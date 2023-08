Regen, Wind und kein Sommer: Bayern stehen nasskalte Tage bevor

Von: Adriano D'Adamo

Trotz der Sommerferien will sich der Sommer in Bayern nicht zeigen. Bis zur Wochenmitte soll es im Freistaat regnerisch, kalt und windig bleiben.

München – Der Sommer macht gerade Ferien und in Bayern sieht es zum Wochenbeginn nicht sonnig aus. Stattdessen ist mit viel Regen und starkem Wind zu rechnen. In vielen Teilen Bayerns gilt am Montag (7. August) eine amtliche Warnung vor Windböen. Für vereinzelte Regionen im Süden und Osten des Freistaats gilt sogar eine amtliche Warnung vor Dauerregen. Die nächsten Tage versprechen nur wenig Veränderung.

Bayern stehen kalte Tage immer Sommer bevor. © Rolf Poss/Imago

Regnerischer Wochenbeginn: Windböen und niedrige Temperaturen in Bayern am Montag

Anwohner in München und Oberbayern sollten am Montag besser ihren Regenschirm gut festhalten. Den Tag über soll es kühl mit maximal 16 Grad zum Abend hin werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach für die Region eine amtliche Warnung vor Windböen aus. Oberbayern muss mit Windböen aus westlicher Richtung rechnen, die bis zu 60 km/h erreichen können. Am Montagabend soll es vermehrt zu starkem Regen kommen. Dieser soll in der Nacht abklingen und der Himmel nur leicht bewölkt werden.

Auch Nürnberg und Mittelfranken bleiben vom nasskalten Wetter nicht verschont. In den Mittagsstunden verharren die Temperaturen bei zwölf Grad und klettern zum Abend hin auf 16 Grad. Den Montag über soll es leicht regnen und was erst gen Abend hin abklingt. Für Mittelfranken sprach der DWD ebenfalls eine amtliche Warnung vor Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h aus. Diese amtliche Warnung galt am Vormittag allerdings nicht für Nürnberg, Fürth und Erlangen.

Auch die Oberpfalz und Regensburg haben einen regnerischen Montag vor sich. Während es in der Weltkulturerbestadt nur zu leichtem Regen bei maximal 16 Grad kommen soll, sehen die östlichen Regionen der Oberpfalz schon einem stärker regnerischen Tag entgegen. Für die Regionen um Cham herum sprach der DWD sogar eine amtliche Warnung vor Dauerregen aus. Zum Abend hin soll der Regen nachlassen und es soll in der Oberpfalz maximal elf Grad bei einem bewölktem Himmel geben.

Schwaben dagegen weist am Montagmittag eine der höchsten Temperaturen in Bayern auf. Das sind allerdings nur 13 Grad und es kommt starker Regen für die Region um Augsburg herum hinzu. Wie auch für fast alle anderen Teile Bayerns gilt für Schwaben ebenfalls eine amtliche Warnung vor Windböen. In der Nacht sinken die Temperaturen im Westen des Freistaates deutlich, auf gerade einmal zehn Grad. Dafür soll der Regen nachlassen.

Wenig Regen in Bayern am Dienstag: Bewölkter Himmel in vielen Regionen

Am Dienstag, 8. August, steht Bayern zunächst ein bewölkter Tag bevor. In den Morgenstunden soll es zu wenig Regen kommen, aber die Temperaturen bleiben erstmal niedrig. München und Oberbayern dürfen sich auf kühle neun Grad einstellen. Jedoch machen die Temperaturen im Tagesverlauf einen großen Sprung nach oben. Zum Abend hin soll es 21 Grad bei einem bewölkten Himmel werden.

Mittelfranken startet ebenfalls recht kühl in den Dienstag. In Nürnberg und Umgebung soll es in den frühen Morgenstunden zehn Grad mit einem bewölkten Himmel geben. Den Tag über soll es dann aber wärmer werden und die Temperaturen verdoppeln sich. Zum Abend hin kann in Mittelfranken mit 20 Grad gerechnet werden.

Die Oberpfalz kann am Dienstagmorgen als eine der wenigen Regionen Bayerns zweistellige Gradzahlen präsentieren. Am Morgen soll es in der Region um Regensburg herum elf Grad und bewölkt werden. Zum Abend hin soll es trocken, aber windig werden mit 21 Grad.

Schwaben macht es am Dienstag dem Rest Bayerns gleich und startet in den Tag mit kühlen neun Grad. Kein Regen wurde angekündigt, aber der Himmel soll bewölkt bleiben. 20 Grad werden für die Region um Augsburg herum am Dienstag prognostiziert.

Viel Regen und kein Anzeichen vom Sommer: Mittwoch wird nass und kalt

Am Mittwoch (9. Augst) setzt der Sommer seine Pause fort. In ganz Bayern soll es kühl und regnerisch werden. Den vergleichsweise wärmsten Morgen soll die Region um Würzburg herum haben. Während es in Unterfranken voraussichtlich 13 Grad werden sollen, müssen Anwohner in München und Oberbayern mit Regen und kühlen elf Grad rechnen. Den Tag über soll es regnerisch bleiben. In Oberbayern steigen die Temperaturen zum Abend hin auf 20 Grad.

Mittelfranken startet in den Mittwoch mit zwölf Grad. Nürnberger werden den Tag trotz der Sommerferien wohl lieber zu Hause verbringen, weil es den ganzen Tag über stark regnen soll. Der Regen soll auch bis zum Abend hin nicht nachlassen. Dafür wird es voraussichtlich etwas wärmer mit 21 Grad in Mittelfranken.

Leichter Regen zieht über die Oberpfalz am Mittwochmorgen her. In den Regionen um Regensburg herum soll es voraussichtlich zwölf Grad werden. Im Verlauf des Tages soll der Regen stärker werden, aber dafür steigen auch die Temperaturen. Es soll zum Abend hin 21 Grad in der Oberpfalz werden.

Schwaben beginnt die Wochenmitte mit leichtem Regen und kühlen zwölf Grad. Augsburg und schwäbische Regionen müssen im Verlauf des Tages mit deutlich mehr Regen als in den Morgenstunden rechnen. Auch wenn es voraussichtlich 20 Grad in Schwaben am Mittwoch werden soll, bleibt es bis in den Abend hinein bewölkt und regnerisch.

