mit Temperaturen von 15 Grad in Oberstdorf bis 20 Grad in Straubing wird es deutlich frischer. Am Sonntag soll es laut den Wetterexperten wieder zunehmend sonniger werden. Die Höchstwerte liegen dann bei 15 Grad in Fürstenzell bis 20 Grad am Main. In der kommenden Woche sollen die Temperaturen wieder steigen.

Mehr Schäden durch das Wetter:

Wetter für München und Bayern: Warnung wieder vorüber

Update vom 23. August, 19.29 Uhr: Inzwischen hat sich die Lage in München und im Umland der bayerischen Landeshauptstadt wieder beruhigt, die Wetterwarnstufen wurden aufgehoben.

Update vom 23. August, 18.02 Uhr: Die amtliche Unwetterwarnung für München und den Landkreis München Land wurde bis 19 Uhr ausgeweitet. Es wird vor heftigem Starkregen, Hagel und schwerem Gewitter gewarnt. Erfreulich: Die höchste Unwetter-Warnstufe gilt nicht mehr.

Wetter für München und Bayern: Höchste Unwetter-Warnstufe, Katwarn ausgelöst

+ © Screenshot Katwarn Update vom 23. August, 17 Uhr: Jetzt hat der Deutsche Wetterdienst die Warnungen nochmal erhöht. In den Landkreisen München Land, den nördlichen Bereichen von Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach und Rosenheim sowie den westlichen Rand von Ebersberg gilt eine Warnung vor extremen Unwetter bis 18 Uhr. Auch Katwarn wurde auf Grund der Extremwetterlage für die entsprechenden Regionen ausgelöst, um die Bevölkerung zu informieren.

Aktuell sehr kräftige Gewitter südöstlich von München. Dabei extrem heftiger Starkregen zwischen 30 und 50 l/m² in kurzer Zeit, Hagel um 4 cm und schwere Sturmböen bis 90 km/h denkbar. /V pic.twitter.com/FldOqSZZgt — DWD (@DWD_presse) 23. August 2018

In Miesbach musste die Feuerwehr bereits am Nachmittag zu mehreren Einsätzen ausrücken. Bäume blockierten Straßen, berichtet Merkur.de.

Wetter für Bayern: Unwetterwarnungen rund um München

Update vom 23. August, 16.44 Uhr: Mittlerweile hat sich die Unwetterfront in den Bereich Ebersberg, Miesbach, Rosenheim verlagert. Auch für den Landkreis München Land gibt es aktuell eine Unwetterwarnung der Stufe 3 vom Deutschen Wetterdienst. Außerdem braut sich im nördlichen Erdinger Landkreis und im Raum Landshut etwas zusammen. Für die Stadt München gibt es (noch) keine Warnung vom DWD.

In den Regionen mit Unwetterwarnungen kann es bis 18 Uhr zu schwerem Gewitter, heftigem Starkregen und Hagel kommen.

Wetter für Bayern: Heftige Unwetter drohen am Nachmittag

Update vom 23. August, 14.49 Uhr: Jetzt gibt es einige rote Flecken auf der Wetterkarte des Deutschen Wetterdienstes - das bedeutet: Amtliche Unwetterwarnungen vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel. Die Warnung betrifft die Landkreise Ebersberg, Erding, den nördlichen Teil des Landkreises Rosenheim, Weilheim-Schongau, den südlichen Teil von Garmisch-Partenkirchen und auch einen Zipfel von Landsberg.

Der DWD warnt, dass es hier bis 16 Uhr zu heftigen Gewittern kommen kann. Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter sind möglich.

Wetter für Bayern: Es kracht im Allgäu und im Raum Garmisch

Update vom 23. August, 13.10 Uhr: Aktuell erwartet der Deutsche Wetterdienst vor allem für den südlichen Teil des Allgäu und den Landkreis Garmisch-Partenkirchen sowie den Rand des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen starke Gewitter. Auch der Raum um Ingolstadt soll betroffen sein. Für das südöstliche Oberbayern, weite Teile Niederbayerns, der Oberpfalz bis nach Franken gilt eine Warnung vor Hitze bis 19 Uhr.

Wetter für Bayern: Gewitter und Starkregen im Raum Rosenheim und Chiemgau

Update vom 23. August, 8.30 Uhr: Am Donnerst hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor schwerem Gewitter und heftigem Starkregen sowie Hagel herausgegeben. Betroffen sind aktuell die Landkreise Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land.

Wetter für München und Bayern: Ab Freitag wird es kühler - Schnee in den Alpen möglich

Update vom 20. August, 8.30 Uhr: Wer kann, sollte die kommenden Tage noch in vollen Zügen genießen. Denn: Die Hitzewelle nimmt bald ein - zumindest vorübergehendes - Ende. Bis Donnerstag soll es noch heiß bleiben, Meteorologe Dominik Jung von wetter.net sagt für Bayern rund 30 Grad voraus.

Doch ab Freitag gehen die Temperaturen steil bergab: Am Freitag sind noch gut 20 grad vorhergesagt, am Samstag und Sonntag sogar nur noch rund 17 Grad. Immerhin: Während es im Großteil Deutschland auch nach der langen Dürre weiterhin trocken bleibt, soll es in Bayern stellenweise endlich auch wieder regnen. Für den Alpenraum sind sogar kräftige Niederschläge vorhergesagt. Bis zu einer Höhe von 1800 Meter herab soll es laut Meteorologe Jung sogar schneien. „Das ist für diese Jahreszeit nichts Ungewöhnliches, aber gefühlt nach der wochenlange Wärme und Hitze sicherlich eine kleine Überraschung“, schreibt er in einer Pressemitteilung.

Doch nach der kurzen Kälteperiode soll es bald wieder wärmer werden: Der Wetterexperte prophezeit uns in Bayern einen „herrlichen Spätsommer“ - mit Temperaturen um rund 25 Grad.

.