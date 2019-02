Schneelast auf Dach: Stall stürzt ein, Tiere eingeschlossen - hohe Lawinengefahr

Wetter-Warnung: Den Sonntag über hat es in weiten Teilen Bayerns teils heftig geschneit. Auf Autobahnen und Straßen herrschte Chaos. Auch der Flugverkehr war betroffen.

In keinem anderen Bundesland war es im Januar so kalt wie in Bayern.

Überfrierende Nässe und Schneefälle führten bayernweit bereits zu Unfällen.

Am Wochenende hat es in vielen Teilen Bayerns teils heftig geschneit.

In Norditalien hat es kräftig geschneit, zeitweise war die Brennerautobahn gesperrt.

7.52 Uhr: In Niederbayern ist ein Stall, in dem viele Kühe und Kälber standen, eingestürzt. Er brach in der Nacht zu Montag in Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) vermutlich unter der Schneelast zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Dort waren zum Zeitpunkt des Einsturzes den Angaben zufolge 44 Kühe und 10 Kälber untergebracht. Zahlreiche Feuerwehrtrupps konnten bis zum Morgen einige der Tiere aus dem Stall befreien. Die Arbeiten dauerten an. Neben der Feuerwehr waren laut Polizeiangaben auch das Technische Hilfswerk und das Veterinäramt vor Ort.

7.45 Uhr: Die Lawinengefahr ist am Montag in den mittleren Regionen der bayerischen Alpen als groß, in den Allgäuer und Berchtesgadener Alpen als erheblich einzustufen. Das teilt der Lawinenwarndienst Bayern mit. Diese Einschätzung gilt nach jetzigem Stand auch für Dienstag. Hauptproblem sei der viele Neuschnee.

Video: Schneeschippen auf dem Dach am Tegernsee

7.24 Uhr: In mehreren Schulen in Bayern fällt am Montag der Unterricht aus. In der Übersicht können Sie nachlesen, welche Schulen vom Unterrichtsausfall betroffen sind.

Schneefälle und Eis: Verspätungen und Ausfälle bei S-Bahn München

6.43 Uhr: Der Schnee beeinträchtigt nicht nur den Zugverkehr in Bayern. Auch bei der S-Bahn München gibt es Probleme. So sind einige Streckenabschnitte der Linie S7 derzeit nicht befahrbar, wie Merkur.de* berichtet.

Update vom 04. Februar 2019, 6.10 Uhr: In der Oberpfalz zählten die Behörden am Sonntag 90 wetterbedingte Verkehrsunfälle, bei denen neun Menschen leicht verletzt wurden. Etwa 200 Bäume knickten unter der Schneelast um und mussten von den Bergungskräften weggeschafft werden. In einigen Gemeinden kam es zu Stromausfällen.

Wetter in Bayern: Schneit es weiterhin?

Allerdings ist am Montag vorerst Schluss mit Schnee. Die Aussicht auf nächste Woche dürfte vor allem Wintersportler dennoch freuen. „Nachts rechnen wir mit leichtem Frost, tagsüber scheint ab Montag die Sonne“, sagte der DWD-Sprecher. Bei Temperaturen von minus einem bis plus fünf Grad werde der Himmel - von Frühnebel abgesehen - im Freistaat weitgehend wolkenlos sein. Das soll den Experten zufolge bis mindestens Ende der Woche so bleiben.

Schneechaos in Bayern: Unterricht fällt am Montag vielerorts aus - Lawine erfasst Ehepaar

Update 22.36 Uhr: Wegen der Wetter-Verhältnisse fällt am Montag in Bayern an etlichen Schulen der Unterricht aus. Dazu gehören Schulen in den Landkreisen Kelheim, Dingolfing-Landau, Neustadt an der Waldnaab, Landshut, Regensburg, Cham sowie die Städte Landshut, Regensburg und Weiden in der Oberpfalz. Dies teilte das bayerische Kultusministerium mit. Zudem fällt der Unterricht auch an der Grund- und Mittelschule in Rohrbach im Landkreis Pfaffenhofen und an den Schulen in Markt Mallersdorf Pfaffenberg im Landkreis Straubing-Bogen aus. Vor allem im Süden Bayerns hatte es am Sonntag fast durchgängig geschneit, so dass zahlreiche Straßen nur mit Mühe frei gehalten werden konnten. Wegen der Schneefälle sei mit Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen zu rechnen.

