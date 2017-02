Wetter nächste Woche frühlingshaft: Ein Tag wird besonders schön

München - Schnee, Frost und triste Stimmung sind vorbei: Der Winter hat gegen Hoch Erika keine Chance mehr. Zeit für die ersten Frühlingsgefühle.

Dieses Wochenende ist der Vorgeschmack: Vom Atlantik zieht milde Luft nach Bayern und bringt die kommende Woche über Sonnenschein. Frost und Schnee können sich da kaum noch durchsetzen. Kommt jetzt der Frühling? Eigentlich ist es dafür im Februar viel zu früh, deswegen spricht Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net lieber von „Vorfrühling“.

Am Donnerstag wird es besonders schön

Ob nun Frühling oder Vorfrühling: Der Winter hat ausgedient. Kommende Woche sind Höchstwerte von über 10 Grad drin, und die Sonne kommt heraus, wenn sich der Nebel im Alpenvorland verzogen hat. Zu verdanken sind diese Aussichten Hoch Erika, das in den nächsten Tagen dominiert. Das schönste Vorfrühlingswetter der Woche erwartet Jung am Donnerstag mit 14 Grad und viel Sonnenschein. Aber auch am Valentinstag stehen die Chancen für warmes und sonniges Wetter gut.

Es bleibt frühlingshaft

Wer einen Ausflug in die Berge plant, sollte dich trotz der „Frühlingsgefühle“ warm anziehen. Die Sonne ist noch nicht so kräftig wie im zweiten Viertel des Jahres und östlicher Wind sorgt dafür, dass in ungeschützten Lagen die gefühlte Temperatur 5 bis 10 Grad unter der gemessenen Lufttemperatur liegt, so der Deutsche Wetterdienst.

Es lässt sich zwar noch mit Sicherheit sagen, die Trends deuten aber darauf hin, dass der Vorfrühling den Rest des Februars anhält. „Der Winter hat nicht mehr viele Chancen sich im Februar zu Wort zu melden“, sagt Jung.

