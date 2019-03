Wetter: DWD-Warnung für Teile Bayerns

Pünktlich zum Frühlingsbeginn schien die Sonne und brachte Temperaturen über 20 Grad! Damit ist es nun erstmal vorbei. Es droht ein Temperatursturz, der es in sich hat. Der News-Ticker.

Pünktlich zum Frühlingsanfang schien am Wochenende vielerorts in Bayern die Sonne.

Bis zum Ende der Woche können die Temperaturen in Bayern auf über 20 Grad klettern.

Freitag und Samstag sollen die schönsten Tage der Woche werden, verspricht das Bayern-Wetter.

Sonntag bleibt der Süden noch schön - im Norden wird es trüb.

+++ Aktualisieren +++

Wetter: Schnee, Frost, Glätte - DWD warnt die Bayern

Update vom 25. März, 13.05 Uhr: Der DWD warnt auch am Dienstag im Alpenvorland - dieses mal vor Glätte und Schneefall gerade bis in den Vormittag hinein. Gerade Autofahrer sollten also vorsichtig fahren. „Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 800 m Schneefall mit Mengen zwischen 10 cm und 15 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 25 cm erreicht. Verbreitet wird es glatt“, heißt es. Und: „Es muss mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe sowie geringfügigen Schneefall gerechnet werden.“

Wetter: Bayern droht nach Traumwochenende Temperatursturz

Update vom 25. März, 8.05 Uhr: Nach dem Traumwetter am Wochenende verabschiedet sich der Frühling in Bayern am Montag vorerst wieder. Es soll grau, stellenweise nass, bei bis zu acht Grad Celsius werden. Für Dienstag ist sogar Schnee bis in tiefere Höhenlagen angesagt.

+ In dieser Woche meldet sich der Winter noch einmal zurück. In tieferen Höhenlagen könnte es schneien. © dpa / Peter Kneffel

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt sogar vor Sturmböen am Alpenrand: „Es treten oberhalb 1500 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h aus nordwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 85 km/h gerechnet werden“, heißt es da. Auch für die Grenzregionen zu Tschechien gilt: „Es treten oberhalb 1000 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 km/h aus nordwestlicher Richtung auf.“

Video: Gewitter zum Wochenstart! Aprilwetter hat Deutschland fest im Griff!

Nach einem vielfach warmen und sonnigen Wochenende wird es zum Wochenstart wieder richtig ungemütlich. Diplom-Meteorologe Dominik Jung mit den Einzelheiten.

Das Wetter in Bayern am Wochenende

Update vom 23. März, 13.05 Uhr: Der kurze Frühlingseinbruch in Deutschland geht zu Ende. Schon in der Nacht zu Sonntag verlagerten sich dichte Wolken sowie leichter Regen in die Mitte des Landes, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Offenbach. Tagsüber bleibe es in Alpennähe sonnig und mild, zwischen der Donau und den zentralen Mittelgebirgen zeige sich die Sonne dagegen kaum. Ab und zu falle Regen, nachts sei gebietsweise leichter Frost möglich. Im Norden sei es tagsüber wechselnd bewölkt und mit Höchstwerten zwischen 8 und 12 Grad deutlich kühler als im Süden.

Am Montag bringt laut Prognose das Tief „Louie“ Schauer, Polarluft und einzelne Gewitter. Außerdem komme es zu starken bis stürmischen Böen. Mit dem Tief ströme kühle Meeresluft heran. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 7 Grad und 13 Grad. Die Schneefallgrenze sinke auf 500 bis 700 Meter. An den Alpen wird längerer Schneefall erwartet. Anschließend beruhige sich das Wetter. Zur Wochenmitte strecke Hoch „Irmelin“ seine Fühler in Richtung Mitteleuropa aus. Es werde aber nur langsam wärmer.

Wetter in Bayern: Neues Temperaturhoch - dann kommt nochmal Schnee

Update vom 22. März, 10.20 Uhr:

Alle, die jetzt schon an ihren Winterreifen schrauben wollen, seien gewarnt. So ganz sicher ist der Frühling grade in Südbayern noch nicht angekommen. Auch wenn selbst am Alpenrand die letzten Zeugen des Schneechaos vom Januar dahingeschmolzen sind, ganz auszuschließen sind glatte Straßen noch nicht.

In seiner Langzeitprognose rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Neuschnee am Dienstag bis in tiefere Lagen. Also aufgepasst. Das Wetter in Bayern hat sich noch nicht so ganz vom Winter verabschiedet.

Wetter in Bayern: Höchsttemperaturen am Samstag - Schneefall am Dienstag

Bis dahin aber darf der Frühling gerade am Wochenende in vollen Zügen genossen werden. Laut DWD könnte bereits am Samstag die 21-Grad-Marke erreicht werden. Am wärmsten soll es in der südlichen Oberpfalz um Regensburg werden. Aber auch sonst herrscht Sonnenschein - bis am Sonntag dann die ersten dunklen Wolken von Norden aufziehen.

Am Montag gibt‘s dann trübes Wetter und Regen in ganz Bayern. Und am Dienstag eben Schnee.

Zu den Wettermeldungen der vergangenen Tage bis in den Februar geht es hier zu unserem bisherigen News-Ticker für das Wetter in Bayern.

Auch interessant: Könnte durch den vielen Schnee Hochwasser in Südbayern drohen? Eine exklusive Einschätzung vom Experten.

kmm

*Merkur.de und nordbuzz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.