Wetter in Bayern: An diesen Schulen fällt der Unterricht aus

Update 19.40 Uhr: An den Schulen in der Stadt und im Landkreis Landshut sowie im Landkreis Kelheim fällt am Montag wetterbedingt der Unterricht aus. Dies teilten die Landratsämter in Landshut und Kelheim am Sonntag mit. Es sei etwa im Kreis Kelheim mit Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen aufgrund von Schneebruch zu rechnen, hieß es am Abend. Vor allem im Süden Bayerns hatte es am Sonntag fast durchgängig geschneit, so dass zahlreiche Straßen nur mit Mühe frei gehalten werden konnten.

Lawine erfasst Ehepaar im Allgäu

Update 19.08 Uhr: Am Tegelberg im Allgäu erfasste eine Lawine ein Ehepaar aus Kempten. Die 56-Jährige und ihr 52 Jahre alter Mann wurden leicht verletzt und konnten sich selbst befreien. Sie waren auf einem von Skitourengehern genutzten Weg unterwegs, der von der Lawine auf einer Breite von 30 Metern verschüttet wurde. Weitere Menschen wurden von der Lawine laut Polizei nicht erfasst.

Mit dem Schneefall stieg das Lawinenrisiko. Der Lawinenwarndienst meldete für die gesamten bayerischen Alpen mit der Stufe drei von fünf erhebliche Gefahr. Abseits der Pisten könnten schon einzelne Skifahrer ein Schneebrett auslösen.

Schnee sorgt für Chaos am Münchner Flughafen

Update 18.04 Uhr: Am Flughafen Franz Josef Strauß wirbelte das Wetter am Sonntag den Flugplan durcheinander. Von rund 1000 geplanten Starts und Landungen wurden laut dpa-Informationen 240 Flüge gestrichen. Rund 170 Verbindungen waren mehr als eine halbe Stunde verspätet. Auch am Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg fielen wegen des Wetters einzelne Flüge vor allem von und nach München aus. Der Münchner Flughafen bat darum die jeweilige Airline zu kontaktieren, um weitere Informationen zu einzelnen Flügen zu bekommen.

Erneuter Schneefall hat den Verkehr im Süden Bayerns am Sonntag ins Stocken gebracht. „Vor allem an den Alpen gibt es örtlich bis zu 30 Zentimeter davon“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Im Bayerischen Wald und in der Oberpfalz verzeichnete der DWD teilweise bis zu 20 Zentimeter Neuschnee.

Update 13.45 Uhr: Die seit den frühen Morgenstunden anhaltenden Schneefälle haben einige Teile Bayerns weiterhin fest im Griff. Bei Hohenbrunn (Landkreis München) verunglückte ein Winterdienst-Fahrzeug.

+ Bei Hohenbrunn stürzte ein Winterdienstfahrzeug in einen Graben. © Gaulke

Der Lkw mit Anhänger kam nach ersten Informationen von der schneebedeckten Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Nach ersten, unbestätigten Informationen von der Unfallstelle wurde niemand verletzt.

Am Sonntag hat der Winter dem Süden Bayerns etlichen neuen Schnee gebracht. „Vor allem an den Alpen gibt es örtlich bis zu 30 Zentimeter davon“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Im Bayerischen Wald und in der Oberpfalz verzeichnete der DWD teilweise bis zu 20 Zentimeter Neuschnee.

Unfall auf A8 bei Dachau: Autofahrer versuchen, durch Absperrung zu fahren

Update 13.31 Uhr: Auch in der Region rund um München schneit es seit Sonntagmorgen stark. Auf der A8 bei Dachau ereignete sich ein Unfall, bei dem zwei Autos im Graben landeten. Bei der Absicherung der Unfallstelle hatten es die Rettungskräfte der Feuerwehr zudem mit rücksichtslosen Autofahrern zu tun, das berichtet Merkur.de*. Wie Merkur.de* berichtet, musste die Feuerwehr im Landkreis Ebersberg zu zahlreichen Einsätzen ausrücken, das zahlreiche Bäume auf die Straße stürzten.

