Wetter-Rekordjahr 2022 in Bayern: Hitze-Sommer und Temperatursprung um 30 Grad im Dezember

Von: Elisa Buhrke

Die Hitze im Sommer 2022 trocknete ganze Seen fast vollständig aus - wie hier den Frechensee bei Seeshaupt. © IMAGO/Ulrich Wagner

Hitze, wenig Niederschlag und milder Winter: 2022 endete in Bayern als das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung, meldet der Deutsche Wetterdienst. Schuld daran ist der Klimawandel – auch 2023 ist keine Trendabkehr zu erwarten.

München - Das Jahr 2022 war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Bayern das wärmste Jahr seit Beginn der Messungen. Die Temperatur habe im Mittel bei 10,1 Grad Celsius gelegen. Grund dafür waren ein heißer Sommer, aber auch einzelne Monate, die besonders hervorstachen. „Das rekordwarme Jahr 2022 sollte für uns alle ein erneuter Ansporn sein, beim Klimaschutz endlich vom Reden zum Handeln zu kommen“, sagt Tobias Fuchs, Vorstand Klima und Umwelt des Deutschen Wetterdienstes (DWD). „Wir haben es bisher nicht geschafft, wirkungsvoll auf die Treibhausgasbremse zu treten. Die Erderwärmung schreitet nahezu ungebremst voran“, betont er.

Zum Vergleich: In der Referenzperiode von 1961 bis 1990 betrug die Durchschnittstemperatur in Bayern gerade einmal 7,5 Grad Celsius. Ob das vergangene Jahr auch den bisherigen Temperaturrekord von 2018 für ganz Deutschland bricht – mit durchschnittlich 10,5 Grad Celsius – muss der DWD noch im Lauf des Januars ermitteln. Dazu wertet er die Daten aller rund 2000 Stationen aus.

Wetter-Rekordjahr 2022 in Bayern: Sonnigster März und zweitwärmster Sommer

In Bayern sei bereits der Winter so mild gewesen, dass Schnee vor allem dem Bergland vorbehalten blieb, meldet der DWD. Auf den sonnigsten März seit Beginn der Aufzeichnungen folgte dann der zweitsonnigste und auch zweitwärmste Sommer. Auch der Oktober stellte Wärmerekorde auf. Dagegen begann der Dezember ungewöhnlich eisig. Die Wetterstation in Heinersreuth-Vollhof bei Bayreuth ermittelte am 18. Dezember mit minus 19,3 Grad Celsius den deutschlandweit tiefsten Jahreswert. Innerhalb von fünf Tagen kletterte die Temperatur dann um sagenhafte 30,6 Grad: Am 23. Dezember maß dieselbe Station 11,3 Grad im Plusbereich. Das führte zunächst zu Glatteis und später zu Hochwasser, besonders in Teilen der Regierungsbezirke Oberfranken und Unterfranken. Im Dezember zählte der Freistaat deutschlandweit die meisten Sonnenstunden.

Zwischen Wüste und Hochwasser: Wetter-Extreme nehmen in Bayern spürbar zu

Gleichzeitig regnete und schneite es in Bayern im Vergleich zu anderen Bundesländern verhältnismäßig viel: Kam die Bundesrepublik auf insgesamt gerade einmal 670 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, fielen im Freistaat im Schnitt 778 Liter, in den Alpen sogar über 1500 Liter. „Bayern hat, was den Niederschlag betrifft, extreme Schwankungen zwischen den einzelnen Regionen“, erklärt DWD-Meteorologe Guido-Peter Wolz im Gespräch mit Merkur.de. Dennoch habe die Niederschlagsmenge mit Blick auf die Vergangenheit drastisch abgenommen: Rund 17 Prozent weniger im Vergleich zum Durchschnittswert von 941 Litern in der Periode von 1961 bis 1990. Mit insgesamt 2020 Sonnenstunden lag der Freistaat leicht unter dem Bundesdurchschnitt von 2025, dennoch hat die Sonneneinstrahlung im Vergleich zur Referenzperiode deutlich zugenommen.

Klimawandel ist in allen Bundesländern spürbar

Als Ursache für das warme und trockene Jahr 2022 nennt Wolz den Klimawandel: „Sie sehen ja den linearen Trend, der seit Messbeginn diesen Temperaturanstieg widerspiegelt. Seit den 2000ern hat jedes Jahr deutlich zu hohe Temperaturen aufgewiesen.“ Das gelte nicht nur für Bayern, sondern für ganz Deutschland. Auch andere Bundesländer wie Baden-Württemberg und das Saarland verzeichneten 2022 das wärmste Jahr seit Messbeginn. Für 2023 kann der DWD-Meteorologe noch keine exakten Prognosen aufstellen, da Klimavorhersagen weiterhin großen Schwankungen unterworfen seien. Gleichzeitig hält er eine Abkehr vom Trend für unwahrscheinlich. „Rein wissenschaftlich betrachtet liegt da bisher noch nichts vor. Es würde einen aber verwundern, wenn dieses Jahr zu kalt werden würde“, sagt Wolz. Die frühlingshaften Temperaturen im Januar deuten bereits jetzt darauf hin, dass er Recht behalten wird. (elib/dpa)

