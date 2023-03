Temperaturen rasen in München schlagartig nach oben - dann folgt nächste Abkühlung

In München steigen die Temperaturen zunächst, um dann wieder zu sinken. © IMAGO / aal.photo / IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Der Frühling dreht in München einmal mehr auf - diesmal jedoch nur für einen Tag. Direkt danach bahnt sich wieder für einige Tage kühles Wetter an.

München - Es ist ein ständiges Auf und Ab. In den vergangenen Wochen brachte das Wetter in München und der Region so gut wie alles - außer Beständigkeit. Von einem Tag auf den anderen vertreibt stürmisches Wetter erst milde Luft, um dann wieder den Winter zu bringen, oder eben andersrum. So auch dieser Tage: War es Mitte der vergangenen Woche noch sonnig und frühlingshaft, überraschte zum Start in die aktuelle Woche ein kleiner Winter-Einbruch die Landeshauptstadt, am Alpenrand schneite es gar ergiebig. Und jetzt? Wie es scheint, will das ganze Spiel wieder von vorn beginnen.

Wetter in München: Fast 20 Grad! Dann folgt nächster Temperatursturz

Zunächst ist es am Mittwoch, dem 29. März, bewölkt. Die Temperaturen sind im Vergleich zu den vergangenen Tagen etwas milder, dazu weht ein frischer Wind. Wie wetteronline vorhersagt, steigt das Thermometer auf bis zu zwölf Grad, doch bereits in der Nacht ist es deutlich milder als zuvor: Hier sollen die Temperaturen auf lediglich neun Grad sinken.

Der Tag ist ein Vorbote für das, was München dann am Donnerstag erwartet: Hier, so das Wetter-Portal, werden Temperaturen von bis zu 17 Grad erwartet, dazu soll sich die Sonne immerhin zwei Stündchen zeigen. Doch Obacht: Den ganzen Tag über ist mit Niederschlägen zu rechnen, dazu weht ein böiger Wind.

In München wird es wieder warm - aber nur für kurze Zeit

Das warme Intermezzo ist jedoch nur von kurzer Dauer. Bereits am Freitag sinken die Temperaturen dann wieder auf nur noch zwölf Grad. Der Wind bleibt auch dann bestehen, Regen kann es immer wieder geben.

Damit beginnt dann wieder eine Phase kühlerer Temperaturen: Von Tag zu Tag sinken die Werte stetig nach unten, um Anfang der kommenden Wochen - Stand jetzt - mit drei Grad in der Spitze ihren vorläufigen Tiefpunkt zu erreichen. Sonnenanbeter müssen ebenfalls weiter Geduld haben: Bis dahin soll sich nach den aktuellen Prognosen kaum die Sonne zeigen. Im Gegenteil: Niederschlag ist immer wieder zu erwarten.

Wetter-Achterbahn geht weiter: So wird es in Nürnberg

Auch in Nürnberg schwanken die Temperaturen. So wird es in der Frankenmetropole am Mittwoch 13 Grad, Donnerstag dann immerhin 16 Grad, bevor das Thermometer am Freitag und Samstag auf maximal 14 beziehungsweise 9 Grad klettert. Zum Wochenende fällt dort auch immer wieder Regen.

