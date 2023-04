Temperatursturz nach Frühlingserwachen in Bayern: Wie lange geht das trübe Wetter noch weiter?

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Viel Regen und Wind: Wann kommt der Wetterumschwung in München? (Symbolbild) © IMAGO / aal.photo

Das Münchner Wetter bleibt im April 2023 vorerst wechselhaft. Aktuell dominieren Regen und Wind – auch Schneefall ist möglich. Wann wird es endlich besser?

München – An Ostermontag gab es ihn, den lang ersehnten schönen Tag weiten Teilen Bayerns. Viel Sonne und dabei Temperaturen um die 18 Grad. Doch wenig später macht trübes Wetter die Erinnerung an Ostermontag wieder vergessen. Statt frühlingshaftem April-Wetter gibt es in der bayerischen Landeshauptstadt aktuell viel Wind und Regen. Doch wie wird das Wetter die nächsten Tage? Wann wird es mal wieder richtig schön in und um München?

Weiter ungemütlich: Münchner Regenwetter setzt sich fort

Das Münchner Wetter zeigte sich am Ostermontag von seiner besten Seite: Es war frühlingshaft. Kurz danach sollte es jedoch schon bald wieder zuziehen. Der Regen brachte dann auch wieder Temperaturen von unter zehn Grad mit sich. Zeitgleich machen sich Münchner Hoffnungen, dass sich die Sonne wieder zeigt – dann jedoch länger als nur für einen Tag.

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Die Wetteraussicht auf die kommenden Tage der Woche zwischen dem 11. und 17. April 2023 machen die Erwartungen zunichte. Die Wahrscheinlichkeit auf Regen ist hoch, wie wetteronline vorhersagt. Zudem wird eine Windstärke zwischen 8 und 26 km/h erwartet – Stärke 4 auf der Beaufort-Skala. Experten sprechen von einer „mäßigen Brise“ – alles andere als gemütlich. Die durchaus realistische Vorstellung, dass neben Regen auch Schnee auf Bayerns Landeshauptstadt fällt, machen die Prognosen für so viele nicht besser – Besserung ist erst gegen Ende des Monats in Sicht.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Frühsommer in München: Wettermodell erwartet Ende April einen Umschwung

Aktuell bleibt es in München also erst einmal windig und nass. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 5 und 14 Grad. Mal ist es ein leichter, mal ein gemäßigter Regen – möglich auch Starkregen kombiniert mit Schneefall: Es ist wechselhaft – das soll sich laut wetter.de zunächst rund um den 20. April ändern. Laut Wettermeteorologen sei es der Beginn eines Frühsommers. In Bayern zeigt sich dieser Wetterumschwung mit Temperaturen bis zu 25 Grad.

Dass der April für sein wechselhaftes Wetter bekannt ist, zeigt er im Jahre 2023 eindrucksvoll. So sind die vermehrten Sonnenstunden rund um den 20. April wieder einmal nur von kurzer Dauer. Ende April deutet das Thermometer schließlich erneut nur auf Temperaturen, die gerade so zweistellig werden. Im Gegenzug ist jedoch auch dieser Zustand nur von kurzer Dauer.

Zum Monatswechsel April/Mai kommen die frühsommerlichen Temperaturen zurück. Das soll dann auch erstmal bis Mitte so bleiben, bis zum Zeitraum, der das Ende der Eisheiligen einleitet. Ausgenommen sind nur vereinzelte Tage, an denen das vorzeitige Sommerwetter mal eine Pause macht – angesichts des aktuell konstant ungemütlichen Münchner Wetters ist diese Aussicht wohl zu verkraften.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.