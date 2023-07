Hitze entlädt sich mit einem Knall: DWD warnt vor „Orkanböen, extrem heftigem Starkregen und Hagel“

Von: Felix Herz

Die angestaute Hitze soll sich am Abend und in der Nacht auch über Bayern in „schweren Gewittern“ entladen. (Symbolbild) © Alexander Rochau / IMAGO

Während tagsüber noch mehr als 30 Grad in Bayern sommerliche Hitze versprechen, kommt es am Abend zum Gewitter-Knall. Der DWD warnt eindringlich.

München – Mehr als 30 Grad sind heute fast überall in Bayern angekündigt, es wäre der zweite Tag mit diesen Temperaturen in Folge – ab dem dritten spricht man von einer Hitzewelle. Doch dazu wird es wohl nicht kommen, denn schon ab Dienstagabend, 11. Juli, spätestens dann aber in der Nacht zu Mittwoch, 12. Juli, entlädt sich die angestaute Hitze. Und das wohl mit einem gewaltigen Knall.

DWD warnt vor „schweren Gewittern“ – Eine Region trifft es wohl besonders heftig

So schreibt der DWD im aktuellen Warnlagebericht für Bayern: „Abends und in der Nacht zum Mittwoch wahrscheinlich verbreitet starke Gewitter mit Sturm- und schweren Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h und Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit.“ Besonders heftig dürfte es dabei den Südwesten treffen, hier sprechen die Experten von Unwettergefahr mit „Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Orkanböen bis 120 Km/h und Hagel“.

Die aktuelle Warnkarte des DWD zeigt noch vor allem die bis etwa 19 Uhr vorherrschende amtliche Warnung vor Hitze. Doch von Westen her kommend zeigt eine bedrohlich gestrichelte Schattierung bereits die sich abzeichnenden Gewitter und Unwetter. Aktuell warnt der DWD in folgenden Landkreisen mit der „Vorabinformation Unwetter“:

Unwetter und Gewitter in Bayern: Lokal sind Extreme möglich

Es ist davon auszugehen, dass die Unwetter von Westen her kommend auch über weitere Landkreise hinwegfegen werden, als zum jetzigen Stand auf der Warnkarte angekündigt. Auch Richtung München werden die Gewitter vorrücken, der DWD aktualisiert die Warnlage regelmäßig. Nach jetzigem Stand sollen sie dabei aber an Intensität verlieren: „In der ersten Nachthälfte ziehen die Gewitter ostwärts ab und verlieren dabei an Intensität“, heißt es.

Im Südwesten dagegen sind sogar Extreme möglich, wie der DWD eindringlich warnt: „Bei besonders schweren Entwicklungen sind vereinzelt und lokal eng begrenzt auch Orkanböen um 120 km/h, extrem heftiger Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter sowie Hagel um 5 Zentimeter nicht ganz ausgeschlossen“, so die Experten.

Am Mittwoch soll sich die Lage tagsüber dann wieder entspannen, ehe am Nachmittag erneut Gewitter mit Starkregen drohen. (fhz)