Wetter in Bayern: Nach Schneefällen steigt Lawinengefahr in bayerischen Alpen

Update 13.11 Uhr: Wegen anhaltenden Schneefalls ist die Lawinengefahr im bayerischen Alpenraum auf Warnstufe drei von fünf gestiegen. Dies bedeute eine erhebliche Gefahr, teilte der Lawinenwarndienst Bayern am Sonntag mit. Bereits ein einzelner Skifahrer kann somit an Steilhängen mittlere Schneebrettlawinen auslösen. Wegen der etwa 30 Zentimeter Neuschnee im Alpenraum sind in felsdurchsetzten Hanglagen vereinzelt auch große Lawinen aus lockerem Schnee sowie Schneebrettlawinen zu erwarten.

Update 11.55 Uhr: Der DWD warnt bis Montagmorgen, 6 Uhr, für weite Teile Bayerns vor Schneefall. Demnach ist vor allem im Osten und Süden Bayerns mit starken Schneefällen zu rechnen. Stellenweise ist zudem eine amtliche Warnung vor Frost aktiv. Diese gilt bis Sonntagabend, 17 Uhr.

Update 11.42 Uhr: Der Schnee beeinflusst auch Züge. Wegen der starken Schneefällen gibt es derzeit keinen Zugverkehr zwischen Holzkirchen und Lenggries, das berichtet Merkur.de*. Zudem kommt es zwischen Plattling und Landshut zu Beeinträchtigungen. Grund dafür sind witterungsbedingte Störungen an mehreren Weichen.

Schnee sorgt für Chaos am Flughafen und auf Autobahnen

Update 11.09 Uhr:

Das Winterwetter hat am Sonntag den Betrieb am Flughafen München durcheinander gebracht. Von rund 1000 geplanten Starts und Landungen wurden bis zum Mittag 116 Flüge annulliert. Rund 40 Verbindungen seien wegen des starken Schneefalls mehr als eine halbe Stunde verspätet, sagte ein Sprecher des Airports.

Den Angaben zufolge dauert das Räumen einer Start- oder Landebahn rund 25 Minuten. Während dieser Zeit wird die Bahn vollständig gesperrt. Seit Sonntagmorgen hatte es rund um den Flughafen Franz-Josef-Strauß kräftig geschneit. Auch am Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg fielen wegen des Wetters einzelne Flüge vor allem von und nach München aus.

Amtliche Warnung vor Schneefall - Chaos und Behinderungen auf Autobahnen und Straßen

Update 10.06 Uhr: Auf glatten Straßen kamen in der Nacht zum Sonntag mehrere Autofahrer ins Rutschen. Überwiegend blieb es bei Blechschäden. Auf der Bundesstraße 12 im Allgäu überschlug sich ein Auto. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auf der Autobahn 8 ging es am Samstagmorgen für Wintersportler und Ausflügler in Richtung Süden langsam aber ohne große Staus voran. „Jetzt ist geräumt und gesalzen - alle Spuren sind frei“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagvormittag. Zuvor waren am Bernauer Berg Lastwagen hängen geblieben und hatten für Probleme gesorgt.

Update 9.20 Uhr: Blick über die Grenze nach Italien: Auf der Brennerautobahn, die zeitweise komplett gesperrt war, spielten sich dramatische Szenen ab. Auf den Seitenstreifen lag bis zu einem Meter Neuschnee, ein Lkw-Fahrer starb in seinem Fahrzeug.

Amtliche Warnung vor Schneefall - Chaos und Behinderungen auf Autobahnen und Straßen

Update 8.31 Uhr: Seit den frühen Morgenstunden schneit es auch in München. Auf den Autobahnen rund um München macht das den Autofahrern zu schaffen. So lagen in den frühen Morgenstunden unter anderem auf der A96 in Richtung München mehrer Zentimeter Schnee. Autofahrer berichten von teils schwierigen und chaotischen Verhältnissen.

