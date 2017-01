Glätte: Rutschpartie auf Bayerns Straßen geht weiter

News-Ticker zum Wintereinbruch

München - Nach dem Wintereinbruch in Bayern vergangene Woche bleibt es im Freistaat glatt. In unserem News-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Tief Axel hat vergangene Woche den Winter in den Freistaat gebracht.

Auch die neue Woche startet mit Glätte und Rutschpartien auf den Straßen Bayerns, es gab zahlreich Unfälle.

+++AKTUALISIEREN+++

+++ 11 Uhr: Mehrere Glätte-Unfälle sind auch im Landkreis Miesbach passiert. An der Spitzingstraße und am Sudelfeld hatte die Polzei Schneekettenpflicht angeordnet. Allerdings haben viele Autofahrer diese Anordnung ignoriert. Schneeräumer kamen nicht mehr durch, auf den Straßen herrschten chaotische Bedingungen.

+++ 9.45 Uhr: Die gute Nachricht: Am Montag herrscht keine amtliche Wetterwarnung mehr. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) herrscht mit wenigen Ausnahmen aber überall leichter Frost. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt müsse weiterhin mit Glätte gerechnet werden. An den Alpen gibt es in der Nacht zu Dienstag sogar strengen Frost und Tiefstwerte zwischen minus zehn und -15 Grad. Am Mittwoch fällt im Südosten vormittags noch ein wenig Schnee. In den Alpen kann es wieder zu schweren Sturmböen kommen. Besondere Vorsicht ist auf den Gipfeln geboten: Hier könnte es orkanartige bis Orkanböen geben.

Autofahrer genervt, Kinder froh: München versinkt im Schnee Zur Fotostrecke

+++ 8.39 Uhr: Schnee und Eis haben auch zum Wochenstart für Behinderungen auf Bayerns Straßen gesorgt. Vielerorts im Freistaat kämpften Autofahrer am Montagmorgen mit winterlichen Straßenverhältnissen. Auf glatten Straßen kam es zu Rutschpartien, schwerere Unfälle wurden aber zunächst nicht gemeldet. Auch am Wochenende hatte es zwar vereinzelt Glätteunfälle gegeben, insgesamt hatten sich die Autofahrer nach Einschätzung der Polizei aber gut auf die schwierigen Straßenverhältnisse eingestellt.

+++ 8.15 Uhr: Endlich geht die Saison richtig los. Otto Riegger von der Jagahüttn im Skigebiet Spitzingsee sagt: „Am Wochenende hatten wir volles Haus. Der Schnee kam gerade noch zur rechten Zeit.“ Auf der Zugspitze liegt jetzt 1,65 Meter Schnee, alle Lifte bis auf einen sind in Betrieb – hervorragende Bedingungen. Lifthelfer Jacob Krengel musste sich bei minus 6 Grad und Schneegestöber warm einpacken.

+++ 6.30 Uhr: Für Straßenreiniger Armin Abdal (33) ist es heuer der erste Winterdienst – am Wochenende hatte er gleich viel zu tun. „Ich muss Haltestellen, Gehwege, Zebrastreifen und Tramschienen vom Schnee befreien.“ Morgens um vier Uhr beginnt die erste Schicht für den städtischen Winterdienst, am Sonntag kam er mit dem Räumen kaum hinterher.

Die Wetter-News der vergangenen Woche finden Sie hier.

mes/dpa