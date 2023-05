„Totalabsturz“: Dauerregen bricht über Bayern herein – jetzt fallen auch die Temperaturen

Von: Felix Herz

Kurz wurden die Menschen in Bayern mit etwas Sonne verwöhnt. Doch das ist nicht von Dauer – ganz im Gegenteil. Die nächste Dauerregen-Welle ist im Anflug.

München – Nach dem vielerorts heftigem Gewitter am Freitagabend, 6. Mai – unter anderem in München regnete es ab 21 Uhr sehr stark – durfte man in Bayern ein paar weitgehend trockene Tage genießen. Damit ist es aber bald schon wieder vorbei. Und weil das noch nicht genug ist, wird es nicht nur regnen, sondern auch wieder kälter.

Große Regenmengen in Bayern, dazu tiefe Temperaturen: Der Mai bleibt sich treu

Während am Dienstag, 9. Mai, in Bayern noch fast überall die Sonne scheint, rollen aus dem Westen bereits die ersten Regenwolken heran. Ab Nachmittag geht es dort auch los, sagt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net im aktuellen YouTube-Video. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt: „Nach schwachem Zwischenhocheinfluss erreicht in der Nacht zum Mittwoch ein Tiefausläufer Bayern von Westen her.“

Im Laufe der Nacht schieben sich die Regenwolken dann auch über München hinweg, im Norden des Freistaats liegt auch Nürnberg in deren Schneise. Auf engstem Raum kann es „sehr viel Niederschlag geben“, so Jung. Daher bestehe die Gefahr von Überflutungen und Erdrutschen. Im süddeutschen Raum, vor allem in und um München herum, sollen nach deutschem Wettermodell „30 bis 60 oder gar 70 Liter Regen pro Quadratmeter“ fallen. Weil es zusätzlich auch noch wieder kälter wird, ist das Video von wetternet mit „Totalabsturz“ betitelt.

Regen, Regen und tiefe Temperaturen im Mai: ernüchternder Wetter-Ausblick in Bayern

An den darauffolgenden Tagen setzt sich der Trend fort, mit dem einzigen Unterschied, dass es auch kühler wird. Bereits am Mittwoch, 10. Mai, sind es tagsüber nur noch 13 bis 15 Grad in Bayern. Am Donnerstag (11. Mai), natürlich bei weitgehend anhaltendem Regen, im Süden nur noch neun Grad, im Raum Mittelfranken elf. Freitag (12. Mai) lässt sich – bei Regen – ab und an die Sonne blicken, die Temperaturen pendeln bei etwa 13 Grad. Etwas mehr Sonne bei rund 15 Grad bietet der Samstag, 13. Mai – am Sonntag, 14. Mai, wird es dann im Süden rund um München und nahe der Alpen wieder regnen, bei Temperaturen wieder nur knapp im zweistelligen Bereich.

Der weitergehende Blick über diese Woche hinaus ist ebenfalls ziemlich trostlos. Nach der aktuellen Prognose des amerikanischen Wettermodells fallen bis zum 21. Mai in vielen Teilen Bayerns mindestens 70 Liter Regen pro Quadratmeter, im Alpenraum sind noch deutlich mehr möglich, so Jung im wetternet-Video. Immerhin: Die Natur wird sich über die Erfrischung freuen, vor allem, da es im Sommer wieder deutlich zu trocken werden soll. (fhz)