A8: Schnee hat Autobahn fest im Griff

Auch auf der A8 hat der Schnee die Autobahn fest im Griff. Zwischen München und Irschenberg sind die Fahrbahnen in beide Richtungen voller Schnee. Nur vereinzelte Fahrspuren sind frei befahrbar. Das teilt die Autobahnpolizei Holzkirchen auf Nachfrage mit. Grund dafür sind auch im Süden Münchens stärkere Schneefälle. Der Verkehr fließt langsamer als gewöhnlich, es kommt zu Behinderungen. Zudem hat sich unter anderem zwischen Weyarn und Holzkirchen ein Unfall ereignet. Der Verkehr ist davon laut Auskunft der Polizei allerdings nicht betroffen. Die Autobahnmeisterei ist im Einsatz, um die A8 vom Schnee zu befreien.

Auf der B20 in Niederbayern warnt der Bayerische Rundfunk zwischen Landau an der Isar und Simbach vor Gefahr durch Schneeglätte. Es wird empfohlen, langsam zu fahren.

Wegen Lawinengefahr ist die B307 Tatzelwurm - Bayrischzell laut BR zwischen der Abzweigung nach Rosengasse und Bayrischzell gesperrt.

Amtliche Warnung vor Schneefall: An diesen Orten sind bis zu 25 Zentimeter Neuschnee möglich

Update vom 3. Februar 2019, 6.31 Uhr: Der Schnee kommt wieder! Bis zum Montagmorgen soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Bayern vielerorts kräftig schneien. An den Alpen, vom südlichen Vorland bis ins südliche Niederbayern sowie im nördlichen Bayerwald, sind 15 bis 25 Zentimeter Schnee möglich - teilweise sogar bis zu 30 Zentimeter. „Ein größerer Teil akkumuliert sich innerhalb von 12 bis 18 Stunden“, so der DWD. Auch vom nördlichen Alpenvorland bis zum Oberpfälzer Wald gibt es Neuschnee. Möglich sind 5 bis 15 Zentimeter. Im restlichen Bayern gebietsweise 1 bis 5 Zentimeter.

Verbreitet kann es zu Schneeglätte kommen. Im Bergland herrscht laut Vorhersage zudem leichter Dauerfrost. Auch in der Nacht zum Montag kann es leichten bis mäßigen Frost geben. Zudem kann es gebietsweise Glätte durch überfrierende Nässe geben.

Glätte und kräftiger Schneefall: Winterliche Straßenverhältnisse am Wochenende

Update vom 2. Februar 2019, 10.45 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit viel Neuschnee. Schneien soll es ab der Nacht zum Sonntag bis zum Montagmorgen. An den Alpen, im südlichen Alpenvorland und im Bayerischen Wald werden 15 bis 25 cm Neuschnee erwartet, vereinzelt sogar um 30 cm. Lokal können die Schneefälle unwetterartig ausfallen, da sie sich in einem Zeitfenster von 12 bis 18 Stunden konzentrieren.

Im nördlichen Alpenvorland, im Bereich der Alb und bis zum Oberpfälzer Wald rechnen die Wetterexperten mit 5 bis 15 cm Neuschnee. Im restlichen Bayern werden gebietsweise 1 bis 5 cm erwartet. Achtung: Durch Schnee sowie gefrierende Nässe kann es im ganzen Freistaat glatt werden.

Für Teile Oberbayerns (Regionen Rosenheim, Ingolstadt, Chiemgau und Berchtesgadener Land) sowie weite Teile der Oberpfalz gilt am Samstag noch 12 Uhr eine amtliche Warnung vor Glatteis.

Die Höchsttemperaturen am Samstag liegen bei 6 Grad in Schwaben. Der Sonntag wird vor allem im Bergland frostig. Die höchsten Temperaturen soll es am Untermain geben - mit 4 Grad. Am Montag werden bayernweit Frühwerte von -2 bis -7 Grad erwartet.

Wetter-Vorhersage: Glätte-Gefahr am Samstagmorgen in Bayern

Update vom 1. Februar 2019, 12.27 Uhr: Etwas Regen, Glatteisbildung und Schnee - in Bayern könnte das Wetter zum Wochenende abwechslungsreich werden, an den Alpen kommt zudem Föhn hinzu.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, lenkt ein kräftiges Tief mit Zentrum über Biskaya (eine Bucht des Atlantischen Ozeans, die sich entlang der Nordküste Spaniens sowie der Westküste Frankreichs erstreckt) von Südwesten her milde Luft nach Bayern. Vor allem in höheren Schichten ist das der Fall. An den Alpen herrscht zudem Föhn.

