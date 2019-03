Sturmtief „Bennet“ sucht Bayern heim: Erste Seilbahnen geschlossen - Nächstes Tief bereits im Anmarsch

Das Sturmtief Bennet sorgt für schwere Sturmböen über Bayern. Erste Seilbahnen schließen, vielerorts stürzten Bäume um. Die Ereignisse im News-Ticker.

Am Rosenmontag wehten schwere Böen am Montag über ganz Bayern.

Verantwortlich ist das Sturmtief Bennet.

Bereits am frühen Nachmittag mussten mehrere Zugstrecken gesperrt werden. In ganz Bayern werden Faschingsumzüge abgesagt.

Am Dienstag wurden erste Seilbahnen geschlossen.

Das nächste Sturmtief ist bereits im Anmarsch.

Sturmtief „Bennet“ in Bayern: Seilbahnen im Fichtelgebirge geschlossen

13.12 Uhr: Die beiden Seilbahnen an der Nord- und Südseite des Ochsenkopfs im Fichtelgebirge blieben wegen starker Winde für Wintersportler geschlossen, wie die Nachrichtenagentur dpa meldet. Die Nürnberger Feuerwehren waren mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

In der Oberpfalz zählte die Polizei bis zum späten Montagabend rund 40 witterungsbedingte Einsätze. Am Faschingsdienstag bleibt es vielerorts stürmisch – vor allem im Bergland und in Küstennähe drohen noch orkanartige Böen. Nach einer kurzen Verschnaufpause an Aschermittwoch zieht bereits das nächste Sturmtief auf, meldet wetter.com.

Wetter in Bayern: Das sind die Sturm-Meldungen vom Dienstag

12.01 Uhr: In Freising krachten zweimal Bäume auf Häuser, einmal auf eine Telefonleitung. Zudem wurde die Wehr wegen Tief „Bennet“ auf die Autobahn gerufen, wie Merkur.de* berichtet.

11.30 Uhr: Auf der A96 flogen im Bereich der Baustelle bei Gilching Baustellenschilder auf die Fahrbahn, die durch Feuerwehr von der Fahrbahn beseitigt werden mussten. In Gröbenzell ist ein Baum auf ein Hausdach gefallen (Merkur.de*).

8.18 Uhr: In Kempten traf ein umknickender Baum am Montagabend einen Jogger. Der 39-jährige Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Auch in anderen Regionen des Freistaats vermeldete die Polizei mehrere Einsätze wegen umgestürzter Bäume, jedoch ohne größere Unfälle.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es am Dienstag mit Böen bis 60 Kilometer pro Stunde weiterhin windig bleiben, insbesondere im westlichen Franken und im Alpenvorland. Das Wetter bleibt mit einem Wechsel aus Schauern, Sonne und Böen ungemütlich.

7.36 Uhr: Der Sturm, der am Rosenmontag über weite Teile Deutschlands zog, hinterließ am Abend auch in Mittelfranken seine Spuren. Durch die heftigen Böen wurde ein Baum in der Volckamerstraße im Nürnberger Stadtteil Werderau entwurzelt, dieser fiel darauf auf einen geparkten Fiat. Das Auto wurde durch den umfallenden Baum komplett zerstört, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wenige Meter entfernt bot sich den Einsatzkräften der Feuerwehr ein ähnliches Bild. In der Forsterstraße stürzte eine Eiche auf einen Mercedes. Der Baum begrub den Transporter komplett unter sich. Auch der Bahnverkehr in der Metropolregion wurde das Sturmtief beeinträchtigt. Mehrere Bäume stürzen z wischen Heilsbronn und Wicklesgreuth (Lkr. Ansbach) mitten auf die Bahnstrecke.

Eine herannahende S-Bahn, die gerade auf dem Weg von Nürnberg nach Ansbach war, konnte zwar gerade noch rechtzeitig abbremsen, da die Bäume die Oberleitung aber beschädigten, blieb die S-Bahn mitten auf der Strecke liegen. Rund 100 Fahrgäste mussten darauf evakuiert werden.

Video: So wütete Sturmtief "Bennet" in ganz Deutschland

Sturmtief „Bennet“ über Bayern: So ungemütlich geht es weiter - News vom 4. März

21.55 Uhr:Der Sturm soll sich erst am späten Abend legen, zunächst in Franken, nach Mitternacht auch in Südbayern, wie ein Meteorologe vom DWD sagte. Am Faschingsdienstag, an dem es in Bayern traditionell etliche Faschingsumzüge gibt, erwartet die Narren ein Mix aus Sonne und Wolken. Schauer und Graupelschauer sind dann möglich, in den Mittelgebirgen und in den Alpen oberhalb von 600 Metern kann es auch schneien.

20.30 Uhr: Auch am Flughafen München sorgte der Sturm für Einschränkungen. Drei Flugzeuge seien nicht gelandet und eines nicht gestartet, weil an anderen Flughäfen starker Wind herrschte. Rund 60 Flüge hätten Verspätungen von mehr als einer halben Stunde gehabt.