Video: Am Wochenende neue Schneewalze im Anmarsch

Straßen können in Bayern glatt werden - Schneefall an den Alpen

In der Nacht zum Samstag gibt es lokale Glatteisgefahr, im Spessart und in der Rhön zudem Glätte durch etwas Schnee, so der DWD. Auf höheren Alpengipfeln kann es mit Sturmböen um 80 km/h stürmisch werden - an exponierten Stellen sind sogar einzelne Orkanböen um die 120 km/h möglich. Auch in Föhntälern kann es mit Böen um 70 km/h ebenfalls windig werden.

Zudem kann es in der Nacht zum Samstag leichten Frost geben. Zu Frost und Wind kommt außerdem Schneefall hinzu. Vor allem im Bergland kann es laut DWD leicht schneien. In der Nacht zum Sonntag warnt der Wetterdienst an den Alpen dann allerdings vor „wahrscheinlich markanten Neuschneemengen von mehr als 10 Zentimeter“, in Staulagen auch über 15 Zentimeter - und das innerhalb 12 Stunden.

Wetter in Bayern: DWD mit seltener Warnung - Bayern war im Januar das kälteste Bundesland

Update vom 30. Januar 2019, 14.46 Uhr: Über Deutschland zieht ein kleinräumiges Tief hinweg zur Nordsee, das von Südwesten her feuchtkalte Luft nach Bayern bringt. Oberhalb von 500 bis 600 Metern kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) tagsüber leichten Dauerfrost geben. In der Nacht zum Donnerstag kann es verbreitet leichten bis mäßigen Frost geben, in den Alpentälern sogar teils strengen Frost - eine Warnung, die man beim DWD selten liest.

Bis in die Nacht zum Donnerstag kann es zudem in Teilen Frankens sowie in den Alpen lokal glatt durch leichten Schneefall werden.

Wetter in Bayern: Der Januar war in Bayern besonders kalt

In Bayern ist es im Januar so kalt gewesen wie in keinem anderen Bundesland. Die Temperatur lag im Freistaat seit Monatsbeginn bei im Schnitt minus 0,9 Grad Celsius, wie aus vorläufigen Zahlen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Mittwoch hervorging. Trotz des vielen Schnees in Süd- und Ostbayern zählte die Offenbacher Behörde in Nordrhein-Westfalen noch mehr Niederschläge.

Wetter in Bayern am Dienstag, 29. Januar: Viele Unfälle wegen Glätte

Überfrierende Nässe und Schneefälle führten laut Polizei zu zahlreichen Unfällen. Allein aus Oberfranken meldet die Polizei 24 glättebedingte Crashs. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Unter anderem kam ein Lkw ins Schleudern, rammte einen Pkw und schubste diesen von der Straße.

Auch im nördlichen Oberbayern kam es zu mehreren Unfällen. Interessanterweise handelt es sich bei den betroffenen Regionen genau um die Ecken, die von dem beispiellosen Schneechaos‘ Anfang Januar verschont geblieben sind.

Auch in Nordrhein-Westfalen kam es zu Glätte-Unfällen. In Gütersloh verunglückte ein 23-jähriger Autofahrer schwer, wie owl24.de* berichtet.

Auch die kommenden Nächte kann es laut Deutschem Wetterdienst immer wieder kleinere Schneeschauer über ganz Bayern geben. Bei tagsüber Plusgraden und nachts durchgehend Frost kann es immer wieder zu gefährlich glatten Straßen durch überfrierende Nässe kommen.

Zum Wochenende sieht der Deutsche Wetterdienst ein bekanntes Wetterphänomen auf den Alpenraum zukommen. Föhnwinde könnten für plus 10 Grad am Alpenrand am Freitag sorgen. Zusätzlich gibt‘s laut Langzeitprognose viel Niederschlag, was für ein interessantes Wetter in Südbayern sorgen sollte.

Video: Wettervorhersage - Heute wird es problematisch!