Wetter in Bayern: Windböe verursacht bösen Verkehrsunfall

18.05 Uhr: Auf der Autobahn 99 zwischen der Anschlussstelle Ludwigsfeld und dem Autobahndreieck Feldmoching kam es durch den Sturm zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Frauen verletzt wurden. Der Wagen wurde von einer Windböe erfasst, geriet dadurch auf die rechte Fahrbahn und überschlug sich mehrfach. Alle drei Frauen kamen zur weiteren Untersuchung in ein Münchner Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

17.32 Uhr: Die Feuerwehr München weist darauf hin, dass es aufgrund von Sturmschäden immer wieder zu Sperrungen von Straßen kommen kann.

16.46 Uhr: Auch in Mammendorf im Landkreis Fürstenfeldbruck wurde ein Zelt zerfetzt mit großen Folgen für den Kehraus am Faschingsdienstag nach dem Faschingszug.

16.30 Uhr: Die Feuerwehr München vermeldet inzwischen insgesamt 30 Einsätze aufgrund des Sturms. Ein umstürzender Baum zerquetschte mehrere Autos. Die Feuerwehr bittet alle mit Balkonen, lose Gegenstände unbedingt zu sichern.

Wetter in Bayern: Skigebiete schließen Lifte

15.33 Uhr: Mehrere Skigebiete in Südbayern haben aufgrund des Sturms viele ihrer Lifte geschlossen. Im Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee fährt keine der beiden Sesselbahnen noch. Im Skigebiet Brauneck sind ebenfalls viel Sessellifte inklusive der Kabinenbahn geschlossen. Derweil gibt es erste Bilder von den Schäden in München.

15.12 Uhr: In ganz Bayern werden Faschingsumzüge abgesagt. Neben Augsburg fällt unter anderem auch der Faschingsumzug in Hallstadt bei Bamberg flach. „Sicherheit geht vor“, sagte Manuel Reitberger vom 1. Faschingsverein Hallstadt zur Absage des bunten Treibens in der oberfränkischen Stadt. Bei dem Umzug sollten 6 Fuß- und 24 Wagengruppen ab 14.00 Uhr durch die Stadt ziehen, zwischen 3000 und 5000 Zuschauer wurden erwartet. „Bei so vielen Menschen auf der Straße wollen wir kein Risiko eingehen.“

Wetter in Bayern: Keine Open-Air-Feier in Augsburg

14.38 Uhr: Auch im ganzen Landkreis Starnberg sind die Feuerwehren im Dauereinsatz. Vor allem wegen umgestürzten Bäumen (Merkur.de*).

14.22 Uhr: Auf der Straße zwischen Altenstadt und Burggen hat der starke Wind vom Montag zwei Bäume entwurzelt. Die Feuerwehren hatten alle Hände voll zu tun (Merkur.de*).

14.05 Uhr: Bei der Feuerwehr München laufen derzeit 12 Einsätze parallel. Besonders wegen herunterfallenden Ästen und Gebäudeteilen. Besonders gefährdet sind auch Baugerüste.

13.55 Uhr: Wegen starker Böen haben Augsburger Narren am Rosenmontag auf ihre Open-Air-Feier auf dem Rathausplatz verzichten müssen. Nach Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h sagte die Stadt das bunte Treiben ab.

Wetter in Bayern: Augsburg sagt Fasching wegen Sturm Bennet ab

Die Auftritte der Faschingsgesellschaften auf der Bühne des Rathausplatzes könnten nicht stattfinden, berichtete die Verwaltung. „Auch die Fahrgeschäfte und Buden bleiben geschlossen.“

Wenn sich der Sturm gelegt hat, soll ab Dienstagmittag das Faschingstreiben auf dem Rathausplatz fortgesetzt werden. Seit Samstag hatten die Vereine auf dem zentralen Platz der Stadt ihr Programm aufgeführt, zum Start hatte es einen kurzen Umzug durch die Innenstadt gegeben.

13.45 Uhr: Die Feuerwehr München meldet viele Einsätze wegen des Sturms und warnt alle Münchner, vorsichtig zu sein, wenn sie rausgehen.

13.35 Uhr: Seit Mittag wütet das Sturmtief „Bennet“ über Bayern und München. Und das offenbar schlimmer als ursprünglich für den Süden Deutschlands angenommen.

+ Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Sturmböen in ganz Bayern. © DWD

S-Bahn-Strecke bei München wegen Sturm gesperrt - weitere Zugstrecken durch „Bennet“ betroffen

Die S-Bahn München musste mehrere Strecken sperren. Einen genauen Überblick finden Sie in unserem S-Bahn-Ticker. Auch die Strecke der Bayerschen Oberlandbahn zwischen Schliersee und Bayrischzell musste wegen eines umgestürzten Baumes länger gesperrt werden.

Auch in Bremen und Niedersachsen gibt es eine Wetter-Warnung vor Sturmtief „Bennet“, wie nordbuzz.de* berichtet.

